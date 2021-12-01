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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211201/mezhentseva-1761635263.html
В Сети появился клип конкурсной песни России на Детском Евровидении
В Сети появился клип конкурсной песни России на Детском Евровидении - РИА Новости, 01.12.2021
В Сети появился клип конкурсной песни России на Детском Евровидении
Татьяна Меженцева представила видеоролик на песню Mon Ami, c которой она будет представлять Россию на международном конкурсе Детское Евровидение в этом году,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:25
2021-12-01T14:25
шоубиз
шоу-бизнес
игорь крутой
детское "евровидение"
новости культуры
таня меженцева
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Татьяна Меженцева представила видеоролик на песню Mon Ami, c которой она будет представлять Россию на международном конкурсе Детское Евровидение в этом году, сообщили в пресс-службе Академии Игоря Крутого.Съемки клипа проходили в Москве, в них приняли участие более 120 детей из столичных танцевальных коллективов. Автором клипа стал режиссер Алексей Голубев, с которым Таня уже сотрудничала в 2019 году, во время своей первой поездки на Детское Евровидение в Польшу. Идея клипа заключается в том, что песня объединяет людей со всего мира, сообщили в пресс-службе.В клипе творческие коллективы исполняют танцы разных народов мира.Национальный финал Детского Евровидения в России в 2021-м году и подготовку участника к международному конкурсу проводит Академия Игоря Крутого. В финале конкурса, который состоится в Париже, примут участие молодые артисты из 19 стран. Из-за ограничений, связанных с COVID-19, в этом году конкурс пройдет на месяц позже — 19 декабря — в концертном зале La Seine Musicale.Ранее Манижа высоко оценила выступление Меженцевой.
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шоу-бизнес, игорь крутой, детское "евровидение", новости культуры, таня меженцева
14:25 01.12.2021
 
В Сети появился клип конкурсной песни России на Детском Евровидении

Участница Детского Евровидения от России Меженцева выпустила клип на конкурсную песню

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФестиваль "ЖАРА KIDS FEST" Певица Таня Меженцева
Фестиваль ЖАРА KIDS FEST Певица Таня Меженцева - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Татьяна Меженцева представила видеоролик на песню Mon Ami, c которой она будет представлять Россию на международном конкурсе Детское Евровидение в этом году, сообщили в пресс-службе Академии Игоря Крутого.
Съемки клипа проходили в Москве, в них приняли участие более 120 детей из столичных танцевальных коллективов. Автором клипа стал режиссер Алексей Голубев, с которым Таня уже сотрудничала в 2019 году, во время своей первой поездки на Детское Евровидение в Польшу. Идея клипа заключается в том, что песня объединяет людей со всего мира, сообщили в пресс-службе.

"Концепция видеоролика поддерживает идею моей песни – призыв к детям открыть глаза и улыбнуться друг другу. Именно улыбка и дружелюбное отношение поможет изменить мир к лучшему. Нужно ценить каждый момент, любить и беречь мир, в котором мы живем. Тогда наша планета станет чище, а люди – добрее, когда мы вырастем", – отметила Меженцева.

В клипе творческие коллективы исполняют танцы разных народов мира.

"Видеоклип на песню Mon Ami – это настоящая танцевальная феерия. В нем мы объединяем людей. Ведь очень важно быть рядом, держать друг друга за руки и улыбаться друг другу. Это, пожалуй, главное послание, которое мы хотим донести до зрителей", – отметил режиссер Голубев.

Национальный финал Детского Евровидения в России в 2021-м году и подготовку участника к международному конкурсу проводит Академия Игоря Крутого. В финале конкурса, который состоится в Париже, примут участие молодые артисты из 19 стран. Из-за ограничений, связанных с COVID-19, в этом году конкурс пройдет на месяц позже — 19 декабря — в концертном зале La Seine Musicale.
Ранее Манижа высоко оценила выступление Меженцевой.
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ШоубизШоу-бизнесИгорь КрутойДетское "Евровидение"Новости культурыТаня Меженцева
 
 
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