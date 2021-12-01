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Распространение коронавируса
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Сибирские ученые создали прибор, определяющий коронавирус по выдоху
Сибирские ученые создали прибор, определяющий коронавирус по выдоху - РИА Новости, 01.12.2021
Сибирские ученые создали прибор, определяющий коронавирус по выдоху
Ученые Института автоматики и электрометрии СО РАН совместно с новосибирской инновационной компанией разработали компактный газоанализатор, определяющий наличие РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:11
2021-12-01T14:11
распространение коронавируса
общество
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирус в россии
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НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Ученые Института автоматики и электрометрии СО РАН совместно с новосибирской инновационной компанией разработали компактный газоанализатор, определяющий наличие коронавируса у человека по выдоху, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири"."Газоанализаторы Healthmonitor позволяют по выдоху определять заболевания дыхательной системы, некоторые — желудочно-кишечного тракта, диагностировать диабет и COVID-19. В случае с коронавирусом точность анализа равняется 90-95% и варьируется в зависимости от штамма. Для этого нужно лишь подышать в трубочку. Результат выдается практически моментально", - говорится в сообщении.В институте пояснили, что инновационный газоанализатор работает на основе метода оптико-эмиссионной спектрометрии, для этого была разработана специальная нейронная сеть."Мы не применяем классический спектральный анализ для непосредственной классификации спектров, так как биомаркеры COVID-19 еще не изучены полностью. На сегодняшний день их всего выявлено более пяти, при этом зависимость нелинейная. Поэтому с наиболее точной диагностикой справляется только нейронная сеть", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника ИАиЭ СО РАН Александра Кугаевских.Издание поясняет, что в рамках тестирования этот аппарат уже ставился в аэропортах и некоторых торговых центрах, а для получения медицинской сертификации в конце января 2022 года несколько газоанализаторов введут в действие в ряде клиник Москвы."Основная сложность — собрать большую достоверную выборку с диагнозом. Все исследования, посвященные диагностике по выдоху, опирались на выборки в 20-25 человек. Наша же работа по диагностике COVID-19 основана на более чем 300 гарантированно подтвержденных диагнозах", - отметил Кугаевских.
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общество, российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус в россии
14:11 01.12.2021
 
Сибирские ученые создали прибор, определяющий коронавирус по выдоху

Сибирские ученые создали газоанализатор, определяющий коронавирус по выдоху

© ИнфографикаОмикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
© Инфографика
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Ученые Института автоматики и электрометрии СО РАН совместно с новосибирской инновационной компанией разработали компактный газоанализатор, определяющий наличие коронавируса у человека по выдоху, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".
"Газоанализаторы Healthmonitor позволяют по выдоху определять заболевания дыхательной системы, некоторые — желудочно-кишечного тракта, диагностировать диабет и COVID-19. В случае с коронавирусом точность анализа равняется 90-95% и варьируется в зависимости от штамма. Для этого нужно лишь подышать в трубочку. Результат выдается практически моментально", - говорится в сообщении.
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В институте пояснили, что инновационный газоанализатор работает на основе метода оптико-эмиссионной спектрометрии, для этого была разработана специальная нейронная сеть.
"Мы не применяем классический спектральный анализ для непосредственной классификации спектров, так как биомаркеры COVID-19 еще не изучены полностью. На сегодняшний день их всего выявлено более пяти, при этом зависимость нелинейная. Поэтому с наиболее точной диагностикой справляется только нейронная сеть", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника ИАиЭ СО РАН Александра Кугаевских.
Издание поясняет, что в рамках тестирования этот аппарат уже ставился в аэропортах и некоторых торговых центрах, а для получения медицинской сертификации в конце января 2022 года несколько газоанализаторов введут в действие в ряде клиник Москвы.
"Основная сложность — собрать большую достоверную выборку с диагнозом. Все исследования, посвященные диагностике по выдоху, опирались на выборки в 20-25 человек. Наша же работа по диагностике COVID-19 основана на более чем 300 гарантированно подтвержденных диагнозах", - отметил Кугаевских.
 
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