https://ria.ru/20211201/litsenzii-1761617421.html

В России продолжат практику по автоматическому продлению лицензий

В России продолжат практику по автоматическому продлению лицензий - РИА Новости, 01.12.2021

В России продолжат практику по автоматическому продлению лицензий

Практика по автоматическому продлению лицензий будет продолжена на следующий год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:32

2021-12-01T12:32

2021-12-01T12:32

экономика

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760148102_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_5bf3f6a5fe08ed77fc605262314f7b69.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Практика по автоматическому продлению лицензий будет продолжена на следующий год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что этот шаг затронул 41 тысячу лицензий и свыше 1 миллиона разрешений."Сейчас мы планируем пролонгировать на следующий год государственную аккредитацию образовательных программ, заключение экологической экспертизы, соответственно сертификаты летной годности, разрешения на строительства и многие другие документы. Всего предлагается продление по 9 позициям, еще по 2 будут установлены особенности", - отметил премьер.Мишустин добавил, что в общей сложности это может коснуться более 10 тысяч разрешительных документов.

https://ria.ru/20210206/litsenziya-1596279770.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, михаил мишустин, россия