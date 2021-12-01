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"Талибан"* захватил иранский КПП, сообщили СМИ

"Талибан"* захватил иранский КПП, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.12.2021

"Талибан"* захватил иранский КПП, сообщили СМИ

Боевики "Талибана"* вступили в бой с иранскими пограничниками и захватили КПП, сообщило афганское агентство Aamaj News. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T18:15

2021-12-01T18:15

2021-12-01T19:42

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Боевики "Талибана"* вступили в бой с иранскими пограничниками и захватили КПП, сообщило афганское агентство Aamaj News."Вслед за эскалацией столкновений между талибами и иранскими пограничниками контрольно-пропускной пункт Дуст-Мохаммад на границе с Ираном (рядом с афганской провинцией Нимроз. — Прим. ред.) был захвачен боевиками", — передает СМИ.По информации иранского агентства Tasnim, причиной столкновения талибов с пограничниками стало "недопонимание", возникшее из-за фермеров. В среду несколько работников зашли за ограждения, возведенные властями на границе с Афганистаном для борьбы с контрабандистами. Несмотря на то что они не нарушили границы, талибы подумали иначе и открыли огонь по иранской территории, что спровоцировало конфликт, уточнило Tasnim.Сейчас его удалось урегулировать, "Иран не имеет претензий к противоположной стороне" из-за произошедшего, сообщило СМИ. В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15-го вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели месяца из столичного аэропорта, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военнослужащие покинули Кабул, положив конец почти 20-летнему присутствию CША в Афганистане. В начале сентября стал известен состав временного правительства страны, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло министра иностранных дел во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://radiosputnik.ria.ru/20211124/taliby-1760541696.html

https://ria.ru/20211201/afganistan-1761565308.html

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в мире, талибан, иран, афганистан