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На заготовку донорской крови пойдет более миллиарда рублей, заявила сенатор
На заготовку донорской крови пойдет более миллиарда рублей, заявила сенатор - РИА Новости, 01.12.2021
На заготовку донорской крови пойдет более миллиарда рублей, заявила сенатор
На заготовку донорской крови в бюджете РФ на 2022-2024 годы заложено 1,29 миллиарда рублей, рассказала вице-спикер Совфеда Галина Карелова, являющаяся одним из... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:16
2021-12-01T16:16
экономика
владимирская область
совет федерации рф
галина карелова
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. На заготовку донорской крови в бюджете РФ на 2022-2024 годы заложено 1,29 миллиарда рублей, рассказала вице-спикер Совфеда Галина Карелова, являющаяся одним из авторов поправок к документу.Совфед на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на следующие три года, предусматривающий его профицит в 2022 и 2023 годах в 1% и 0,2% ВВП соответственно, а в 2024 году – дефицит в 0,3% ВВП."В результате работы парламента РФ в бюджет заложены дополнительные средства на программу долговременного ухода за пожилыми в размере 1,46 миллиарда рублей. Такой объем финансирования позволит запустить ее еще в семи субъектах Российской Федерации, включая Челябинскую, Пензенскую, Белгородскую, Сахалинскую и Владимирскую области, а также республики Марий Эл и Удмуртскую", - сказала вице-спикер.Кроме того, подчеркнула сенатор, внесены поправки, касающиеся обеспечения ВИЧ-инфицированных граждан жизненно необходимыми лекарствами – на эти цели в бюджете предусмотрено 6,9 миллиарда рублей на следующие три года."Говоря об обеспечении необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, стоит отметить, что в условиях пандемии существенно вырос спрос на донорскую кровь. В связи с этим было принято решение предусмотреть бюджетные средства в размере 1,29 миллиарда рублей на ее заготовку, хранение и транспортировку", - рассказала Карелова.По словам вице-спикера, особое внимание при рассмотрении проекта федерального закона о бюджете было уделено людям с ограниченными возможностями: на обеспечение их жильем в бюджете предусмотрено 6,73 миллиарда рублей."Отдельной темой для обсуждения стали меры государственной поддержки общественных и других некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем, развитие гражданского общества и патриотического воспитания. В целях оказания помощи таким учреждениям принято решение заложить 1,65 миллиарда рублей", - прокомментировала она.
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экономика, владимирская область, совет федерации рф, галина карелова, россия
16:16 01.12.2021
 
На заготовку донорской крови пойдет более миллиарда рублей, заявила сенатор

Сенатор Карелова: на заготовку донорской крови в бюджете заложено более миллиарда рублей

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. На заготовку донорской крови в бюджете РФ на 2022-2024 годы заложено 1,29 миллиарда рублей, рассказала вице-спикер Совфеда Галина Карелова, являющаяся одним из авторов поправок к документу.
Совфед на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на следующие три года, предусматривающий его профицит в 2022 и 2023 годах в 1% и 0,2% ВВП соответственно, а в 2024 году – дефицит в 0,3% ВВП.
"В результате работы парламента РФ в бюджет заложены дополнительные средства на программу долговременного ухода за пожилыми в размере 1,46 миллиарда рублей. Такой объем финансирования позволит запустить ее еще в семи субъектах Российской Федерации, включая Челябинскую, Пензенскую, Белгородскую, Сахалинскую и Владимирскую области, а также республики Марий Эл и Удмуртскую", - сказала вице-спикер.
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Кроме того, подчеркнула сенатор, внесены поправки, касающиеся обеспечения ВИЧ-инфицированных граждан жизненно необходимыми лекарствами – на эти цели в бюджете предусмотрено 6,9 миллиарда рублей на следующие три года.
"Говоря об обеспечении необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, стоит отметить, что в условиях пандемии существенно вырос спрос на донорскую кровь. В связи с этим было принято решение предусмотреть бюджетные средства в размере 1,29 миллиарда рублей на ее заготовку, хранение и транспортировку", - рассказала Карелова.
По словам вице-спикера, особое внимание при рассмотрении проекта федерального закона о бюджете было уделено людям с ограниченными возможностями: на обеспечение их жильем в бюджете предусмотрено 6,73 миллиарда рублей.
"Отдельной темой для обсуждения стали меры государственной поддержки общественных и других некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем, развитие гражданского общества и патриотического воспитания. В целях оказания помощи таким учреждениям принято решение заложить 1,65 миллиарда рублей", - прокомментировала она.
 
ЭкономикаВладимирская областьСовет Федерации РФГалина КареловаРоссия
 
 
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