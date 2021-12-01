Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/krym-1761598280.html
В Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдума
В Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдума - РИА Новости, 01.12.2021
В Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдума
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко ждут в Крыму в любое время, но в качестве... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:30
2021-12-01T11:30
в мире
севастополь
республика крым
белоруссия
госдума рф
александр лукашенко
михаил шеремет
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3fdc01f19f7ec2e4ba271b64d9d89dba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко ждут в Крыму в любое время, но в качестве почетного гостя ему обязательно стоит посетить полуостров на восьмую годовщину воссоединения с Россией в марте 2022 года.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет оценивать действия Лукашенко относительно Крыма, а не его "проявление потока сознания", однако если Белоруссия действительно признает Крым российским, Украина будет действовать "по полной программе"."Крымчане ждут приезда президента Белоруссии в любое время и будут ему рады. Но в качестве почетного гостя ему обязательно стоит посетить полуостров и на восьмую годовщину воссоединения с Россией в марте 2022 года. Это будет символично и показательно для всего мира, как надо уважать и чтить демократический выбор крымского народа, а не наказывать санкциями и блокадами", - сказал РИА Новости Шеремет.При этом депутат подчеркнул, что белорусскому президенту не стоит обращать внимание на угрозы и шантаж со стороны украинских властей."Признание Крыма неизбежно, как бы этому не пытались противиться украинские власти и их западные партнеры", - сказал собеседник агентства.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20211201/krym-1761591433.html
https://ria.ru/20211130/zaderzhanie-1761553019.html
севастополь
республика крым
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c7a639aff874a420c2306c395a173040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, севастополь, республика крым, белоруссия, госдума рф, александр лукашенко, михаил шеремет, россия
11:30 01.12.2021
 
В Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдума

Депутат Шеремет: Лукашенко стоит посетить Крым в восьмую годовщину воссоединения с Россией

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко ждут в Крыму в любое время, но в качестве почетного гостя ему обязательно стоит посетить полуостров на восьмую годовщину воссоединения с Россией в марте 2022 года.
Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет оценивать действия Лукашенко относительно Крыма, а не его "проявление потока сознания", однако если Белоруссия действительно признает Крым российским, Украина будет действовать "по полной программе".
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 10:50
Сенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонством
"Крымчане ждут приезда президента Белоруссии в любое время и будут ему рады. Но в качестве почетного гостя ему обязательно стоит посетить полуостров и на восьмую годовщину воссоединения с Россией в марте 2022 года. Это будет символично и показательно для всего мира, как надо уважать и чтить демократический выбор крымского народа, а не наказывать санкциями и блокадами", - сказал РИА Новости Шеремет.
При этом депутат подчеркнул, что белорусскому президенту не стоит обращать внимание на угрозы и шантаж со стороны украинских властей.
"Признание Крыма неизбежно, как бы этому не пытались противиться украинские власти и их западные партнеры", - сказал собеседник агентства.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
30 ноября, 22:25
На Украине суд постановил задержать главу Крыма Аксенова
 
В миреСевастопольРеспублика КрымБелоруссияГосдума РФАлександр ЛукашенкоМихаил ШереметРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
23:13Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина
Лента новостейМолния
"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина