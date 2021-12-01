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В России за сутки выписали 35 679 человек после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 35 679 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021
В России за сутки выписали 35 679 человек после лечения от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 35 679 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 364 932 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:42
2021-12-01T11:42
2021-12-01T11:42
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 35 679 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 364 932 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 679 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 364 932", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 3728 человек, в Санкт-Петербурге – 2769, в Подмосковье – 2013.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В России за сутки выписали 35 679 человек после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 35 679 человек после лечения от коронавирусной инфекции