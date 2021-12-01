https://ria.ru/20211201/krym-1761589102.html

В Крыму сняли часть ограничений из-за коронавируса

В Крыму сняли часть ограничений из-за коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021

В Крыму сняли часть ограничений из-за коронавируса

В Крыму снят запрет на работу объектов общепита в ночное время при наличии у всего персонала QR-кодов, соответствующие изменения внесены в указ главы республики РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:38

2021-12-01T10:38

2021-12-01T10:40

распространение коронавируса

общество

республика крым

здоровье - общество

сергей аксенов (политик)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. В Крыму снят запрет на работу объектов общепита в ночное время при наличии у всего персонала QR-кодов, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.Работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания в республике была запрещена с 23.00 до 08.00."Ограничения не распространяются на деятельность в ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах, закусочных, на фуд-кортах и иных предприятиях общественного питания, в которых 100% персонала имеют сертификат или QR-код о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании или QR-код", - говорится в указе.Предприятиям, готовым работать в ночное время с учетом обозначенных требований, необходимо направить обращение в произвольной форме на имя главы республики с приложением всех подтверждающих документов.

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика крым, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирус covid-19, коронавирус в россии