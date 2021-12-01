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Лавров выразил надежду на продолжение диалога по безопасности с Западом
Лавров выразил надежду на продолжение диалога по безопасности с Западом - РИА Новости, 01.12.2021
Лавров выразил надежду на продолжение диалога по безопасности с Западом
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если Запад не готов к диалогу по гарантиям безопасности, Россия ломится в закрытую дверь, но выразил надежду, что это не... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:17
2021-12-01T12:17
в мире
москва
владимир путин
совет федерации рф
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если Запад не готов к диалогу по гарантиям безопасности, Россия ломится в закрытую дверь, но выразил надежду, что это не так.Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин заявил ранее, что Москва предпочитает диалог, по итогам которого будут достигнуты общеприемлемые договоренности, обеспечивающие коллективную безопасность и одновременно безопасность каждого из участников договоренности."И мы к этому готовы. Но если наши западные партнеры утратили или утрачивают, надеюсь, пока утрачивают, окончательно это не произошло, культуру диалога, культуру поиска компромиссов, то получается, мы ломимся в дверь, которая никогда не откроется. Я надеюсь, что это не так, но иногда, слушая некоторых западных ораторов, такое впечатление создается", - сказал он в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
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в мире, москва, владимир путин, совет федерации рф, сергей лавров, россия
12:17 01.12.2021
 
Лавров выразил надежду на продолжение диалога по безопасности с Западом

Глава МИД Лавров: если Запад не готов к диалогу, Россия ломится в закрытую дверь

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если Запад не готов к диалогу по гарантиям безопасности, Россия ломится в закрытую дверь, но выразил надежду, что это не так.
Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин заявил ранее, что Москва предпочитает диалог, по итогам которого будут достигнуты общеприемлемые договоренности, обеспечивающие коллективную безопасность и одновременно безопасность каждого из участников договоренности.
"И мы к этому готовы. Но если наши западные партнеры утратили или утрачивают, надеюсь, пока утрачивают, окончательно это не произошло, культуру диалога, культуру поиска компромиссов, то получается, мы ломимся в дверь, которая никогда не откроется. Я надеюсь, что это не так, но иногда, слушая некоторых западных ораторов, такое впечатление создается", - сказал он в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
11:31
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В миреМоскваВладимир ПутинСовет Федерации РФСергей ЛавровРоссия
 
 
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