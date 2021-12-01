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В Китае назвали "саммит за демократию" провоцирующим раскол в мире
В Китае назвали "саммит за демократию" провоцирующим раскол в мире - РИА Новости, 01.12.2021
В Китае назвали "саммит за демократию" провоцирующим раскол в мире
Организуемый США "саммит за демократию" провоцирует раскол и конфронтацию в мире, наносит серьезный ущерб единству и сотрудничеству между странами, поэтому... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:02
2021-12-01T13:02
в мире
сша
москва
анатолий антонов
мид кнр
сергей лавров
россия
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ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Организуемый США "саммит за демократию" провоцирует раскол и конфронтацию в мире, наносит серьезный ущерб единству и сотрудничеству между странами, поэтому естественно, что многие государства выступают против, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что затея саммита демократий США вызывает множество вопросов, в том числе вопрос, почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества."Я обратил внимание, что Россия и многие другие страны недавно выступили против, а также выразили свое недовольство так называемым "саммитом за демократию", организуемым США", - заявил дипломат.Он отметил, что США проводят линии в соответствии со своими собственными стандартами, пытаясь включить половину стран и регионов мира в лагерь американской демократии, при этом причислив другую половину стран к недемократическим государствам."Подобное открытое провоцирование раскола и разжигание конфронтации наносит серьезный урон единству и сотрудничеству между странами, а также ставит под угрозу международный мир и стабильность. Естественно, международное сообщество решительно выступает против этого", - добавил Ван Вэньбинь.По его словам, на США протяжении продолжительного периода времени под лозунгом демократии вмешивались в дела суверенных стран, вводили экономические санкции, создавали беспорядки, развязывали агрессивные войны, принося соответствующим странам и международному сообществу серьезные бедствия."Так называемый "саммит за демократию" не сделает Вашингтон вершиной демократии, а лишь более отчетливо покажет миру настоящее лицо американских манипуляторов и разрушителей демократии", - подчеркнул он."Саммит за демократию" запланирован на 9-10 декабря. США пригласили на него 110 стран, кроме России и Китая. При этом в списке приглашенных числится Тайвань, который США в числе других стран формально считают частью "одного Китая". Мероприятие направлено против России и Китая, Вашингтон пытается учить Москву и Пекин тому, как жить, заявил ранее посол РФ в США Анатолий Антонов.
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в мире, сша, москва, анатолий антонов, мид кнр, сергей лавров, россия
13:02 01.12.2021
 
В Китае назвали "саммит за демократию" провоцирующим раскол в мире

МИД КНР: организуемый США "саммит за демократию" провоцирует раскол и конфронтацию в мире

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Организуемый США "саммит за демократию" провоцирует раскол и конфронтацию в мире, наносит серьезный ущерб единству и сотрудничеству между странами, поэтому естественно, что многие государства выступают против, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что затея саммита демократий США вызывает множество вопросов, в том числе вопрос, почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества.
"Я обратил внимание, что Россия и многие другие страны недавно выступили против, а также выразили свое недовольство так называемым "саммитом за демократию", организуемым США", - заявил дипломат.
Он отметил, что США проводят линии в соответствии со своими собственными стандартами, пытаясь включить половину стран и регионов мира в лагерь американской демократии, при этом причислив другую половину стран к недемократическим государствам.
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"Подобное открытое провоцирование раскола и разжигание конфронтации наносит серьезный урон единству и сотрудничеству между странами, а также ставит под угрозу международный мир и стабильность. Естественно, международное сообщество решительно выступает против этого", - добавил Ван Вэньбинь.
По его словам, на США протяжении продолжительного периода времени под лозунгом демократии вмешивались в дела суверенных стран, вводили экономические санкции, создавали беспорядки, развязывали агрессивные войны, принося соответствующим странам и международному сообществу серьезные бедствия.
"Так называемый "саммит за демократию" не сделает Вашингтон вершиной демократии, а лишь более отчетливо покажет миру настоящее лицо американских манипуляторов и разрушителей демократии", - подчеркнул он.
"Саммит за демократию" запланирован на 9-10 декабря. США пригласили на него 110 стран, кроме России и Китая. При этом в списке приглашенных числится Тайвань, который США в числе других стран формально считают частью "одного Китая". Мероприятие направлено против России и Китая, Вашингтон пытается учить Москву и Пекин тому, как жить, заявил ранее посол РФ в США Анатолий Антонов.
 
В миреСШАМоскваАнатолий АнтоновМИД КНРСергей ЛавровРоссия
 
 
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