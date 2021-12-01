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Украину хотят обезглавить
Львовский журналист призвал ликвидировать должность Зеленского - РИА Новости, 01.12.2021
Украину хотят обезглавить
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире Четвертого канала предложил ликвидировать должность президента Украины. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T01:56
2021-12-01T01:58
в мире
украина
владимир зеленский
остап дроздов
ситуация на украине
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире Четвертого канала предложил ликвидировать должность президента Украины.Журналист также выразил мнение, что украинцы уже никогда не будут уважать своего президента. "У нас на посту президента глубоко злой и обиженный человек, с болезненными амбициями и кричащими слабыми местами", - отметил Дроздов.Ранее политолог Руслан Бортник высказал предположение, что Зеленскому придется покинуть страну, если он проиграет на выборах в 2024 году.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.Дроздов регулярно допускает скандальные высказывания, в том числе в адрес Украины. Так, он называл соотечественников "паскудными и орусевшими". Также он неоднократно оскорблял русскоязычных жителей страны.
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в мире, украина, владимир зеленский, остап дроздов, ситуация на украине
01:56 01.12.2021 (обновлено: 01:58 01.12.2021)
 
Львовский журналист призвал ликвидировать должность Зеленского

Львовский журналист Дроздов призвал ликвидировать институт президентства на Украине

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Пресс-марафон с участием Президента Украины Владимира Зеленского
Пресс-марафон с участием Президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире Четвертого канала предложил ликвидировать должность президента Украины.
"После того, к чему скатился институт президентства, хочется его ликвидировать. Потому что после этого гопничества Зеленского институция уже настолько десакрализирована и укатана под плинтус", - заявил Дроздов.
Журналист также выразил мнение, что украинцы уже никогда не будут уважать своего президента. "У нас на посту президента глубоко злой и обиженный человек, с болезненными амбициями и кричащими слабыми местами", - отметил Дроздов.
Ранее политолог Руслан Бортник высказал предположение, что Зеленскому придется покинуть страну, если он проиграет на выборах в 2024 году.
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Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
Дроздов регулярно допускает скандальные высказывания, в том числе в адрес Украины. Так, он называл соотечественников "паскудными и орусевшими". Также он неоднократно оскорблял русскоязычных жителей страны.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийОстап ДроздовСитуация на Украине
 
 
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