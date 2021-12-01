Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211201/kuba-1761468730.html
Эксперты рассказали, почему Куба пользуется спросом у туристов из России
Эксперты рассказали, почему Куба пользуется спросом у туристов из России - РИА Новости, 01.12.2021
Эксперты рассказали, почему Куба пользуется спросом у туристов из России
Туроператоры рассказали о стоимости путевок на Кубу на период зимних каникул, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T06:07
2021-12-01T06:07
туризм
гавана
куба
новый год
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
варадеро
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154835/60/1548356040_0:279:2000:1404_1920x0_80_0_0_ddd5ce08e889073cd768181a647a4198.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали о стоимости путевок на Кубу на период зимних каникул, сообщает АТОР.По оценке участников рынка, упрощение антиковидных протоколов для въезда на Остров свободы увеличило продажи по направлению примерно на 20 процентов. Интерес возрастет после возвращения первых туристов, отдыхающих по новым правилам. "Ожидаем эффект отложенного спроса по направлению в декабре–январе", — отмечают в ANEX Tour.С отменой ПЦР-тестов по прибытии "туристы не боятся оказаться на карантине вместо отдыха", отмечает Василий Яковлев ("Интурист") . Он прогнозирует, что Куба традиционно станет одним из лидеров продаж в зимнем сезоне.С 15 ноября туристы снова могут посещать Гавану и другие города. "Возможность посмотреть столицу с экскурсией является для многих отдыхающих, бронирующих туры в Варадеро, важным критерием выбора именно этого направления", — поясняет директор по продажам московского региона PEGAS Touristik Лилия Парфенова.Уже сегодняшний спрос говорит о том, что горящие туры на Кубу вряд ли появятся, отмечают участники рынка. Если на рейсах места еще есть, то в отелях с наиболее удачным сочетанием стоимости и качества они заканчиваются. По информации TUI Россия, места в заездах на зимние праздники уже забронированы на 80 процентов.Недельный тур на двоих на новогодние каникулы в отель категории четыре звезды можно приобрести за 178 тысяч рублей, в "пятерку" — от 240 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html
https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html
гавана
куба
варадеро
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154835/60/1548356040_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_45b5a42e553ca1945f3073e2aa123e03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гавана, куба, новый год, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), варадеро, туризм, россия, коронавирус covid-19
06:07 01.12.2021
 
Эксперты рассказали, почему Куба пользуется спросом у туристов из России

Туроператоры отмечают рост спроса и цен на путевки на Кубу

© Depositphotos / kmiragayaТанцоры на улице Гаваны
Танцоры на улице Гаваны - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Depositphotos / kmiragaya
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали о стоимости путевок на Кубу на период зимних каникул, сообщает АТОР.
По оценке участников рынка, упрощение антиковидных протоколов для въезда на Остров свободы увеличило продажи по направлению примерно на 20 процентов.
Интерес возрастет после возвращения первых туристов, отдыхающих по новым правилам. "Ожидаем эффект отложенного спроса по направлению в декабре–январе", — отмечают в ANEX Tour.
С отменой ПЦР-тестов по прибытии "туристы не боятся оказаться на карантине вместо отдыха", отмечает Василий Яковлев ("Интурист") . Он прогнозирует, что Куба традиционно станет одним из лидеров продаж в зимнем сезоне.
С 15 ноября туристы снова могут посещать Гавану и другие города. "Возможность посмотреть столицу с экскурсией является для многих отдыхающих, бронирующих туры в Варадеро, важным критерием выбора именно этого направления", — поясняет директор по продажам московского региона PEGAS Touristik Лилия Парфенова.
Сотрудник безопасности проверяет наличие у посетительницы QR-кода на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 08:00Туризм
В тур — с QR-кодом. Как теперь путешествовать по новым правилам
Уже сегодняшний спрос говорит о том, что горящие туры на Кубу вряд ли появятся, отмечают участники рынка. Если на рейсах места еще есть, то в отелях с наиболее удачным сочетанием стоимости и качества они заканчиваются. По информации TUI Россия, места в заездах на зимние праздники уже забронированы на 80 процентов.
Недельный тур на двоих на новогодние каникулы в отель категории четыре звезды можно приобрести за 178 тысяч рублей, в "пятерку" — от 240 тысяч рублей.
Девушки делают селфи - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 08:00Туризм
Таиланд открыт. Почему стоит полететь на Пхукет
 
ТуризмГаванаКубаНовый годНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)ВарадероТуризмРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
23:13Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина
Лента новостейМолния
"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина