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Украину хотят обезглавить
Львовский журналист призвал ликвидировать должность Зеленского - РИА Новости, 01.12.2021
Украину хотят обезглавить
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире Четвертого канала предложил ликвидировать должность президента Украины. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T01:56
2021-12-01T01:56
2021-12-01T01:58
в мире
украина
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ситуация на украине
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире Четвертого канала предложил ликвидировать должность президента Украины.Журналист также выразил мнение, что украинцы уже никогда не будут уважать своего президента. "У нас на посту президента глубоко злой и обиженный человек, с болезненными амбициями и кричащими слабыми местами", - отметил Дроздов.Ранее политолог Руслан Бортник высказал предположение, что Зеленскому придется покинуть страну, если он проиграет на выборах в 2024 году.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.Дроздов регулярно допускает скандальные высказывания, в том числе в адрес Украины. Так, он называл соотечественников "паскудными и орусевшими". Также он неоднократно оскорблял русскоязычных жителей страны.
https://ria.ru/20211006/zelenskiy-1753271846.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, владимир зеленский, остап дроздов, ситуация на украине
01:56 01.12.2021 (обновлено: 01:58 01.12.2021)
Львовский журналист призвал ликвидировать должность Зеленского
Львовский журналист Дроздов призвал ликвидировать институт президентства на Украине
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов
в эфире Четвертого канала
предложил ликвидировать должность президента Украины
.
"После того, к чему скатился институт президентства, хочется его ликвидировать. Потому что после этого гопничества Зеленского институция уже настолько десакрализирована и укатана под плинтус", - заявил Дроздов.
Журналист также выразил мнение, что украинцы уже никогда не будут уважать своего президента. "У нас на посту президента глубоко злой и обиженный человек, с болезненными амбициями и кричащими слабыми местами", - отметил Дроздов.
Ранее политолог Руслан Бортник высказал предположение, что Зеленскому придется покинуть страну, если он проиграет на выборах в 2024 году.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
Дроздов регулярно допускает скандальные высказывания, в том числе в адрес Украины. Так, он называл соотечественников "паскудными и орусевшими". Также он неоднократно оскорблял русскоязычных жителей страны.