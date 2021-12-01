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В Госдуме оценили реакцию Украины на заявление Лукашенко о Крыме
В Госдуме оценили реакцию Украины на заявление Лукашенко о Крыме - РИА Новости, 01.12.2021
В Госдуме оценили реакцию Украины на заявление Лукашенко о Крыме
Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об ответных действиях Киева в случае официального признания Крыма властями Белоруссии ничего не стоит... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:39
2021-12-01T10:39
в мире
украина
республика крым
белоруссия
константин затулин
александр лукашенко
дмитрий кулеба
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об ответных действиях Киева в случае официального признания Крыма властями Белоруссии ничего не стоит и является пустой угрозой, сказал РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, однако если Белоруссия действительно признает Крым российским, то Украина будет действовать "по полной программе"."Что касается заявления Кулебы, он их делает во множестве на дню, и его угрозы в отношении Белоруссии, мне кажется, надо спокойно на это реагировать, учитывая характер персонажа, который давно уже превратился в штатного пропагандиста вместо министра иностранных дел", - сказал РИА Новости Затулин.Власти Украины уже отказались от особых отношений с Белоруссией, и они не смогут причинить дополнительно какие-либо проблемы Лукашенко, не причинив вреда самим себе, считает депутат."Для политической элиты Украины гораздо важнее демонстрировать высшую степень преданности Западу, а поскольку Запад находится в конфронтации с Лукашенко, то Украина пошла по этому пути…Слова Кулебы в сегодняшней ситуации, когда Украина живет то ли в ожидании переворота, то ли военного положения, если судить по заявлениям президента Украины, ничего не стоят и могут быть сведены к нулю. Что это заявление несет за собой кроме пустых угроз?", - сказал собеседник агентства.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, об этом есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761581223.html
украина
республика крым
белоруссия
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"Крым де-факто – это российский Крым" – Лукашенко о признании полуострова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью РФ. "Если президент уже туда (в Крым – ред.) приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят", - сказал он. По словам Лукашенко, конечно, это будет означать признание Крыма российской территорией.
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в мире, украина, республика крым, белоруссия, константин затулин, александр лукашенко, дмитрий кулеба, россия
10:39 01.12.2021
 
В Госдуме оценили реакцию Украины на заявление Лукашенко о Крыме

Депутат Госдумы Затулин: заявление Кулебы после слов Лукашенко о Крыме ничего не стоит

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об ответных действиях Киева в случае официального признания Крыма властями Белоруссии ничего не стоит и является пустой угрозой, сказал РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, однако если Белоруссия действительно признает Крым российским, то Украина будет действовать "по полной программе".
"Что касается заявления Кулебы, он их делает во множестве на дню, и его угрозы в отношении Белоруссии, мне кажется, надо спокойно на это реагировать, учитывая характер персонажа, который давно уже превратился в штатного пропагандиста вместо министра иностранных дел", - сказал РИА Новости Затулин.
Власти Украины уже отказались от особых отношений с Белоруссией, и они не смогут причинить дополнительно какие-либо проблемы Лукашенко, не причинив вреда самим себе, считает депутат.
"Для политической элиты Украины гораздо важнее демонстрировать высшую степень преданности Западу, а поскольку Запад находится в конфронтации с Лукашенко, то Украина пошла по этому пути…Слова Кулебы в сегодняшней ситуации, когда Украина живет то ли в ожидании переворота, то ли военного положения, если судить по заявлениям президента Украины, ничего не стоят и могут быть сведены к нулю. Что это заявление несет за собой кроме пустых угроз?", - сказал собеседник агентства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, об этом есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью международному информационному агентству Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 09:42
Сенатор прокомментировала реакцию Киева на заявление Лукашенко о Крыме
 
В миреУкраинаРеспублика КрымБелоруссияКонстантин ЗатулинАлександр ЛукашенкоДмитрий КулебаРоссия
 
 
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