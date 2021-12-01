Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761656353.html
Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19
Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021
Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19
Ученые из Китая открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19, по словам ученых, оно может... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:14
2021-12-01T22:42
распространение коронавируса
общество
юар
китай
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577102285_229:0:3003:1560_1920x0_80_0_0_47c7677f7f243ce0f4fea5aaa3e63e84.jpg
ПЕКИН, 1 дек — РИА Новости. Ученые из Китая открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19, по словам ученых, оно может послужить основой для создания универсальной вакцины, говорится в статье, опубликованной на ресурсе bioRxiv.По словам ученых, посредством опытов с применением криоэлектронного микроскопа удалось выяснить, что антитело 35B5 воздействует на ту уникальную часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации. Эта особенность, по мнению ученых, позволяет использовать антитело 35B5 для создания универсальной вакцины от различных штаммов SARS-CoV-2. Ученые предполагают, что антитело 35B5 также способно нейтрализовать недавно обнаруженный штамм B.1.1.529 "омикрон".Моноклональное антитело 35B5 было получено учеными из крови человека, ранее переболевшего COVID-19 в тяжелой форме.Ранее китайская фармацевтическая компания Sinovac объявила о том, что работает над изучением нового штамма COVID-19 "омикрон" и готова приступить к созданию вакцины "в случае необходимости". В компании отметили, что Sinovac уделяет повышенное внимание штамму "омикрон" и в настоящее время активно собирает информацию о штамме и его образцы, чтобы "как можно скорее определить необходимость создания вакцины против данного штамма".Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм — B.1.1.529 — ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://radiosputnik.ria.ru/20211125/kovid-1760655675.html
юар
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577102285_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_b5efd84dc64279fe339b76507b2860c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, юар, китай, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
15:14 01.12.2021 (обновлено: 22:42 01.12.2021)
 
Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19

Китайские ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19

© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 дек — РИА Новости. Ученые из Китая открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19, по словам ученых, оно может послужить основой для создания универсальной вакцины, говорится в статье, опубликованной на ресурсе bioRxiv.
По словам ученых, посредством опытов с применением криоэлектронного микроскопа удалось выяснить, что антитело 35B5 воздействует на ту уникальную часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации. Эта особенность, по мнению ученых, позволяет использовать антитело 35B5 для создания универсальной вакцины от различных штаммов SARS-CoV-2. Ученые предполагают, что антитело 35B5 также способно нейтрализовать недавно обнаруженный штамм B.1.1.529 "омикрон".
Моноклональное антитело 35B5 было получено учеными из крови человека, ранее переболевшего COVID-19 в тяжелой форме.
Ранее китайская фармацевтическая компания Sinovac объявила о том, что работает над изучением нового штамма COVID-19 "омикрон" и готова приступить к созданию вакцины "в случае необходимости". В компании отметили, что Sinovac уделяет повышенное внимание штамму "омикрон" и в настоящее время активно собирает информацию о штамме и его образцы, чтобы "как можно скорее определить необходимость создания вакцины против данного штамма".
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм — B.1.1.529 — ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Пассажиры в защитных масках проходят турникеты на станции метро - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 10:00В России
Ученый оценила шансы "самоликвидации" COVID-19 в России из-за мутаций
 
Распространение коронавирусаОбществоЮАРКитайВОЗЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01"Президент жалок": в Раде раскрыли "провал и позор" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
23:13Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина
Лента новостейМолния
"Президент жалок": в Раде раскрыли "провал и позор" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина