https://ria.ru/20211201/lavrov-1761609162.html

Лавров прокомментировал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии

Лавров прокомментировал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2021

Лавров прокомментировал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии, заявил,... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:02

2021-12-01T12:02

2021-12-01T12:55

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россия

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нато

сергей лавров

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии, заявил, что его стоит воспринимать как предостережение Западу."Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано, прежде всего, той безрассудной политикой, которую проводит Запад", - сказал Лавров, выступая в Совете Федерации.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.

https://ria.ru/20211201/kiev-1761601067.html

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в мире, белоруссия, россия, польша, нато, сергей лавров, александр лукашенко