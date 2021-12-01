https://ria.ru/20211201/koloniya-1761634029.html

Осужденный за убийства "молоточник" Лыткин покончил с собой в колонии

Осужденный за убийства "молоточник" Лыткин покончил с собой в колонии - РИА Новости, 01.12.2021

Осужденный за убийства "молоточник" Лыткин покончил с собой в колонии

Осужденный на 20 лет серийный убийца из "банды молоточников" Никита Лыткин покончил с собой в иркутской колонии, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:42

2021-12-01T13:42

2021-12-01T22:35

происшествия

иркутск

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Осужденный на 20 лет серийный убийца из "банды молоточников" Никита Лыткин покончил с собой в иркутской колонии, рассказал РИА Новости источник в уголовно-исполнительной системе.Региональное управление ФСИН подтвердило самоубийство некоего "Л. 1993 года рождения", но полное имя не раскрыло. Год рождения, однако, совпадает."Утром 28 ноября в ИК-7 осужденный Л. 1993 года рождения, находясь в общежитии отряда, совершил попытку суицида. Дежурный фельдшер оказал ему медицинскую помощь, осужденный был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где скончался 30 ноября", — говорится в сообщении.ФСИН начала проверку. Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, ее проводят и следователи. Инцидент произошел в колонии особого режима, где содержатся самые опасные преступники.В апреле 2013 года Иркутский областной суд вынес приговор так называемой банде молоточников, состоявшей из двух человек — Артема Ануфриева и Никиты Лыткина. С декабря 2010 года по апрель 2011-го в иркутском микрорайоне Академгородок (одном из самых благополучных) по вечерам подельники нападали на горожан и забивали их до смерти молотками и битами.Следственный комитет предъявил им обвинения сразу по нескольким статьям. Бандитам вменялись шесть убийств, девять покушений, три грабежа и глумление над телом.Ануфриева приговорили к пожизненному заключению с отбыванием срока в колонии особого режима, а Лыткина — к 24 годам лишения свободы. Позднее Верховный суд смягчил наказание для последнего, сократив срок до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20130402/930560339.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/1760291833.html

https://ria.ru/20150220/1048737822.html

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происшествия, иркутск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)