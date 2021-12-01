https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761650585.html

В Кремле заявили о готовности к борьбе с новыми штаммами коронавируса

В Кремле заявили о готовности к борьбе с новыми штаммами коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021

В Кремле заявили о готовности к борьбе с новыми штаммами коронавируса

Власти регионов принимают решения о смягчении мер по коронавирусу, исходя из текущей ситуации, при этом вся система готова к тому, чтобы принимать необходимые... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:50

2021-12-01T14:50

2021-12-01T14:50

распространение коронавируса

общество

медицина

здравоохранение

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирусы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757500190_0:0:3470:1952_1920x0_80_0_0_db956a9661b166b3f53d9e523cf553dd.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Власти регионов принимают решения о смягчении мер по коронавирусу, исходя из текущей ситуации, при этом вся система готова к тому, чтобы принимать необходимые меры для борьбы с новыми возможными угрозами, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Регионы действуют в соответствии с той ситуацией, которая есть на текущий момент. Конечно же, любые ограничения так или иначе оказывают негативное влияние на экономику, доставляют неудобства людям. Это совершенно очевидно, поэтому если наблюдаются какие-то тенденции более-менее заметные по улучшению динамики эпидемиологической, то отменяются какие-то ограничения. Вместе с тем, вся система готова к тому, чтобы принимать все необходимые меры для борьбы с новыми возможными угрозами", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле риски в связи с тем, что регионы смягчают меры по коронавирусу на фоне непонятной ситуации с новым штаммом "омикрон".

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, медицина, здравоохранение, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса