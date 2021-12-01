https://ria.ru/20211201/krym-1761561924.html

Кулеба пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским

Кулеба пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским - РИА Новости, 01.12.2021

Кулеба пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским

Киев будет оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, однако если Минск действительно признает полуостров РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T01:20

2021-12-01T01:20

2021-12-01T01:46

украина

оон

республика крым

нато

александр лукашенко

дмитрий кулеба

россия

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КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Киев будет оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, однако если Минск действительно признает полуостров российским, Украина будет действовать "по полной программе", заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости о намерении посетить Крым, об этом есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Он отметил, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание Крыма частью России.Глава МИД Украины добавил, что Крым - это не тот вопрос, в котором Киев "позволяет себе воздержание".Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав государства. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение со страной. По словам российского президента, этот вопрос "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/krym-1761543063.html

украина

республика крым

россия

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украина, оон, республика крым, нато, александр лукашенко, дмитрий кулеба, россия