https://ria.ru/20211201/krov-1761670221.html

На заготовку донорской крови пойдет более миллиарда рублей, заявила сенатор

На заготовку донорской крови пойдет более миллиарда рублей, заявила сенатор - РИА Новости, 01.12.2021

На заготовку донорской крови пойдет более миллиарда рублей, заявила сенатор

На заготовку донорской крови в бюджете РФ на 2022-2024 годы заложено 1,29 миллиарда рублей, рассказала вице-спикер Совфеда Галина Карелова, являющаяся одним из... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:16

2021-12-01T16:16

2021-12-01T16:16

экономика

владимирская область

совет федерации рф

галина карелова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590977827_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_25ea79b00db8f1ce6d2f8f5da04b1ef2.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. На заготовку донорской крови в бюджете РФ на 2022-2024 годы заложено 1,29 миллиарда рублей, рассказала вице-спикер Совфеда Галина Карелова, являющаяся одним из авторов поправок к документу.Совфед на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на следующие три года, предусматривающий его профицит в 2022 и 2023 годах в 1% и 0,2% ВВП соответственно, а в 2024 году – дефицит в 0,3% ВВП."В результате работы парламента РФ в бюджет заложены дополнительные средства на программу долговременного ухода за пожилыми в размере 1,46 миллиарда рублей. Такой объем финансирования позволит запустить ее еще в семи субъектах Российской Федерации, включая Челябинскую, Пензенскую, Белгородскую, Сахалинскую и Владимирскую области, а также республики Марий Эл и Удмуртскую", - сказала вице-спикер.Кроме того, подчеркнула сенатор, внесены поправки, касающиеся обеспечения ВИЧ-инфицированных граждан жизненно необходимыми лекарствами – на эти цели в бюджете предусмотрено 6,9 миллиарда рублей на следующие три года."Говоря об обеспечении необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, стоит отметить, что в условиях пандемии существенно вырос спрос на донорскую кровь. В связи с этим было принято решение предусмотреть бюджетные средства в размере 1,29 миллиарда рублей на ее заготовку, хранение и транспортировку", - рассказала Карелова.По словам вице-спикера, особое внимание при рассмотрении проекта федерального закона о бюджете было уделено людям с ограниченными возможностями: на обеспечение их жильем в бюджете предусмотрено 6,73 миллиарда рублей."Отдельной темой для обсуждения стали меры государственной поддержки общественных и других некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем, развитие гражданского общества и патриотического воспитания. В целях оказания помощи таким учреждениям принято решение заложить 1,65 миллиарда рублей", - прокомментировала она.

https://ria.ru/20210905/donorstvo-1748728658.html

владимирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимирская область, совет федерации рф, галина карелова, россия