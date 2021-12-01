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В Минпромторге заявили о стабилизации ситуации с медицинским кислородом
В Минпромторге заявили о стабилизации ситуации с медицинским кислородом - РИА Новости, 01.12.2021
В Минпромторге заявили о стабилизации ситуации с медицинским кислородом
Ситуация с медицинским кислородом в России нормализовалась, во всех регионах его достаточно, заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:55
2021-12-01T11:55
2021-12-01T12:03
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
распространение коронавируса
василий осьмаков
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кислород
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ситуация с медицинским кислородом в России нормализовалась, во всех регионах его достаточно, заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков."Сейчас ситуация нормализовалась, в целом можно говорить, что во всех регионах страны обеспечение медицинским кислородом налажено в достаточных объемах", - сказал Осьмаков журналистам.
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11:55 01.12.2021 (обновлено: 12:03 01.12.2021)
В Минпромторге заявили о стабилизации ситуации с медицинским кислородом
Замглавы Минпромторга Осьмаков: ситуация с медицинским кислородом в России нормализовалась