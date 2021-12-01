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В Киеве протестующие забросали офис Зеленского мелочью
В Киеве протестующие забросали офис Зеленского мелочью - РИА Новости, 01.12.2021
В Киеве протестующие забросали офис Зеленского мелочью
Недовольные политикой украинской власти граждане пришли колонной с площади Независимости в Киеве к зданию офиса президента Украины, забросали его мелочью и... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T22:35
2021-12-01T22:46
в мире
киев
верховная рада украины
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КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Недовольные политикой украинской власти граждане пришли колонной с площади Независимости в Киеве к зданию офиса президента Украины, забросали его мелочью и пошли дальше в сторону Верховной рады, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в среду в центре Киева начался митинг недовольных политикой действующей власти страны, в нем принимают участие несколько тысяч человек. Позднее участники митинга отправились шествием по правительственному кварталу.Активисты пришли к офису Зеленского, многочисленные полицейские не мешали им. Проходя мимо административного здания, они забросали его мелочью. При этом они кричали "на билет на Ростов", "импичмент". Колонна не останавливаясь пошла дальше по правительственному кварталу в сторону Верховной рады.
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в мире, киев, верховная рада украины
22:35 01.12.2021 (обновлено: 22:46 01.12.2021)
 
В Киеве протестующие забросали офис Зеленского мелочью

Недовольные политикой украинских властей забросали офис Зеленского мелочью

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Недовольные политикой украинской власти граждане пришли колонной с площади Независимости в Киеве к зданию офиса президента Украины, забросали его мелочью и пошли дальше в сторону Верховной рады, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в среду в центре Киева начался митинг недовольных политикой действующей власти страны, в нем принимают участие несколько тысяч человек. Позднее участники митинга отправились шествием по правительственному кварталу.
Активисты пришли к офису Зеленского, многочисленные полицейские не мешали им. Проходя мимо административного здания, они забросали его мелочью. При этом они кричали "на билет на Ростов", "импичмент". Колонна не останавливаясь пошла дальше по правительственному кварталу в сторону Верховной рады.
 
В миреКиевВерховная Рада Украины
 
 
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