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МЧС рассказало о последствиях ночного шторма в Крыму
МЧС рассказало о последствиях ночного шторма в Крыму - РИА Новости, 01.12.2021
МЧС рассказало о последствиях ночного шторма в Крыму
Семь муниципальных образований были частично обесточены в ночь на среду в Крыму из-за непогоды, сообщил руководитель главного управления МЧС по республике... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T08:24
2021-12-01T08:24
происшествия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Семь муниципальных образований были частично обесточены в ночь на среду в Крыму из-за непогоды, сообщил руководитель главного управления МЧС по республике Аркадий Ожигин.Срочное штормовое предупреждение было объявлено крымским гидрометцентром поздно вечером во вторник в связи с прохождением фронтальных разделов. В южных, центральных и восточных районах Крыма ожидались очень сильные осадки (более 30 мм), в горах переходящие в снег; очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 25-30 метров в секунду, в горах - 35 метров в секунду."За прошедшую ночь зафиксировано частичное отключение абонентов (электроэнергии) в семи муниципальных образованиях. Бригады "Крымэнерго" оперативно проводят восстановительные работы. Зафиксировано 21 происшествие с падением деревьев, 10 из них - на автомобили", - сообщил Ожигин журналистам.По данным метеостанций, ветер ураганной силы ночью зафиксирован на метеостанции Ай-Петри - скорость 41 метр в секунду. На Ай-Петри выпало за ночь 54 миллиметра осадков, 34 миллиметра осадков выпало в Керчи, 31 миллиметр - в Симферополе, сообщили в МЧС.
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происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крымэнерго
08:24 01.12.2021
 
МЧС рассказало о последствиях ночного шторма в Крыму

Ночной шторм оставил без света жителей семи муниципальных образований в Крыму

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкШторм в Крыму
Шторм в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Семь муниципальных образований были частично обесточены в ночь на среду в Крыму из-за непогоды, сообщил руководитель главного управления МЧС по республике Аркадий Ожигин.
Срочное штормовое предупреждение было объявлено крымским гидрометцентром поздно вечером во вторник в связи с прохождением фронтальных разделов. В южных, центральных и восточных районах Крыма ожидались очень сильные осадки (более 30 мм), в горах переходящие в снег; очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 25-30 метров в секунду, в горах - 35 метров в секунду.
"За прошедшую ночь зафиксировано частичное отключение абонентов (электроэнергии) в семи муниципальных образованиях. Бригады "Крымэнерго" оперативно проводят восстановительные работы. Зафиксировано 21 происшествие с падением деревьев, 10 из них - на автомобили", - сообщил Ожигин журналистам.
По данным метеостанций, ветер ураганной силы ночью зафиксирован на метеостанции Ай-Петри - скорость 41 метр в секунду. На Ай-Петри выпало за ночь 54 миллиметра осадков, 34 миллиметра осадков выпало в Керчи, 31 миллиметр - в Симферополе, сообщили в МЧС.
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ПроисшествияРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крымэнерго
 
 
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