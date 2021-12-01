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СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье - РИА Новости, 01.12.2021
СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после информации из СМИ о подмене двух новорожденных в исправительном учреждении в Наро-Фоминске восемь лет... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T23:32
2021-12-01T23:32
происшествия
наро-фоминск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после информации из СМИ о подмене двух новорожденных в исправительном учреждении в Наро-Фоминске восемь лет назад, сообщила пресс-служба СК РФ.Так, согласно данным СК, ранее в программе на ТВ вышел сюжет о подмене восемь лет назад новорожденных в одном из исправительных учреждений в подмосковном Наро-Фоминске. В ходе программы выяснилось, что две женщины, ранее отбывавшие наказание, воспитывают детей друг друга."Председатель СК РФ поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. доложить о проведенном комплексе следственных действий в рамках возбужденного региональным следственным управлением уголовного дела по ч.1 ст.293 УК РФ", - сказали ведомстве.
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наро-фоминск
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, наро-фоминск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия
23:32 01.12.2021
 
СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье

СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье восемь лет назад

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после информации из СМИ о подмене двух новорожденных в исправительном учреждении в Наро-Фоминске восемь лет назад, сообщила пресс-служба СК РФ.
Так, согласно данным СК, ранее в программе на ТВ вышел сюжет о подмене восемь лет назад новорожденных в одном из исправительных учреждений в подмосковном Наро-Фоминске. В ходе программы выяснилось, что две женщины, ранее отбывавшие наказание, воспитывают детей друг друга.
"Председатель СК РФ поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. доложить о проведенном комплексе следственных действий в рамках возбужденного региональным следственным управлением уголовного дела по ч.1 ст.293 УК РФ", - сказали ведомстве.
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ПроисшествияНаро-ФоминскМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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