https://ria.ru/20211201/kiev-1761731433.html

В Киеве протестующие забросали офис Зеленского мелочью

В Киеве протестующие забросали офис Зеленского мелочью - РИА Новости, 01.12.2021

В Киеве протестующие забросали офис Зеленского мелочью

Недовольные политикой украинской власти граждане пришли колонной с площади Независимости в Киеве к зданию офиса президента Украины, забросали его мелочью и... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T22:35

2021-12-01T22:35

2021-12-01T22:46

в мире

киев

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg

КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Недовольные политикой украинской власти граждане пришли колонной с площади Независимости в Киеве к зданию офиса президента Украины, забросали его мелочью и пошли дальше в сторону Верховной рады, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в среду в центре Киева начался митинг недовольных политикой действующей власти страны, в нем принимают участие несколько тысяч человек. Позднее участники митинга отправились шествием по правительственному кварталу.Активисты пришли к офису Зеленского, многочисленные полицейские не мешали им. Проходя мимо административного здания, они забросали его мелочью. При этом они кричали "на билет на Ростов", "импичмент". Колонна не останавливаясь пошла дальше по правительственному кварталу в сторону Верховной рады.

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, верховная рада украины