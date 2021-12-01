https://ria.ru/20211201/los-1761676414.html

Лось напал на ребенка в Челябинском нацпарке

Лось напал на ребенка в Челябинском нацпарке - РИА Новости, 01.12.2021

Лось напал на ребенка в Челябинском нацпарке

Администрация национального парка "Зюраткуль" (город Сатка Челябинской области) просит туристов при посещении парка не приближаться к животным и наблюдать за... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:39

2021-12-01T16:39

2021-12-01T16:45

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. Администрация национального парка "Зюраткуль" (город Сатка Челябинской области) просит туристов при посещении парка не приближаться к животным и наблюдать за ними издалека после видео, где лось ударил копытами ребенка, сообщила РИА Новости методист по экологическому просвещению нацпарка Юлия Щетинкина.В интернете в среду размещено видео из национального парка "Зюраткуль", где группа туристов, среди которых дети, окружила лося на зимней тропе парка. Они кормили животное и гладили. Лось спокойно принимал угощение, но неожиданно ударил передними копытами стоявшую рядом с ним девочку. Она упала в снег, а взрослые отогнали животное.Она отметила, что все правила поведения туристов в национальном парке размещены на сайте парка, в его соцсетях и на информационных стендах в парке.Щетинкина добавила, что лучше к диким животным не приближаться, а также держать детей подальше или брать их на руки. Также, по ее данным, подобных происшествий, когда лось нападает на человека, в нацпарке ранее не происходило.

https://ria.ru/20211119/tigry-1759742676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нападение лося на ребенка в нацпарке "Зюраткуль". Видео очевидца Администрация национального парка "Зюраткуль" (город Сатка Челябинской области) просит туристов при посещении парка не приближаться к животным и наблюдать за ними издалека после видео, где лось ударил копытами ребенка. 2021-12-01T16:39 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

челябинская область, сатка, новости - туризм, ребенок, россия