https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761650585.html
В Кремле заявили о готовности к борьбе с новыми штаммами коронавируса
В Кремле заявили о готовности к борьбе с новыми штаммами коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021
В Кремле заявили о готовности к борьбе с новыми штаммами коронавируса
Власти регионов принимают решения о смягчении мер по коронавирусу, исходя из текущей ситуации, при этом вся система готова к тому, чтобы принимать необходимые... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:50
2021-12-01T14:50
2021-12-01T14:50
распространение коронавируса
общество
медицина
здравоохранение
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757500190_0:0:3470:1952_1920x0_80_0_0_db956a9661b166b3f53d9e523cf553dd.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Власти регионов принимают решения о смягчении мер по коронавирусу, исходя из текущей ситуации, при этом вся система готова к тому, чтобы принимать необходимые меры для борьбы с новыми возможными угрозами, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Регионы действуют в соответствии с той ситуацией, которая есть на текущий момент. Конечно же, любые ограничения так или иначе оказывают негативное влияние на экономику, доставляют неудобства людям. Это совершенно очевидно, поэтому если наблюдаются какие-то тенденции более-менее заметные по улучшению динамики эпидемиологической, то отменяются какие-то ограничения. Вместе с тем, вся система готова к тому, чтобы принимать все необходимые меры для борьбы с новыми возможными угрозами", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле риски в связи с тем, что регионы смягчают меры по коронавирусу на фоне непонятной ситуации с новым штаммом "омикрон".
https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757500190_631:0:3362:2048_1920x0_80_0_0_880f6c7d4dee3908f652f2d9be338a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, медицина, здравоохранение, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
В Кремле заявили о готовности к борьбе с новыми штаммами коронавируса
Песков: Россия готова к необходимым мерам для защиты от новых угроз по COVID-19