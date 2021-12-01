https://ria.ru/20211201/kuleba-1761710021.html

В Киеве не признают договоренности США и России по НАТО

В Киеве не признают договоренности США и России по НАТО - РИА Новости, 01.12.2021

В Киеве не признают договоренности США и России по НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что РФ не может помешать Киеву сблизиться с НАТО и любые предложения обсудить этот вопрос с альянсом или... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T19:01

2021-12-01T19:01

2021-12-01T19:01

в мире

киев

сша

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верховная рада украины

сергей лавров

дмитрий кулеба

россия

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КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что РФ не может помешать Киеву сблизиться с НАТО и любые предложения обсудить этот вопрос с альянсом или с США будут нелегитимными.Президент РФ Владимир Путин в среду заявил, что в диалоге с США и их союзниками Москва будет настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории."Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не вправе выражаться в соответствующих дискуссиях. Любое российское предложение обсудить с НАТО или США, или другими странами любые так называемые гарантии того, что альянс не расширится на восток, нелегитимны", - приводит слова Кулебы агентство "РБК-Украина".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Песков в этой связи называл действия Украины "очень опасным авантюризмом", который "сопровождается поощрительными неплановыми учениями НАТО".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

https://ria.ru/20211201/ssha-1761690046.html

https://ria.ru/20211201/nato-1761678451.html

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сша

россия

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в мире, киев, сша, нато, верховная рада украины, сергей лавров, дмитрий кулеба, россия