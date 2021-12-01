https://ria.ru/20211201/kostin-1761638984.html

Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер

Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер - РИА Новости, 01.12.2021

Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, отметив "стальной"... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:03

2021-12-01T14:03

2021-12-01T14:06

экономика

маргарет тэтчер

андрей костин (банкир)

втб

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, отметив "стальной" характер в проводимой денежно-кредитной политике.Набиуллина во вторник сообщила, что Банк России в декабре будет рассматривать решения по ключевой ставке в диапазоне от сохранения на уровне 7,5% годовых до повышения на 1 процентный пункт, однако ее сохранение - самый маловероятный вариант."Мы считаем так, как считает Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина - ред.). Женщина стальная, как Тэтчер: сказала - сделала. Мы считаем, что повысится. Мы считаем, что 8,5%, надеемся, что это предел будет", - сказал Костин, отвечая на вопрос об ожиданиях от декабрьского заседания ЦБ по ставке, который журналисты задали ему в кулуарах форума "Россия зовет!". Тэтчер была премьер-министром Великобритании в 1979-1990 годах. За годы пребывания на посту главы правительства она завоевала репутацию "железной леди". Так, Тэтчер провела ряд жестких экономических реформ, а после оккупации Аргентиной в 1982 году спорной территории - Фолклендских островов - послала в южную Атлантику военные корабли, и британский контроль над островами был восстановлен в считанные недели. Также "железная леди" категорически возражала против полного участия Великобритании в европейской денежно-кредитной системе.Набиуллина заняла пост главы ЦБ в 2013 году. За это время в России был введен режим таргетирования инфляции и "отпущен" курс рубля, что позволило справиться с кризисом 2014-2015 годов. Был расчищен от недобросовестных игроков банковский сектор, ведется борьба с миссселингом и введением в заблуждение клиентов финансовых организаций. Президент Владимир Путин неоднократно публично поддерживал курс, который проводит Центробанк под руководством Набиуллиной.

https://ria.ru/20211130/forum-1761432318.html

https://ria.ru/20211118/bank-1759617425.html

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экономика, маргарет тэтчер, андрей костин (банкир), втб, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия