https://ria.ru/20211201/krym-1761574427.html

МЧС рассказало о последствиях ночного шторма в Крыму

МЧС рассказало о последствиях ночного шторма в Крыму - РИА Новости, 01.12.2021

МЧС рассказало о последствиях ночного шторма в Крыму

Семь муниципальных образований были частично обесточены в ночь на среду в Крыму из-за непогоды, сообщил руководитель главного управления МЧС по республике... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T08:24

2021-12-01T08:24

2021-12-01T08:24

происшествия

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крымэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Семь муниципальных образований были частично обесточены в ночь на среду в Крыму из-за непогоды, сообщил руководитель главного управления МЧС по республике Аркадий Ожигин.Срочное штормовое предупреждение было объявлено крымским гидрометцентром поздно вечером во вторник в связи с прохождением фронтальных разделов. В южных, центральных и восточных районах Крыма ожидались очень сильные осадки (более 30 мм), в горах переходящие в снег; очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 25-30 метров в секунду, в горах - 35 метров в секунду."За прошедшую ночь зафиксировано частичное отключение абонентов (электроэнергии) в семи муниципальных образованиях. Бригады "Крымэнерго" оперативно проводят восстановительные работы. Зафиксировано 21 происшествие с падением деревьев, 10 из них - на автомобили", - сообщил Ожигин журналистам.По данным метеостанций, ветер ураганной силы ночью зафиксирован на метеостанции Ай-Петри - скорость 41 метр в секунду. На Ай-Петри выпало за ночь 54 миллиметра осадков, 34 миллиметра осадков выпало в Керчи, 31 миллиметр - в Симферополе, сообщили в МЧС.

https://ria.ru/20211130/krym-1761393983.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крымэнерго