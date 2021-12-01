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https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761689584.html
Юрист прокомментировал слова Лукашенко о принадлежности Крыма
Юрист прокомментировал слова Лукашенко о принадлежности Крыма - РИА Новости, 01.12.2021
Юрист прокомментировал слова Лукашенко о принадлежности Крыма
Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о принадлежности Крыма можно рассматривать как подтверждение со стороны белорусского президента территориальной РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:32
2021-12-01T17:32
югославия
оон
белоруссия
сергей лавров
александр лукашенко
анатолий капустин
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о принадлежности Крыма можно рассматривать как подтверждение со стороны белорусского президента территориальной целостности России, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ. В Кремле, комментируя заявление белорусского президента, заявили, что считают его очень важным, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Белоруссии не нужно принимать никаких специальных законов для признания Крыма российским."Что касается признания части государства - это вопрос достаточно сложный, потому что с точки зрения международного права, после присоединения Крыма к Российской Федерации, в силу принципа территориального суверенитета, который провозглашен в Уставе ООН и является основной современных международных отношений, часть территории государства вообще не нуждается в чьем-либо признании со стороны других стран или организаций и документов на этот счет никаких не существует", - сказал Капустин.Он отметил, что в международной практике принято, что спорные вопросы между государствами должны решаться на основе соответствующих соглашений, а "признавать или не признавать часть территории - никаких требований здесь нет".Комментируя слова Лукашенко, юрист отметил, что "то, что он сказал, что Белоруссия считает Крым де-факто и де-юре частью Российской Федерации, можно рассматривать как заявление высшего должностного лица государства, которое подтверждает позицию о территориальной целостности РФ"."Другого быть не может, потому что мы Союзное государство, и если его одна часть не признает какую-то другую, то ставится под вопрос само существование этого государства. А от других государств ничего не требуется - ни согласия ни Украины, ни США и прочих", - добавил Капустин.Он напомнил, что США долгое время после окончания Второй мировой войны не признавали правомерность вхождения в состав СССР прибалтийских республик, но это не мешало странам развивать дипломатические отношения - просто США считали, что договоры, заключенные с СССР не распространяются на территорию прибалтийских республик, хотя "большого практического значения это не имело".По словам Капустина, в традиционной классической формуле признаний в международном праве два - это признание государств, либо правительств."Признание государств - имеется ввиду, когда, например, отделяется часть территории государства или объединяются два государства в одно, то другие страны имеют право признавать или не признавать эти новые государства. Специальных процедур не установлено, они нигде не предусмотрены и каждый выбирает собственную формулу для признания - это могут быть дипломатические ноты или направление поздравлений в адрес главы государства и установление дипломатических отношений", - пояснил Капустин, добавив, что никаких официальных международно-правовых документов или рекомендаций на этот счет не существует и каждая страна исходит из своей внутренней практики."Что касается второй формулы - признания правительства, она более спорная. Есть, например, американский подход, согласно которому одно государство не имеет никакого права признавать правительство уже существующего государства, поскольку это будет рассматриваться как вмешательство во внутренние дела и покушение на суверенитет. Каждое государство само решает каким образом устанавливать правительство - будет ли это революционный путь или в конституционном порядке и так далее", - отметил Капустин."А вот в европейской практике последних лет, после распада Югославии и СССР были приняты ряд актов, в которых установили, что признают только те государства и правительства на территории бывших СССР и Югославии, которые установлены конституционным путем, признают права человека и основные свободы и устанавливают демократический режим. Этот подход универсален", - заключил юрист.
https://ria.ru/20211201/krym-1761632477.html
https://ria.ru/20211130/belavia-1761541949.html
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югославия, оон, белоруссия, сергей лавров, александр лукашенко, анатолий капустин, россия
17:32 01.12.2021
 
Юрист прокомментировал слова Лукашенко о принадлежности Крыма

Юрист Капустин: Лукашенко фактически признал Крым российским

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о принадлежности Крыма можно рассматривать как подтверждение со стороны белорусского президента территориальной целостности России, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ. В Кремле, комментируя заявление белорусского президента, заявили, что считают его очень важным, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Белоруссии не нужно принимать никаких специальных законов для признания Крыма российским.
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"Что касается признания части государства - это вопрос достаточно сложный, потому что с точки зрения международного права, после присоединения Крыма к Российской Федерации, в силу принципа территориального суверенитета, который провозглашен в Уставе ООН и является основной современных международных отношений, часть территории государства вообще не нуждается в чьем-либо признании со стороны других стран или организаций и документов на этот счет никаких не существует", - сказал Капустин.
Он отметил, что в международной практике принято, что спорные вопросы между государствами должны решаться на основе соответствующих соглашений, а "признавать или не признавать часть территории - никаких требований здесь нет".
Комментируя слова Лукашенко, юрист отметил, что "то, что он сказал, что Белоруссия считает Крым де-факто и де-юре частью Российской Федерации, можно рассматривать как заявление высшего должностного лица государства, которое подтверждает позицию о территориальной целостности РФ".
"Другого быть не может, потому что мы Союзное государство, и если его одна часть не признает какую-то другую, то ставится под вопрос само существование этого государства. А от других государств ничего не требуется - ни согласия ни Украины, ни США и прочих", - добавил Капустин.
Он напомнил, что США долгое время после окончания Второй мировой войны не признавали правомерность вхождения в состав СССР прибалтийских республик, но это не мешало странам развивать дипломатические отношения - просто США считали, что договоры, заключенные с СССР не распространяются на территорию прибалтийских республик, хотя "большого практического значения это не имело".
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По словам Капустина, в традиционной классической формуле признаний в международном праве два - это признание государств, либо правительств.
"Признание государств - имеется ввиду, когда, например, отделяется часть территории государства или объединяются два государства в одно, то другие страны имеют право признавать или не признавать эти новые государства. Специальных процедур не установлено, они нигде не предусмотрены и каждый выбирает собственную формулу для признания - это могут быть дипломатические ноты или направление поздравлений в адрес главы государства и установление дипломатических отношений", - пояснил Капустин, добавив, что никаких официальных международно-правовых документов или рекомендаций на этот счет не существует и каждая страна исходит из своей внутренней практики.
"Что касается второй формулы - признания правительства, она более спорная. Есть, например, американский подход, согласно которому одно государство не имеет никакого права признавать правительство уже существующего государства, поскольку это будет рассматриваться как вмешательство во внутренние дела и покушение на суверенитет. Каждое государство само решает каким образом устанавливать правительство - будет ли это революционный путь или в конституционном порядке и так далее", - отметил Капустин.
"А вот в европейской практике последних лет, после распада Югославии и СССР были приняты ряд актов, в которых установили, что признают только те государства и правительства на территории бывших СССР и Югославии, которые установлены конституционным путем, признают права человека и основные свободы и устанавливают демократический режим. Этот подход универсален", - заключил юрист.
 
ЮгославияООНБелоруссияСергей ЛавровАлександр ЛукашенкоАнатолий КапустинРоссия
 
 
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