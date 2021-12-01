https://ria.ru/20211201/likvidatsiya-1761563700.html

Украину хотят обезглавить

Львовский журналист призвал ликвидировать должность Зеленского - РИА Новости, 01.12.2021

Украину хотят обезглавить

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире Четвертого канала предложил ликвидировать должность президента Украины. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T01:56

2021-12-01T01:56

2021-12-01T01:58

в мире

украина

владимир зеленский

остап дроздов

ситуация на украине

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире Четвертого канала предложил ликвидировать должность президента Украины.Журналист также выразил мнение, что украинцы уже никогда не будут уважать своего президента. "У нас на посту президента глубоко злой и обиженный человек, с болезненными амбициями и кричащими слабыми местами", - отметил Дроздов.Ранее политолог Руслан Бортник высказал предположение, что Зеленскому придется покинуть страну, если он проиграет на выборах в 2024 году.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.Дроздов регулярно допускает скандальные высказывания, в том числе в адрес Украины. Так, он называл соотечественников "паскудными и орусевшими". Также он неоднократно оскорблял русскоязычных жителей страны.

https://ria.ru/20211006/zelenskiy-1753271846.html

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в мире, украина, владимир зеленский, остап дроздов, ситуация на украине