https://ria.ru/20211201/kuban-1761711758.html

Глава Кубани поручил проработать меры господдержки фермеров-ягодников

Глава Кубани поручил проработать меры господдержки фермеров-ягодников - РИА Новости, 01.12.2021

Глава Кубани поручил проработать меры господдержки фермеров-ягодников

Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил проработать дополнительные меры господдержки фермеров-ягодников. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T19:15

2021-12-01T19:15

2021-12-01T19:15

краснодарский край

экономика

краснодарский край

фермеры

вениамин кондратьев

андрей коробка

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КРАСНОДАР, 1 дек – РИА Новости. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил проработать дополнительные меры господдержки фермеров-ягодников.Губернатор поручил своему заместителю Андрею Коробке рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на это направление из краевого бюджета.По данным администрации региона, сейчас сельхозпроизводители края, занимающиеся производством ягодных культур в теплицах, могут получить грант "Агростартап" до 3 миллионов рублей и покрыть 90% затрат проекта.Уточняется, что средства гранта могут быть направлены на приобретение участков из земель сельхозназначения, необходимой сельхозтехники, посадочного материала, а также разработку проектной документации на строительство или реконструкцию складов, помещений для производства, хранения и переработки продукции, подключение к инженерным сетям.В случае, если требуются дополнительные средства, к примеру, на приобретение сельхозтехники, можно получить льготный кредит по ставке до 5%. Также существует прямой вид субсидирования закладки ягодных насаждений. Эта мера поддержки подходит для производства ягод в открытом грунте.

https://ria.ru/20211130/samozanyatye-1761550345.html

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краснодарский край

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экономика, краснодарский край, фермеры, вениамин кондратьев, андрей коробка