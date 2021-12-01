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Глава Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при ЧП на "Листвяжной"

Глава Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при ЧП на "Листвяжной" - РИА Новости, 01.12.2021

Глава Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при ЧП на "Листвяжной"

Шестнадцать пострадавших на шахте "Листвяжная" остаются в больницах, сообщается в Тelegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T09:22

2021-12-01T09:22

2021-12-01T09:22

происшествия

кемеровская область

белово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 1 дек - РИА Новости. Шестнадцать пострадавших на шахте "Листвяжная" остаются в больницах, сообщается в Тelegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева."В больницах Кузбасса проходят лечение 16 пострадавших на шахте "Листвяжная". Один из них находится в тяжелом состоянии, 3 — в состоянии средней степени тяжести и 12 — в удовлетворительном. 60 человек проходят лечение амбулаторно", – говорится в сообщении.Уточняется, что обследуются 23 человека, обратившиеся в медучреждения позже с состояниями, не связанными напрямую с отравлением угарным газом. Девять из них выписаны на амбулаторное лечение.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшим объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

кемеровская область

белово

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе