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Туризм
https://ria.ru/20211201/los-1761676414.html
Лось напал на ребенка в Челябинском нацпарке
Лось напал на ребенка в Челябинском нацпарке - РИА Новости, 01.12.2021
Лось напал на ребенка в Челябинском нацпарке
Администрация национального парка "Зюраткуль" (город Сатка Челябинской области) просит туристов при посещении парка не приближаться к животным и наблюдать за... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:39
2021-12-01T16:45
туризм
челябинская область
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новости - туризм
ребенок
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. Администрация национального парка "Зюраткуль" (город Сатка Челябинской области) просит туристов при посещении парка не приближаться к животным и наблюдать за ними издалека после видео, где лось ударил копытами ребенка, сообщила РИА Новости методист по экологическому просвещению нацпарка Юлия Щетинкина.В интернете в среду размещено видео из национального парка "Зюраткуль", где группа туристов, среди которых дети, окружила лося на зимней тропе парка. Они кормили животное и гладили. Лось спокойно принимал угощение, но неожиданно ударил передними копытами стоявшую рядом с ним девочку. Она упала в снег, а взрослые отогнали животное.Она отметила, что все правила поведения туристов в национальном парке размещены на сайте парка, в его соцсетях и на информационных стендах в парке.Щетинкина добавила, что лучше к диким животным не приближаться, а также держать детей подальше или брать их на руки. Также, по ее данным, подобных происшествий, когда лось нападает на человека, в нацпарке ранее не происходило.
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Нападение лося на ребенка в нацпарке "Зюраткуль". Видео очевидца
Администрация национального парка "Зюраткуль" (город Сатка Челябинской области) просит туристов при посещении парка не приближаться к животным и наблюдать за ними издалека после видео, где лось ударил копытами ребенка.
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челябинская область, сатка, новости - туризм, ребенок, россия
16:39 01.12.2021 (обновлено: 16:45 01.12.2021)
 
Лось напал на ребенка в Челябинском нацпарке

Челябинский нацпарк призвал туристов смотреть на лосей издалека после инцидента с ребенком

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. Администрация национального парка "Зюраткуль" (город Сатка Челябинской области) просит туристов при посещении парка не приближаться к животным и наблюдать за ними издалека после видео, где лось ударил копытами ребенка, сообщила РИА Новости методист по экологическому просвещению нацпарка Юлия Щетинкина.
В интернете в среду размещено видео из национального парка "Зюраткуль", где группа туристов, среди которых дети, окружила лося на зимней тропе парка. Они кормили животное и гладили. Лось спокойно принимал угощение, но неожиданно ударил передними копытами стоявшую рядом с ним девочку. Она упала в снег, а взрослые отогнали животное.
"Пострадавшие не обращались ни к нам, ни в прокуратуру. В то же время отметим, что лось повел себя нормально в том плане, что поведение людей здесь не очень верно. Близко к лосю подходить нельзя, а на видео его окружили. Также эти животные не любят, когда люди наклоняются к ним или рядом с ним человек низкого роста, например, ребенок. Они воспринимают это как будто около него лиса или собака, которые их могут атаковать. Мы просим наших гостей так себя не вести с животными в природе, лучше смотреть на лосей издалека", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что все правила поведения туристов в национальном парке размещены на сайте парка, в его соцсетях и на информационных стендах в парке.
Щетинкина добавила, что лучше к диким животным не приближаться, а также держать детей подальше или брать их на руки. Также, по ее данным, подобных происшествий, когда лось нападает на человека, в нацпарке ранее не происходило.
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