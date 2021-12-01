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В Москве выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 01.12.2021

В Москве выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2757), Санкт-Петербурге (2419), Подмосковье (2008), сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:45

2021-12-01T11:45

2021-12-01T11:45

распространение коронавируса

санкт-петербург

республика калмыкия

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

коронавирусы

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2757), Санкт-Петербурге (2419), Подмосковье (2008), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 2757, 2 Санкт-Петербург 2419, 3 Московская область 2008", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки отмечено в Калмыкии - 27, Ненецком автономном округе - девять, Чукотском автономном округе - четыре.

санкт-петербург

республика калмыкия

московская область (подмосковье)

москва

чукотский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, республика калмыкия, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао), коронавирусы, чукотский автономный округ, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии