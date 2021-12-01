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Глава Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при ЧП на "Листвяжной"
Глава Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при ЧП на "Листвяжной" - РИА Новости, 01.12.2021
Глава Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при ЧП на "Листвяжной"
Шестнадцать пострадавших на шахте "Листвяжная" остаются в больницах, сообщается в Тelegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T09:22
2021-12-01T09:22
происшествия
кемеровская область
белово
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 1 дек - РИА Новости. Шестнадцать пострадавших на шахте "Листвяжная" остаются в больницах, сообщается в Тelegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева."В больницах Кузбасса проходят лечение 16 пострадавших на шахте "Листвяжная". Один из них находится в тяжелом состоянии, 3 — в состоянии средней степени тяжести и 12 — в удовлетворительном. 60 человек проходят лечение амбулаторно", – говорится в сообщении.Уточняется, что обследуются 23 человека, обратившиеся в медучреждения позже с состояниями, не связанными напрямую с отравлением угарным газом. Девять из них выписаны на амбулаторное лечение.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшим объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
09:22 01.12.2021
 
Глава Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при ЧП на "Листвяжной"

Глава Кузбасса Цивилев: 16 пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" остаются в больницах

© РИА Новости / Александр КряжевАвтомобиль скорой помощи на территории шахты "Листвяжная"
Автомобиль скорой помощи на территории шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 1 дек - РИА Новости. Шестнадцать пострадавших на шахте "Листвяжная" остаются в больницах, сообщается в Тelegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
"В больницах Кузбасса проходят лечение 16 пострадавших на шахте "Листвяжная". Один из них находится в тяжелом состоянии, 3 — в состоянии средней степени тяжести и 12 — в удовлетворительном. 60 человек проходят лечение амбулаторно", – говорится в сообщении.
Уточняется, что обследуются 23 человека, обратившиеся в медучреждения позже с состояниями, не связанными напрямую с отравлением угарным газом. Девять из них выписаны на амбулаторное лечение.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшим объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах остаются 49 человек.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияКемеровская областьБеловоАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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