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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/krym-1761589102.html
В Крыму сняли часть ограничений из-за коронавируса
В Крыму сняли часть ограничений из-за коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021
В Крыму сняли часть ограничений из-за коронавируса
В Крыму снят запрет на работу объектов общепита в ночное время при наличии у всего персонала QR-кодов, соответствующие изменения внесены в указ главы республики РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:38
2021-12-01T10:40
распространение коронавируса
общество
республика крым
здоровье - общество
сергей аксенов (политик)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. В Крыму снят запрет на работу объектов общепита в ночное время при наличии у всего персонала QR-кодов, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.Работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания в республике была запрещена с 23.00 до 08.00."Ограничения не распространяются на деятельность в ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах, закусочных, на фуд-кортах и иных предприятиях общественного питания, в которых 100% персонала имеют сертификат или QR-код о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании или QR-код", - говорится в указе.Предприятиям, готовым работать в ночное время с учетом обозначенных требований, необходимо направить обращение в произвольной форме на имя главы республики с приложением всех подтверждающих документов.
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общество, республика крым, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:38 01.12.2021 (обновлено: 10:40 01.12.2021)
 
В Крыму сняли часть ограничений из-за коронавируса

Глава Крыма Аксенов отменил запрет на работу объектов общепита в ночное время

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПовара ресторана в Крыму
Повара ресторана в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. В Крыму снят запрет на работу объектов общепита в ночное время при наличии у всего персонала QR-кодов, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.
Работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания в республике была запрещена с 23.00 до 08.00.
"Ограничения не распространяются на деятельность в ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах, закусочных, на фуд-кортах и иных предприятиях общественного питания, в которых 100% персонала имеют сертификат или QR-код о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании или QR-код", - говорится в указе.
Предприятиям, готовым работать в ночное время с учетом обозначенных требований, необходимо направить обращение в произвольной форме на имя главы республики с приложением всех подтверждающих документов.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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Распространение коронавирусаОбществоРеспублика КрымЗдоровье - ОбществоСергей Аксенов (политик)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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