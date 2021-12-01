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Кабмин Литвы попросит Сейм объявить режим ЧП на границе с Польшей

Кабмин Литвы попросит Сейм объявить режим ЧП на границе с Польшей - РИА Новости, 01.12.2021

Кабмин Литвы попросит Сейм объявить режим ЧП на границе с Польшей

Кабмин Литвы обратится к парламенту с просьбой объявить чрезвычайное положение на границе с Польшей с 10 декабря из-за ситуации с мигрантами, передает агентство РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:50

2021-12-01T15:50

2021-12-01T15:50

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литва

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польша

сейм литвы

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Кабмин Литвы обратится к парламенту с просьбой объявить чрезвычайное положение на границе с Польшей с 10 декабря из-за ситуации с мигрантами, передает агентство Рейтер.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию."Правительство Литвы заявило в среду, что оно обратится к парламенту страны с просьбой объявить ЧП на границе с Польшей с 10 декабря", - говорится в сообщении. Отмечается, что это предложение - часть мер по предотвращению незаконного ввоза мигрантов.

https://ria.ru/20211128/bezhenets-1761117054.html

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в мире, литва, белоруссия, польша, сейм литвы, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии