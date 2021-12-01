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В Кремле уверены в совместном посещении Крыма Путиным и Лукашенко
В Кремле уверены в совместном посещении Крыма Путиным и Лукашенко - РИА Новости, 01.12.2021
В Кремле уверены в совместном посещении Крыма Путиным и Лукашенко
В Кремле не сомневаются, что в подходящий момент президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетят Крым, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:38
2021-12-01T13:38
2021-12-01T13:43
владимир путин
александр лукашенко
политика
республика крым
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дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Кремле не сомневаются, что в подходящий момент президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетят Крым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок. Погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и приедут в Крым", - сказал Песков. При этом он уточнил, что для поездки не рассматривается какой-то конкретный город, рассматривается поездка в Крым."Конечно, очень важное вчера было заявление сделано президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским", - сказал Песков.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что Крым после референдума 2014 года де-факто и де-юре стал российским, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
https://ria.ru/20211130/belavia-1761541949.html
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владимир путин, александр лукашенко, политика, республика крым, белоруссия, дмитрий песков, россия
13:38 01.12.2021 (обновлено: 13:43 01.12.2021)
В Кремле уверены в совместном посещении Крыма Путиным и Лукашенко
Пресс-секретарь президента Песков: уверены, что Путин и Лукашенко вместе посетят Крым