Автоюрист оценил новый порядок выдачи медсправок для водителей
Автоюрист Славнов назвал новый порядок выдачи медсправок для водителей правильным
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Автоюрист Дмитрий Славнов назвал правильным решение о введении нового порядка выдачи медсправок с обязательным проведением химико-токсикологического исследования для граждан, ранее лишенных водительских прав.
"Насколько я понимаю, данный порядок будет касаться лишь тех, кто ранее уже был лишён водительских прав за алкогольное или наркотическое опьянение, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. То есть теперь, при повторном получении водительского удостоверения, таких граждан будут проверять досконально", - сказал он в беседе с РИА Новости.
По мнению эксперта, благодаря более серьёзному обследованию можно будет понять, совершил ли человек ошибку лишь раз, сев за руль нетрезвым, либо он систематически употребляет алкоголь, или запрещённые вещества.
"Автомобиль - источник повышенной опасности. Я считаю, что это правильное решение, если это действительно будет относиться к тем, кто уже был лишен водительских прав", - отметил Славнов.
Минздрав РФ утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей, он вступит в силу с 1 марта 2022 года. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн пояснил журналистам, что новый порядок предусматривает увеличение объема проводимых обследований для некоторых категорий водителей. Так, ранее лишенным водительских прав предстоит пройти тест на наркотики и хроническое употребление алкоголя.