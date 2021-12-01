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В Москве выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 01.12.2021
В Москве выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2757), Санкт-Петербурге (2419), Подмосковье (2008), сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:45
2021-12-01T11:45
2021-12-01T11:45
распространение коронавируса
санкт-петербург
республика калмыкия
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
коронавирусы
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2757), Санкт-Петербурге (2419), Подмосковье (2008), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 2757, 2 Санкт-Петербург 2419, 3 Московская область 2008", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки отмечено в Калмыкии - 27, Ненецком автономном округе - девять, Чукотском автономном округе - четыре.
санкт-петербург
республика калмыкия
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санкт-петербург, республика калмыкия, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао), коронавирусы, чукотский автономный округ, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве — 2757