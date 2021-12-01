https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761586095.html

Кардиолог рассказал о влиянии коронавируса на сердце

Кардиолог рассказал о влиянии коронавируса на сердце - РИА Новости, 01.12.2021

Кардиолог рассказал о влиянии коронавируса на сердце

После коронавирусной инфекции у пациентов повышается риск ухудшения течения болезни сердца и сосудов, перенесшим COVID-19 рекомендуется пройти углубленную... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:18

2021-12-01T10:18

2021-12-01T10:18

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. После коронавирусной инфекции у пациентов повышается риск ухудшения течения болезни сердца и сосудов, перенесшим COVID-19 рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию и при необходимости скорректировать лекарственную терапию, сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов."Наблюдение за пациентами, имеющими хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, показали, что после перенесенной COVID-19 инфекции повышается риск декомпенсации или ухудшения течения заболеваний сердца и сосудов", - сказал Бойцов, слова которого приводит пресс-служба Минздрава России.Он отметил, что зачастую пациентам требуется коррекция лекарственной терапии после консультации кардиолога или терапевта.Переболевшим коронавирусом рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию и встать на диспансерное наблюдение по основному заболеванию для своевременной коррекции терапии, пояснил Бойцов.При этом, по его словам, наиболее эффективным средством профилактики COVID-19 у всех групп пациентов, в том числе страдающих болезнями сердца и сосудов, является вакцинация в комбинации с ношением масок, соблюдением социальной дистанции и мер гигиены.

https://ria.ru/20211115/serdtse-1759092358.html

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общество, российская академия наук, коронавирусы, сергей бойцов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии