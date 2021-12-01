14:03 01.12.2021 (обновлено: 14:06 01.12.2021)
Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер
Глава ВТБ Костин сравнил Набиуллину с бывшим премьером Великобритании Тэтчер
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, отметив "стальной" характер в проводимой денежно-кредитной политике.
Набиуллина во вторник сообщила, что Банк России в декабре будет рассматривать решения по ключевой ставке в диапазоне от сохранения на уровне 7,5% годовых до повышения на 1 процентный пункт, однако ее сохранение - самый маловероятный вариант.
"Мы считаем так, как считает Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина - ред.). Женщина стальная, как Тэтчер: сказала - сделала. Мы считаем, что повысится. Мы считаем, что 8,5%, надеемся, что это предел будет", - сказал Костин, отвечая на вопрос об ожиданиях от декабрьского заседания ЦБ по ставке, который журналисты задали ему в кулуарах форума "Россия зовет!".
Тэтчер была премьер-министром Великобритании в 1979-1990 годах. За годы пребывания на посту главы правительства она завоевала репутацию "железной леди". Так, Тэтчер провела ряд жестких экономических реформ, а после оккупации Аргентиной в 1982 году спорной территории - Фолклендских островов - послала в южную Атлантику военные корабли, и британский контроль над островами был восстановлен в считанные недели. Также "железная леди" категорически возражала против полного участия Великобритании в европейской денежно-кредитной системе.
Набиуллина заняла пост главы ЦБ в 2013 году. За это время в России был введен режим таргетирования инфляции и "отпущен" курс рубля, что позволило справиться с кризисом 2014-2015 годов. Был расчищен от недобросовестных игроков банковский сектор, ведется борьба с миссселингом и введением в заблуждение клиентов финансовых организаций. Президент Владимир Путин неоднократно публично поддерживал курс, который проводит Центробанк под руководством Набиуллиной.