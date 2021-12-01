https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761641345.html

Сибирские ученые создали прибор, определяющий коронавирус по выдоху

Сибирские ученые создали прибор, определяющий коронавирус по выдоху - РИА Новости, 01.12.2021

Сибирские ученые создали прибор, определяющий коронавирус по выдоху

Ученые Института автоматики и электрометрии СО РАН совместно с новосибирской инновационной компанией разработали компактный газоанализатор, определяющий наличие РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:11

2021-12-01T14:11

2021-12-01T14:11

распространение коронавируса

общество

российская академия наук

здоровье - общество

коронавирус в россии

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НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Ученые Института автоматики и электрометрии СО РАН совместно с новосибирской инновационной компанией разработали компактный газоанализатор, определяющий наличие коронавируса у человека по выдоху, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири"."Газоанализаторы Healthmonitor позволяют по выдоху определять заболевания дыхательной системы, некоторые — желудочно-кишечного тракта, диагностировать диабет и COVID-19. В случае с коронавирусом точность анализа равняется 90-95% и варьируется в зависимости от штамма. Для этого нужно лишь подышать в трубочку. Результат выдается практически моментально", - говорится в сообщении.В институте пояснили, что инновационный газоанализатор работает на основе метода оптико-эмиссионной спектрометрии, для этого была разработана специальная нейронная сеть."Мы не применяем классический спектральный анализ для непосредственной классификации спектров, так как биомаркеры COVID-19 еще не изучены полностью. На сегодняшний день их всего выявлено более пяти, при этом зависимость нелинейная. Поэтому с наиболее точной диагностикой справляется только нейронная сеть", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника ИАиЭ СО РАН Александра Кугаевских.Издание поясняет, что в рамках тестирования этот аппарат уже ставился в аэропортах и некоторых торговых центрах, а для получения медицинской сертификации в конце января 2022 года несколько газоанализаторов введут в действие в ряде клиник Москвы."Основная сложность — собрать большую достоверную выборку с диагнозом. Все исследования, посвященные диагностике по выдоху, опирались на выборки в 20-25 человек. Наша же работа по диагностике COVID-19 основана на более чем 300 гарантированно подтвержденных диагнозах", - отметил Кугаевских.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус в россии