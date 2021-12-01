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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761655190.html
В Норвегии подтвердили первые два случая заражения омикрон-штаммом
В Норвегии подтвердили первые два случая заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 01.12.2021
В Норвегии подтвердили первые два случая заражения омикрон-штаммом
Случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Норвегии у двух человек, вернувшихся из Южной Африки, сообщила телерадиокомпания NRK в среду. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:08
2021-12-01T15:08
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коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МУРМАНСК, 1 дек – РИА Новости. Случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Норвегии у двух человек, вернувшихся из Южной Африки, сообщила телерадиокомпания NRK в среду."Впервые штамм коронавируса "омикрон" подтвержден в Норвегии. Два человека из коммуны Ойгорден, которые вернулись из поездки в Южную Африку, получили положительный результат", - говорится в сообщении.Отмечается, что состояние заразившихся удовлетворительное. По словам министра здравоохранения Норвегии Ингвильд Хьеркол, в коммуне будут введены повышенные меры безопасности, уже собран кризисный штаб, который выработает эти меры.По словам представителя института национального здравоохранения Бьорна Гулдвога, ничего удивительного в том, что вирус обнаружился в Норвегии уже нет – "омикрон" уже выявлен как минимум в 17 странах, и главный вопрос теперь – насколько быстро он распространяется и насколько надежно защищают от него вакцины.
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в мире, норвегия, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
15:08 01.12.2021
 
В Норвегии подтвердили первые два случая заражения омикрон-штаммом

В Норвегии подтвердили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкГородская ратуша в Осло
Городская ратуша в Осло - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МУРМАНСК, 1 дек – РИА Новости. Случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Норвегии у двух человек, вернувшихся из Южной Африки, сообщила телерадиокомпания NRK в среду.
"Впервые штамм коронавируса "омикрон" подтвержден в Норвегии. Два человека из коммуны Ойгорден, которые вернулись из поездки в Южную Африку, получили положительный результат", - говорится в сообщении.
Женщина во время вакцинации против COVID-19 в ЮАР - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
08:00Наука
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Отмечается, что состояние заразившихся удовлетворительное. По словам министра здравоохранения Норвегии Ингвильд Хьеркол, в коммуне будут введены повышенные меры безопасности, уже собран кризисный штаб, который выработает эти меры.
По словам представителя института национального здравоохранения Бьорна Гулдвога, ничего удивительного в том, что вирус обнаружился в Норвегии уже нет – "омикрон" уже выявлен как минимум в 17 странах, и главный вопрос теперь – насколько быстро он распространяется и насколько надежно защищают от него вакцины.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Вчера, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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