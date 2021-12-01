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Краснодарский край
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Глава Кубани поручил проработать меры господдержки фермеров-ягодников
Глава Кубани поручил проработать меры господдержки фермеров-ягодников - РИА Новости, 01.12.2021
Глава Кубани поручил проработать меры господдержки фермеров-ягодников
Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил проработать дополнительные меры господдержки фермеров-ягодников. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T19:15
2021-12-01T19:15
краснодарский край
экономика
краснодарский край
фермеры
вениамин кондратьев
андрей коробка
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КРАСНОДАР, 1 дек – РИА Новости. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил проработать дополнительные меры господдержки фермеров-ягодников.Губернатор поручил своему заместителю Андрею Коробке рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на это направление из краевого бюджета.По данным администрации региона, сейчас сельхозпроизводители края, занимающиеся производством ягодных культур в теплицах, могут получить грант "Агростартап" до 3 миллионов рублей и покрыть 90% затрат проекта.Уточняется, что средства гранта могут быть направлены на приобретение участков из земель сельхозназначения, необходимой сельхозтехники, посадочного материала, а также разработку проектной документации на строительство или реконструкцию складов, помещений для производства, хранения и переработки продукции, подключение к инженерным сетям.В случае, если требуются дополнительные средства, к примеру, на приобретение сельхозтехники, можно получить льготный кредит по ставке до 5%. Также существует прямой вид субсидирования закладки ягодных насаждений. Эта мера поддержки подходит для производства ягод в открытом грунте.
https://ria.ru/20211130/samozanyatye-1761550345.html
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экономика, краснодарский край, фермеры, вениамин кондратьев, андрей коробка
19:15 01.12.2021
 
Глава Кубани поручил проработать меры господдержки фермеров-ягодников

Глава Кубани поручил проработать меры господдержки фермеров-ягодников

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЛесные ягоды в деревянных кружках, собранные в лесу в Карелии
Лесные ягоды в деревянных кружках, собранные в лесу в Карелии - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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КРАСНОДАР, 1 дек – РИА Новости. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил проработать дополнительные меры господдержки фермеров-ягодников.
"Мы выделяем субсидии на направления АПК, которые наиболее востребованы, в первую очередь, это овощеводство и садоводство. Если вкладываем деньги в отрасль, то она должна принести прибыль в виде налогов, новых рабочих мест. Выращивание ягод тоже может быть рентабельно и для развития этого направления есть ресурсы. Их можно дополнить новыми мерами поддержки", – сказал Кондратьев в ходе "Прямой линии" в среду.
Губернатор поручил своему заместителю Андрею Коробке рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на это направление из краевого бюджета.
По данным администрации региона, сейчас сельхозпроизводители края, занимающиеся производством ягодных культур в теплицах, могут получить грант "Агростартап" до 3 миллионов рублей и покрыть 90% затрат проекта.
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Уточняется, что средства гранта могут быть направлены на приобретение участков из земель сельхозназначения, необходимой сельхозтехники, посадочного материала, а также разработку проектной документации на строительство или реконструкцию складов, помещений для производства, хранения и переработки продукции, подключение к инженерным сетям.
В случае, если требуются дополнительные средства, к примеру, на приобретение сельхозтехники, можно получить льготный кредит по ставке до 5%. Также существует прямой вид субсидирования закладки ягодных насаждений. Эта мера поддержки подходит для производства ягод в открытом грунте.
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Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайфермерыВениамин КондратьевАндрей Коробка
 
 
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