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Кабмин Литвы попросит Сейм объявить режим ЧП на границе с Польшей
Кабмин Литвы попросит Сейм объявить режим ЧП на границе с Польшей - РИА Новости, 01.12.2021
Кабмин Литвы попросит Сейм объявить режим ЧП на границе с Польшей
Кабмин Литвы обратится к парламенту с просьбой объявить чрезвычайное положение на границе с Польшей с 10 декабря из-за ситуации с мигрантами, передает агентство РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:50
2021-12-01T15:50
в мире
литва
белоруссия
польша
сейм литвы
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Кабмин Литвы обратится к парламенту с просьбой объявить чрезвычайное положение на границе с Польшей с 10 декабря из-за ситуации с мигрантами, передает агентство Рейтер.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию."Правительство Литвы заявило в среду, что оно обратится к парламенту страны с просьбой объявить ЧП на границе с Польшей с 10 декабря", - говорится в сообщении. Отмечается, что это предложение - часть мер по предотвращению незаконного ввоза мигрантов.
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в мире, литва, белоруссия, польша, сейм литвы, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:50 01.12.2021
 
Кабмин Литвы попросит Сейм объявить режим ЧП на границе с Польшей

Кабмин Литвы попросит парламент объявить режим ЧП на границе с Польшей из-за мигрантов

© Sputnik / Алексей СтефановПалаточный лагерь для мигрантов на границе Литвы и Белоруссии
Палаточный лагерь для мигрантов на границе Литвы и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Алексей Стефанов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Кабмин Литвы обратится к парламенту с просьбой объявить чрезвычайное положение на границе с Польшей с 10 декабря из-за ситуации с мигрантами, передает агентство Рейтер.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
"Правительство Литвы заявило в среду, что оно обратится к парламенту страны с просьбой объявить ЧП на границе с Польшей с 10 декабря", - говорится в сообщении. Отмечается, что это предложение - часть мер по предотвращению незаконного ввоза мигрантов.
Погранпереход на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
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В миреЛитваБелоруссияПольшаСейм ЛитвыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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