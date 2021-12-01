https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761602395.html

В России за сутки от COVID-19 умерли 1226 человек

В России за сутки от COVID-19 умерли 1226 человек - РИА Новости, 01.12.2021

В России за сутки от COVID-19 умерли 1226 человек

За сутки в России подтверждены 1226 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 276 419 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:43

2021-12-01T11:43

2021-12-01T11:43

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1226 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 276 419 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1226 смертей... За весь период по России умерло 276 419 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждены 94 смерти заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге - 59, в Подмосковье - 47.

https://ria.ru/20211124/smertnost-1760538125.html

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2021

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