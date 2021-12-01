В Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдума
Депутат Шеремет: Лукашенко стоит посетить Крым в восьмую годовщину воссоединения с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко ждут в Крыму в любое время, но в качестве почетного гостя ему обязательно стоит посетить полуостров на восьмую годовщину воссоединения с Россией в марте 2022 года.
Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет оценивать действия Лукашенко относительно Крыма, а не его "проявление потока сознания", однако если Белоруссия действительно признает Крым российским, Украина будет действовать "по полной программе".
"Крымчане ждут приезда президента Белоруссии в любое время и будут ему рады. Но в качестве почетного гостя ему обязательно стоит посетить полуостров и на восьмую годовщину воссоединения с Россией в марте 2022 года. Это будет символично и показательно для всего мира, как надо уважать и чтить демократический выбор крымского народа, а не наказывать санкциями и блокадами", - сказал РИА Новости Шеремет.
При этом депутат подчеркнул, что белорусскому президенту не стоит обращать внимание на угрозы и шантаж со стороны украинских властей.
"Признание Крыма неизбежно, как бы этому не пытались противиться украинские власти и их западные партнеры", - сказал собеседник агентства.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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