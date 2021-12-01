https://ria.ru/20211201/koroleva-1761714344.html

Тимошенко попыталась сойти за королеву и опозорилась

Украинцев рассмешил "королевский наряд" Тимошенко - РИА Новости, 01.12.2021

Тимошенко попыталась сойти за королеву и опозорилась

Новый наряд экс-премьера Украины, лидера партии "Батькивщина" ("Родина") Юлии Тимошенко привлек к себе внимание СМИ и рядовых украинцев. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T19:31

2021-12-01T19:31

2021-12-01T19:34

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юлия тимошенко

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Новый наряд экс-премьера Украины, лидера партии "Батькивщина" ("Родина") Юлии Тимошенко привлек к себе внимание СМИ и рядовых украинцев.Политик появилась в понедельник у здания Верховной Рады в костюме, инкрустированном камнями. Тимошенко в новом образе сфотографировал корреспондент украинского издания "Телеграф".По сообщениям местных СМИ, наряд стали активно обсуждаться в Сети.В комментарии "Стране" стилистка Елена Тихая раскритиковала выбор бывшего премьера за неуместные коннотации."Смысловая нагрузка декора на воротнике отсылает к эпохам, которые славились стремительным развитием сферы развлечений, "культа наслаждения", инфантильностью и фаворитизмом, когда в аристократических кругах царила чрезмерной роскошь, а народ погряз в средневековой тьме", — объяснила она.По ее мнению, показное богатство и намек на статус королевской особы не уместны в рамках современной ситуации на Украине.

https://ria.ru/20210413/poroshenko-1728163132.html

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в мире, общество, украина, юлия тимошенко