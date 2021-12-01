https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761581223.html

Сенатор прокомментировала реакцию Киева на заявление Лукашенко о Крыме

Сенатор прокомментировала реакцию Киева на заявление Лукашенко о Крыме - РИА Новости, 01.12.2021

Сенатор прокомментировала реакцию Киева на заявление Лукашенко о Крыме

Власти Украины болезненно реагируют на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу Крыма и его предстоящего визита на полуостров, между тем,... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T09:42

2021-12-01T09:42

2021-12-01T09:42

киев

севастополь

александр лукашенко

екатерина алтабаева

дмитрий кулеба

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Власти Украины болезненно реагируют на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу Крыма и его предстоящего визита на полуостров, между тем, им надо думать о собственном народе и не втягивать людей в решение собственных политических меркантильных задач, сказала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.Лукашенко ранее сказал в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в свою очередь, что Киев будет оценивать действия Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, однако если Белоруссия действительно признает Крым российским, Украина будет действовать "по полной программе", сказал он."Уровень отношений между Россией и Белоруссией сейчас таков, что намерение президента Лукашенко безусловно осуществится. Мы, конечно, ждем лидера дружественного нам государства в Севастополе, думаю, что президент Лукашенко по достоинству оценит его и то, как он изменился за последние семь лет. А то, что по этому поводу думают власти Украины – это их внутренние болезненные размышления на тему "как бы вернуть то, что уже совершенно точно не их территория", - сказала РИА Новости Алтабаева.Проводимая нынешним руководством в Киеве политика недальновидна и совершенно не учитывает интересы собственного населения, считает сенатор."Я бы хотела надеяться, что украинские политики, здравомыслящие люди будут думать о своем народе. Потому что только безумец может делать свой народ заложником политических амбиций. Что собственно сейчас и происходит – никто не думает о людях, а все в руководстве страны решают свои меркантильные политические задачи... Это совершенно бесперспективная и очень недальновидная политика", - сказала собеседница агентства.

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киев, севастополь, александр лукашенко, екатерина алтабаева, дмитрий кулеба, россия