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Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19
Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021
Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19
Ученые из Китая открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19, по словам ученых, оно может... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:14
2021-12-01T15:14
2021-12-01T22:42
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ПЕКИН, 1 дек — РИА Новости. Ученые из Китая открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19, по словам ученых, оно может послужить основой для создания универсальной вакцины, говорится в статье, опубликованной на ресурсе bioRxiv.По словам ученых, посредством опытов с применением криоэлектронного микроскопа удалось выяснить, что антитело 35B5 воздействует на ту уникальную часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации. Эта особенность, по мнению ученых, позволяет использовать антитело 35B5 для создания универсальной вакцины от различных штаммов SARS-CoV-2. Ученые предполагают, что антитело 35B5 также способно нейтрализовать недавно обнаруженный штамм B.1.1.529 "омикрон".Моноклональное антитело 35B5 было получено учеными из крови человека, ранее переболевшего COVID-19 в тяжелой форме.Ранее китайская фармацевтическая компания Sinovac объявила о том, что работает над изучением нового штамма COVID-19 "омикрон" и готова приступить к созданию вакцины "в случае необходимости". В компании отметили, что Sinovac уделяет повышенное внимание штамму "омикрон" и в настоящее время активно собирает информацию о штамме и его образцы, чтобы "как можно скорее определить необходимость создания вакцины против данного штамма".Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм — B.1.1.529 — ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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общество, юар, китай, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
15:14 01.12.2021 (обновлено: 22:42 01.12.2021)
Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19
Китайские ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19