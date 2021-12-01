https://ria.ru/20211201/kuba-1761468730.html

Эксперты рассказали, почему Куба пользуется спросом у туристов из России

Эксперты рассказали, почему Куба пользуется спросом у туристов из России - РИА Новости, 01.12.2021

Эксперты рассказали, почему Куба пользуется спросом у туристов из России

Туроператоры рассказали о стоимости путевок на Кубу на период зимних каникул, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T06:07

2021-12-01T06:07

2021-12-01T06:07

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гавана

куба

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новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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туризм

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали о стоимости путевок на Кубу на период зимних каникул, сообщает АТОР.По оценке участников рынка, упрощение антиковидных протоколов для въезда на Остров свободы увеличило продажи по направлению примерно на 20 процентов. Интерес возрастет после возвращения первых туристов, отдыхающих по новым правилам. "Ожидаем эффект отложенного спроса по направлению в декабре–январе", — отмечают в ANEX Tour.С отменой ПЦР-тестов по прибытии "туристы не боятся оказаться на карантине вместо отдыха", отмечает Василий Яковлев ("Интурист") . Он прогнозирует, что Куба традиционно станет одним из лидеров продаж в зимнем сезоне.С 15 ноября туристы снова могут посещать Гавану и другие города. "Возможность посмотреть столицу с экскурсией является для многих отдыхающих, бронирующих туры в Варадеро, важным критерием выбора именно этого направления", — поясняет директор по продажам московского региона PEGAS Touristik Лилия Парфенова.Уже сегодняшний спрос говорит о том, что горящие туры на Кубу вряд ли появятся, отмечают участники рынка. Если на рейсах места еще есть, то в отелях с наиболее удачным сочетанием стоимости и качества они заканчиваются. По информации TUI Россия, места в заездах на зимние праздники уже забронированы на 80 процентов.Недельный тур на двоих на новогодние каникулы в отель категории четыре звезды можно приобрести за 178 тысяч рублей, в "пятерку" — от 240 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html

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