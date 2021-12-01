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Осужденный за убийства "молоточник" Лыткин покончил с собой в колонии
Осужденный за убийства "молоточник" Лыткин покончил с собой в колонии - РИА Новости, 01.12.2021
Осужденный за убийства "молоточник" Лыткин покончил с собой в колонии
Осужденный на 20 лет серийный убийца из "банды молоточников" Никита Лыткин покончил с собой в иркутской колонии, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:42
2021-12-01T22:35
происшествия
иркутск
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Осужденный на 20 лет серийный убийца из "банды молоточников" Никита Лыткин покончил с собой в иркутской колонии, рассказал РИА Новости источник в уголовно-исполнительной системе.Региональное управление ФСИН подтвердило самоубийство некоего "Л. 1993 года рождения", но полное имя не раскрыло. Год рождения, однако, совпадает."Утром 28 ноября в ИК-7 осужденный Л. 1993 года рождения, находясь в общежитии отряда, совершил попытку суицида. Дежурный фельдшер оказал ему медицинскую помощь, осужденный был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где скончался 30 ноября", — говорится в сообщении.ФСИН начала проверку. Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, ее проводят и следователи. Инцидент произошел в колонии особого режима, где содержатся самые опасные преступники.В апреле 2013 года Иркутский областной суд вынес приговор так называемой банде молоточников, состоявшей из двух человек — Артема Ануфриева и Никиты Лыткина. С декабря 2010 года по апрель 2011-го в иркутском микрорайоне Академгородок (одном из самых благополучных) по вечерам подельники нападали на горожан и забивали их до смерти молотками и битами.Следственный комитет предъявил им обвинения сразу по нескольким статьям. Бандитам вменялись шесть убийств, девять покушений, три грабежа и глумление над телом.Ануфриева приговорили к пожизненному заключению с отбыванием срока в колонии особого режима, а Лыткина — к 24 годам лишения свободы. Позднее Верховный суд смягчил наказание для последнего, сократив срок до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20130402/930560339.html
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происшествия, иркутск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
13:42 01.12.2021 (обновлено: 22:35 01.12.2021)
 
Осужденный за убийства "молоточник" Лыткин покончил с собой в колонии

Осужденный за шесть убийств в Иркутске "молоточник" Лыткин покончил с собой в колонии

© РИА Новости / Евгений Козырев / Перейти в фотобанкСуд вынесет приговор убийцам из "банды молоточников" в Иркутске
Суд вынесет приговор убийцам из банды молоточников в Иркутске - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Евгений Козырев
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Осужденный на 20 лет серийный убийца из "банды молоточников" Никита Лыткин покончил с собой в иркутской колонии, рассказал РИА Новости источник в уголовно-исполнительной системе.
Региональное управление ФСИН подтвердило самоубийство некоего "Л. 1993 года рождения", но полное имя не раскрыло. Год рождения, однако, совпадает.
Суд вынесет приговор убийцам из банды молоточников в Иркутске - РИА Новости, 1920, 02.04.2013
2 апреля 2013, 12:26
Члены банды убийц в Иркутске приговорены к длительным срокамИркутский областной суд во вторник вынес приговор так называемой "банде молоточников", состоявшей из двух человек, - Артем Ануфриев приговорен к пожизненному сроку, а Никита Лыткин - к 24 годам лишения свободы за серию жестоких резонансных убийств, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Утром 28 ноября в ИК-7 осужденный Л. 1993 года рождения, находясь в общежитии отряда, совершил попытку суицида. Дежурный фельдшер оказал ему медицинскую помощь, осужденный был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где скончался 30 ноября", — говорится в сообщении.
ФСИН начала проверку. Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, ее проводят и следователи.
Инцидент произошел в колонии особого режима, где содержатся самые опасные преступники.
Почему людям интересны истории серийных убийцах? Продолжение - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 10:33Прямой эфир
Почему людям интересны истории серийных убийцах? Продолжение
В апреле 2013 года Иркутский областной суд вынес приговор так называемой банде молоточников, состоявшей из двух человек — Артема Ануфриева и Никиты Лыткина. С декабря 2010 года по апрель 2011-го в иркутском микрорайоне Академгородок (одном из самых благополучных) по вечерам подельники нападали на горожан и забивали их до смерти молотками и битами.
Следственный комитет предъявил им обвинения сразу по нескольким статьям. Бандитам вменялись шесть убийств, девять покушений, три грабежа и глумление над телом.
Ануфриева приговорили к пожизненному заключению с отбыванием срока в колонии особого режима, а Лыткина — к 24 годам лишения свободы. Позднее Верховный суд смягчил наказание для последнего, сократив срок до 20 лет тюрьмы.
Задержание подозреваемого. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.02.2015
20 февраля 2015, 09:11
Двух предполагаемых серийных убийц задержали в МосквеПо данным следствия, 20-летний мужчина совершил семь убийств. В ряде случаев участие в убийствах принимала 25-летняя жительница Москвы, сообщил ГСУ СК России по Москве.
 
ПроисшествияИркутскФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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