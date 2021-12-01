https://ria.ru/20211201/krym-1761561924.html
Кулеба пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским
Кулеба пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским - РИА Новости, 01.12.2021
Кулеба пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским
Киев будет оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, однако если Минск действительно признает полуостров РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T01:20
2021-12-01T01:20
2021-12-01T01:46
украина
оон
республика крым
нато
александр лукашенко
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Киев будет оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, однако если Минск действительно признает полуостров российским, Украина будет действовать "по полной программе", заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости о намерении посетить Крым, об этом есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Он отметил, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание Крыма частью России.Глава МИД Украины добавил, что Крым - это не тот вопрос, в котором Киев "позволяет себе воздержание".Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав государства. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение со страной. По словам российского президента, этот вопрос "закрыт окончательно".
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украина, оон, республика крым, нато, александр лукашенко, дмитрий кулеба, россия
01:20 01.12.2021 (обновлено: 01:46 01.12.2021)
Кулеба пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским
Глава МИД Украины Кулеба пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским
КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Киев будет оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, однако если Минск действительно признает полуостров российским, Украина будет действовать "по полной программе", заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости о намерении посетить Крым, об этом есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Он отметил, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание Крыма частью России.
"Мы будем оценивать его (Лукашенко - ред.) действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе", – цитирует заявление Кулебы в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО, агентство "Укринформ".
Глава МИД Украины добавил, что Крым - это не тот вопрос, в котором Киев "позволяет себе воздержание".
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя
высказались за вхождение в состав государства. Руководство России
неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
проголосовали за воссоединение со страной. По словам российского президента, этот вопрос "закрыт окончательно".