https://ria.ru/20211201/kislorod-1761607235.html

В Минпромторге заявили о стабилизации ситуации с медицинским кислородом

В Минпромторге заявили о стабилизации ситуации с медицинским кислородом - РИА Новости, 01.12.2021

В Минпромторге заявили о стабилизации ситуации с медицинским кислородом

Ситуация с медицинским кислородом в России нормализовалась, во всех регионах его достаточно, заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:55

2021-12-01T11:55

2021-12-01T12:03

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

распространение коронавируса

василий осьмаков

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

кислород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757174332_0:196:3142:1963_1920x0_80_0_0_f103e0abdcba5adc5f37f1f0e8f58689.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ситуация с медицинским кислородом в России нормализовалась, во всех регионах его достаточно, заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков."Сейчас ситуация нормализовалась, в целом можно говорить, что во всех регионах страны обеспечение медицинским кислородом налажено в достаточных объемах", - сказал Осьмаков журналистам.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761608751.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, василий осьмаков, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, кислород