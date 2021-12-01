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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761586095.html
Кардиолог рассказал о влиянии коронавируса на сердце
Кардиолог рассказал о влиянии коронавируса на сердце - РИА Новости, 01.12.2021
Кардиолог рассказал о влиянии коронавируса на сердце
После коронавирусной инфекции у пациентов повышается риск ухудшения течения болезни сердца и сосудов, перенесшим COVID-19 рекомендуется пройти углубленную... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:18
2021-12-01T10:18
распространение коронавируса
общество
российская академия наук
коронавирусы
сергей бойцов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. После коронавирусной инфекции у пациентов повышается риск ухудшения течения болезни сердца и сосудов, перенесшим COVID-19 рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию и при необходимости скорректировать лекарственную терапию, сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов."Наблюдение за пациентами, имеющими хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, показали, что после перенесенной COVID-19 инфекции повышается риск декомпенсации или ухудшения течения заболеваний сердца и сосудов", - сказал Бойцов, слова которого приводит пресс-служба Минздрава России.Он отметил, что зачастую пациентам требуется коррекция лекарственной терапии после консультации кардиолога или терапевта.Переболевшим коронавирусом рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию и встать на диспансерное наблюдение по основному заболеванию для своевременной коррекции терапии, пояснил Бойцов.При этом, по его словам, наиболее эффективным средством профилактики COVID-19 у всех групп пациентов, в том числе страдающих болезнями сердца и сосудов, является вакцинация в комбинации с ношением масок, соблюдением социальной дистанции и мер гигиены.
https://ria.ru/20211115/serdtse-1759092358.html
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общество, российская академия наук, коронавирусы, сергей бойцов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:18 01.12.2021
 
Кардиолог рассказал о влиянии коронавируса на сердце

Кардиолог Бойцов: COVID-19 повышает риск ухудшения течения болезни сердца и сосудов

© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Depositphotos / stevanovicigor
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. После коронавирусной инфекции у пациентов повышается риск ухудшения течения болезни сердца и сосудов, перенесшим COVID-19 рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию и при необходимости скорректировать лекарственную терапию, сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.
"Наблюдение за пациентами, имеющими хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, показали, что после перенесенной COVID-19 инфекции повышается риск декомпенсации или ухудшения течения заболеваний сердца и сосудов", - сказал Бойцов, слова которого приводит пресс-служба Минздрава России.
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Он отметил, что зачастую пациентам требуется коррекция лекарственной терапии после консультации кардиолога или терапевта.
Переболевшим коронавирусом рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию и встать на диспансерное наблюдение по основному заболеванию для своевременной коррекции терапии, пояснил Бойцов.
При этом, по его словам, наиболее эффективным средством профилактики COVID-19 у всех групп пациентов, в том числе страдающих болезнями сердца и сосудов, является вакцинация в комбинации с ношением масок, соблюдением социальной дистанции и мер гигиены.
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Распространение коронавирусаОбществоРоссийская академия наукКоронавирусыСергей БойцовРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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