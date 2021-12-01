https://ria.ru/20211201/krym-1761632477.html

В Кремле уверены в совместном посещении Крыма Путиным и Лукашенко

В Кремле уверены в совместном посещении Крыма Путиным и Лукашенко - РИА Новости, 01.12.2021

В Кремле уверены в совместном посещении Крыма Путиным и Лукашенко

В Кремле не сомневаются, что в подходящий момент президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетят Крым, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:38

2021-12-01T13:38

2021-12-01T13:43

владимир путин

александр лукашенко

политика

республика крым

белоруссия

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Кремле не сомневаются, что в подходящий момент президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетят Крым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок. Погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и приедут в Крым", - сказал Песков. При этом он уточнил, что для поездки не рассматривается какой-то конкретный город, рассматривается поездка в Крым."Конечно, очень важное вчера было заявление сделано президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским", - сказал Песков.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что Крым после референдума 2014 года де-факто и де-юре стал российским, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.

https://ria.ru/20211130/belavia-1761541949.html

https://ria.ru/20211130/priznanie-1761509518.html

республика крым

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владимир путин, александр лукашенко, политика, республика крым, белоруссия, дмитрий песков, россия