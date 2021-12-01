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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761603216.html
В Москве выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 01.12.2021
В Москве выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2757), Санкт-Петербурге (2419), Подмосковье (2008), сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:45
2021-12-01T11:45
распространение коронавируса
санкт-петербург
республика калмыкия
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
коронавирусы
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2757), Санкт-Петербурге (2419), Подмосковье (2008), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 2757, 2 Санкт-Петербург 2419, 3 Московская область 2008", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки отмечено в Калмыкии - 27, Ненецком автономном округе - девять, Чукотском автономном округе - четыре.
санкт-петербург
республика калмыкия
московская область (подмосковье)
москва
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санкт-петербург, республика калмыкия, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао), коронавирусы, чукотский автономный округ, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:45 01.12.2021
 
В Москве выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве — 2757

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2757), Санкт-Петербурге (2419), Подмосковье (2008), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Москва 2757, 2 Санкт-Петербург 2419, 3 Московская область 2008", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки отмечено в Калмыкии - 27, Ненецком автономном округе - девять, Чукотском автономном округе - четыре.
 
Распространение коронавирусаСанкт-ПетербургРеспублика КалмыкияМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)КоронавирусыЧукотский автономный округРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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