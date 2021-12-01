https://ria.ru/20211201/kirov-1761703370.html

Крупнейшую свалку Кировской области рекультивируют по нацпроекту "Экология"

Крупнейшую свалку Кировской области рекультивируют по нацпроекту "Экология" - РИА Новости, 01.12.2021

Крупнейшую свалку Кировской области рекультивируют по нацпроекту "Экология"

Самая крупная свалка Кировской области будет рекультивирована по национальному проекту "Экология", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T18:24

2021-12-01T18:24

2021-12-01T18:24

кировская область

общество

кировская область

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

жкх

киров

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Самая крупная свалка Кировской области будет рекультивирована по национальному проекту "Экология", сообщает пресс-служба правительства региона.Этот вопрос обсудили на совещании с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым, который прибыл в среду в регион с рабочим визитом."С 2019 года в Кировской области кардинально поменялась система обращения с твердыми коммунальными отходами. Полномочия от органов местного самоуправления перешли на региональный уровень. Сейчас услуга по сбору и вывозу ТКО оказывается практически на всей территории региона. Охват населения коммунальной услугой вырос с 34% на начало реформы до 97% на текущий момент. Услуга оказывается и в небольших населенных пунктах, где раньше мусор выбрасывался на свалки. К сожалению, у нас нет объектов обработки и утилизации отходов. Но мы работаем в этом направлении", — цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Игоря Васильева.Глава Минприроды РФ подчеркнул, что сейчас в Кировской области ежегодно образуется около 284 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, и регион должен начать работу по созданию объекта по переработке отходов.Председатель правительства Кировской области Александр Чурин рассказал, что объекты обращения с ТКО в регионе уже создаются. "Так, в 2021 году началось строительство полигона в Шабалинском районе. Первая очередь объекта будет запущена в начале 2022 года. Ведется работа по созданию объектов сортировки и переработки отходов. Регион получил одобрение инфраструктурного кредита на сумму в 1 миллиард рублей, который будет направлен на создание комплексного объекта. В его состав войдут мусоросортировочный завод, объект биокомпостирования, полигон", - говорится в сообщении.Также до 2024 года планируется строительство трех сортировочных станций в Шабалинском, Вятскополянском и Кикнурском районах. Земельные участки определены, ведется проектирование. Эти мероприятия позволят обеспечить к 2024 году обработку 50% образуемых отходов, и направление на утилизацию 12% ТКО. В дальнейших планах - строительство трех сортировочных станций в Нолинском, Зуевском и Омутнинском районах общей мощностью 50 тысяч тонн.В рамках нацпроекта "Экология" продолжается работа по ликвидации накопленного экологического вреда. Так, до 2024 года планируется рекультивировать свалки в границах городов Киров, Слободской, Омутнинск, Луза, Малмыж и поселка Вахруши. Свалка в Вахрушах уже ликвидирована, работа по рекультивации свалки в Слободском началась. Разработан проект по рекультивации свалки в Кирове (в поселке Костино)."На свалке в Костино накоплено порядка 3 миллионов кубометров отходов, которые свозились сюда почти 50 лет. Высота мусорных пиков достигает 30 метров. При этом свалка находится очень близко к жилым домам, а сам участок, занятый отходами, ограничен: вокруг земли гослесфонда, охраняемая природная территория, железная дорога и частные сельхозземли. Планируется, что свалка в Костино будет рекультивирована в рамках реализации федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", - рассказала министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова.По ее словам, разработан проект, есть технические решения по ликвидации свалки: устройство подпорной стенки по контуру свалки, активная система дегазации, очистка фильтрата на локальных очистных сооружениях и создание защитного экрана над телом свалки. Все это позволит свести к минимуму негативное воздействие от свалки и улучшить условия жизни более полумиллиона человек. Предварительная стоимость мероприятий по рекультивации свалки составляет 3,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210913/avtobus-1749893674.html

https://ria.ru/20210825/shkola-1747229045.html

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общество, кировская область, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), жкх, киров, россия