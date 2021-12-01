https://ria.ru/20211201/lavrov-1761609162.html
Лавров прокомментировал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии
Лавров прокомментировал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2021
Лавров прокомментировал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии, заявил,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:02
2021-12-01T12:02
2021-12-01T12:55
в мире
белоруссия
россия
польша
нато
сергей лавров
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760399857_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af170700452ebc8300bca94db19ae1cd.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии, заявил, что его стоит воспринимать как предостережение Западу."Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано, прежде всего, той безрассудной политикой, которую проводит Запад", - сказал Лавров, выступая в Совете Федерации.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.
https://ria.ru/20211201/kiev-1761601067.html
белоруссия
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760399857_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_8b10150e8fe2c866bf43131410b086c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, польша, нато, сергей лавров, александр лукашенко
12:02 01.12.2021 (обновлено: 12:55 01.12.2021)
Лавров прокомментировал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии
Глава МИД Лавров счел слова лидера Белоруссии Лукашенко о ядерном оружии предостережением