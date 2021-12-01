https://ria.ru/20211201/litsenzii-1761617421.html
В России продолжат практику по автоматическому продлению лицензий
В России продолжат практику по автоматическому продлению лицензий - РИА Новости, 01.12.2021
В России продолжат практику по автоматическому продлению лицензий
Практика по автоматическому продлению лицензий будет продолжена на следующий год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:32
2021-12-01T12:32
2021-12-01T12:32
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Практика по автоматическому продлению лицензий будет продолжена на следующий год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что этот шаг затронул 41 тысячу лицензий и свыше 1 миллиона разрешений."Сейчас мы планируем пролонгировать на следующий год государственную аккредитацию образовательных программ, заключение экологической экспертизы, соответственно сертификаты летной годности, разрешения на строительства и многие другие документы. Всего предлагается продление по 9 позициям, еще по 2 будут установлены особенности", - отметил премьер.Мишустин добавил, что в общей сложности это может коснуться более 10 тысяч разрешительных документов.
https://ria.ru/20210206/litsenziya-1596279770.html
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экономика, михаил мишустин, россия
В России продолжат практику по автоматическому продлению лицензий
Практику по автоматическому продлению лицензий в России продолжат на следующий год
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Практика по автоматическому продлению лицензий будет продолжена на следующий год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Мы продолжим успешную применяемую практику по автоматическому продлению лицензий, которую как раз опробовали в начале пандемии", - сказал он на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
Мишустин отметил, что этот шаг затронул 41 тысячу лицензий и свыше 1 миллиона разрешений.
"Сейчас мы планируем пролонгировать на следующий год государственную аккредитацию образовательных программ, заключение экологической экспертизы, соответственно сертификаты летной годности, разрешения на строительства и многие другие документы. Всего предлагается продление по 9 позициям, еще по 2 будут установлены особенности", - отметил премьер.
Мишустин добавил, что в общей сложности это может коснуться более 10 тысяч разрешительных документов.