https://ria.ru/20211201/koloniya-1761735709.html

СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье

СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье - РИА Новости, 01.12.2021

СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после информации из СМИ о подмене двух новорожденных в исправительном учреждении в Наро-Фоминске восемь лет... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T23:32

2021-12-01T23:32

2021-12-01T23:32

происшествия

наро-фоминск

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после информации из СМИ о подмене двух новорожденных в исправительном учреждении в Наро-Фоминске восемь лет назад, сообщила пресс-служба СК РФ.Так, согласно данным СК, ранее в программе на ТВ вышел сюжет о подмене восемь лет назад новорожденных в одном из исправительных учреждений в подмосковном Наро-Фоминске. В ходе программы выяснилось, что две женщины, ранее отбывавшие наказание, воспитывают детей друг друга."Председатель СК РФ поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. доложить о проведенном комплексе следственных действий в рамках возбужденного региональным следственным управлением уголовного дела по ч.1 ст.293 УК РФ", - сказали ведомстве.

https://ria.ru/20210728/rebenok-1743299951.html

наро-фоминск

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, наро-фоминск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия