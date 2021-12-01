https://ria.ru/20211201/mezhentseva-1761635263.html

В Сети появился клип конкурсной песни России на Детском Евровидении

В Сети появился клип конкурсной песни России на Детском Евровидении - РИА Новости, 01.12.2021

В Сети появился клип конкурсной песни России на Детском Евровидении

Татьяна Меженцева представила видеоролик на песню Mon Ami, c которой она будет представлять Россию на международном конкурсе Детское Евровидение в этом году,... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:25

2021-12-01T14:25

2021-12-01T14:25

шоубиз

шоу-бизнес

игорь крутой

детское "евровидение"

новости культуры

таня меженцева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756404009_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_75aa07918c7b1a92d77dc9d12d31a4bf.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Татьяна Меженцева представила видеоролик на песню Mon Ami, c которой она будет представлять Россию на международном конкурсе Детское Евровидение в этом году, сообщили в пресс-службе Академии Игоря Крутого.Съемки клипа проходили в Москве, в них приняли участие более 120 детей из столичных танцевальных коллективов. Автором клипа стал режиссер Алексей Голубев, с которым Таня уже сотрудничала в 2019 году, во время своей первой поездки на Детское Евровидение в Польшу. Идея клипа заключается в том, что песня объединяет людей со всего мира, сообщили в пресс-службе.В клипе творческие коллективы исполняют танцы разных народов мира.Национальный финал Детского Евровидения в России в 2021-м году и подготовку участника к международному конкурсу проводит Академия Игоря Крутого. В финале конкурса, который состоится в Париже, примут участие молодые артисты из 19 стран. Из-за ограничений, связанных с COVID-19, в этом году конкурс пройдет на месяц позже — 19 декабря — в концертном зале La Seine Musicale.Ранее Манижа высоко оценила выступление Меженцевой.

https://ria.ru/20210824/evrovidenie-1747082096.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, игорь крутой, детское "евровидение", новости культуры, таня меженцева