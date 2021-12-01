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https://ria.ru/20211201/medspravki-1761727940.html
Автоюрист оценил новый порядок выдачи медсправок для водителей
Автоюрист оценил новый порядок выдачи медсправок для водителей - РИА Новости, 01.12.2021
Автоюрист оценил новый порядок выдачи медсправок для водителей
Автоюрист Дмитрий Славнов назвал правильным решение о введении нового порядка выдачи медсправок с обязательным проведением химико-токсикологического... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T21:58
2021-12-01T21:58
общество
евгений брюн
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
авто
россия
дмитрий славнов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Автоюрист Дмитрий Славнов назвал правильным решение о введении нового порядка выдачи медсправок с обязательным проведением химико-токсикологического исследования для граждан, ранее лишенных водительских прав.По мнению эксперта, благодаря более серьёзному обследованию можно будет понять, совершил ли человек ошибку лишь раз, сев за руль нетрезвым, либо он систематически употребляет алкоголь, или запрещённые вещества."Автомобиль - источник повышенной опасности. Я считаю, что это правильное решение, если это действительно будет относиться к тем, кто уже был лишен водительских прав", - отметил Славнов.Минздрав РФ утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей, он вступит в силу с 1 марта 2022 года. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн пояснил журналистам, что новый порядок предусматривает увеличение объема проводимых обследований для некоторых категорий водителей. Так, ранее лишенным водительских прав предстоит пройти тест на наркотики и хроническое употребление алкоголя.
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общество, евгений брюн, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), авто, россия, дмитрий славнов
21:58 01.12.2021
 
Автоюрист оценил новый порядок выдачи медсправок для водителей

Автоюрист Славнов назвал новый порядок выдачи медсправок для водителей правильным

© РИА Новости / Максим БлиновВид с самой высокой площадки комплекса "Башня Федерация"
Вид с самой высокой площадки комплекса Башня Федерация - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Автоюрист Дмитрий Славнов назвал правильным решение о введении нового порядка выдачи медсправок с обязательным проведением химико-токсикологического исследования для граждан, ранее лишенных водительских прав.
"Насколько я понимаю, данный порядок будет касаться лишь тех, кто ранее уже был лишён водительских прав за алкогольное или наркотическое опьянение, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. То есть теперь, при повторном получении водительского удостоверения, таких граждан будут проверять досконально", - сказал он в беседе с РИА Новости.
По мнению эксперта, благодаря более серьёзному обследованию можно будет понять, совершил ли человек ошибку лишь раз, сев за руль нетрезвым, либо он систематически употребляет алкоголь, или запрещённые вещества.
"Автомобиль - источник повышенной опасности. Я считаю, что это правильное решение, если это действительно будет относиться к тем, кто уже был лишен водительских прав", - отметил Славнов.
Минздрав РФ утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей, он вступит в силу с 1 марта 2022 года. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн пояснил журналистам, что новый порядок предусматривает увеличение объема проводимых обследований для некоторых категорий водителей. Так, ранее лишенным водительских прав предстоит пройти тест на наркотики и хроническое употребление алкоголя.
Автомобильное движение на МКАДе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
20:01
Эксперт прокомментировал новый порядок выдачи медсправок для водителей
 
ОбществоЕвгений БрюнМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)АвтоРоссияДмитрий Славнов
 
 
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