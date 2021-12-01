18:15 01.12.2021 (обновлено: 19:42 01.12.2021)
"Талибан"* захватил иранский КПП, сообщили СМИ
Aamaj News: "Талибан"* захватил иранский КПП "Дуст Мохаммад" на южной границе страны
© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
© AP Photo / Wali Sabawoon
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Боевики "Талибана"* вступили в бой с иранскими пограничниками и захватили КПП, сообщило афганское агентство Aamaj News.
"Вслед за эскалацией столкновений между талибами и иранскими пограничниками контрольно-пропускной пункт Дуст-Мохаммад на границе с Ираном (рядом с афганской провинцией Нимроз. — Прим. ред.) был захвачен боевиками", — передает СМИ.
По информации иранского агентства Tasnim, причиной столкновения талибов с пограничниками стало "недопонимание", возникшее из-за фермеров. В среду несколько работников зашли за ограждения, возведенные властями на границе с Афганистаном для борьбы с контрабандистами. Несмотря на то что они не нарушили границы, талибы подумали иначе и открыли огонь по иранской территории, что спровоцировало конфликт, уточнило Tasnim.
Сейчас его удалось урегулировать, "Иран не имеет претензий к противоположной стороне" из-за произошедшего, сообщило СМИ.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15-го вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели месяца из столичного аэропорта, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военнослужащие покинули Кабул, положив конец почти 20-летнему присутствию CША в Афганистане. В начале сентября стал известен состав временного правительства страны, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло министра иностранных дел во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность