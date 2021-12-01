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В Сочи загорелись провода линии электропередачи
В Сочи загорелись провода линии электропередачи - РИА Новости, 01.12.2021
В Сочи загорелись провода линии электропередачи
Грозовая молния повредила линию электропередачи в сочинском микрорайоне Блиново, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Кубаньэнерго". РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:54
2021-12-01T12:58
происшествия
кубаньэнерго
краснодарский край
сочи
россия
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СОЧИ, 1 дек – РИА Новости. Грозовая молния повредила линию электропередачи в сочинском микрорайоне Блиново, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Кубаньэнерго".Ранее в социальных сетях появилось видео с полыхающими электропроводами, которые расположены в нескольких метрах от жилых домов на улице Каспийской."Молния попала в воздушную линию электропередачи. Ещё (электропровода - ред.) восстанавливают", - сказали в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по Краснодарскому краю, силы спасателей для тушения огня не привлекались, на месте работали электрики "Кубаньэнерго", обесточившие загоревшиеся провода.С 30 ноября по 2 декабря в Сочи объявлено экстренное предупреждение по погоде. Синоптики прогнозируют грозовые ливни, шквалистый ветер, достигающий 35 метров в секунду, шторм в прибрежной зоне и сход снежных лавин в горах Сочи. Спасатели просят туристов и жителей города воздержаться от прогулок, в том числе у воды, а также не оставлять автомобили вблизи рек, водоёмов и под рекламными конструкциями.
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происшествия, кубаньэнерго, краснодарский край, сочи, россия
12:54 01.12.2021 (обновлено: 12:58 01.12.2021)
 
В Сочи загорелись провода линии электропередачи

В Сочи загорелись провода линии электропередачи из-за попавшей в них молнии

© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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СОЧИ, 1 дек – РИА Новости. Грозовая молния повредила линию электропередачи в сочинском микрорайоне Блиново, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Кубаньэнерго".
Ранее в социальных сетях появилось видео с полыхающими электропроводами, которые расположены в нескольких метрах от жилых домов на улице Каспийской.
"Молния попала в воздушную линию электропередачи. Ещё (электропровода - ред.) восстанавливают", - сказали в ведомстве.
Как сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по Краснодарскому краю, силы спасателей для тушения огня не привлекались, на месте работали электрики "Кубаньэнерго", обесточившие загоревшиеся провода.
С 30 ноября по 2 декабря в Сочи объявлено экстренное предупреждение по погоде. Синоптики прогнозируют грозовые ливни, шквалистый ветер, достигающий 35 метров в секунду, шторм в прибрежной зоне и сход снежных лавин в горах Сочи. Спасатели просят туристов и жителей города воздержаться от прогулок, в том числе у воды, а также не оставлять автомобили вблизи рек, водоёмов и под рекламными конструкциями.
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