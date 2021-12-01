https://ria.ru/20211201/kiev-1761722033.html

Противники Зеленского вышли на митинг в центре Киева

Противники Зеленского вышли на митинг в центре Киева - РИА Новости, 02.12.2021

Противники Зеленского вышли на митинг в центре Киева

В Киеве на площади Независимости собрались около тысячи человек, недовольных политикой украинских властей, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-01T20:41

2021-12-01T20:41

2021-12-02T01:20

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украина

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КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. В Киеве на площади Независимости собрались около тысячи человек, недовольных политикой украинских властей, сообщил корреспондент РИА Новости.Люди принесли флаги националистических партий — "Национального корпуса"* (создан на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело) и "Свободы". Видна символика партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".На площади установили сцену с надписью "Защити Украину — останови переворот".По словам ведущего, "действия властей расцениваются как государственный переворот, попирается конституция, сдаются интересы страны", а участники акции собрались, чтобы этому помешать.Кроме того, колонна из нескольких сотен человек направилась от площади Независимости по улице Героев Небесной сотни в сторону офиса президента.Они скандировали "Зелю — геть" ("Зеленского — прочь"), "власть — геть" ("власть — прочь"). Подойдя к офису Зеленского, активисты забросали здание мелочью. При этом они кричали "на билет на Ростов" и "импичмент". Колонна, не останавливаясь, пошла дальше по правительственному кварталу в сторону Верховной рады.В центре украинской столицы дежурит большое количество силовиков. Рядом с площадью Независимости и на улице Банковой, где находится офис главы государства, стоят полицейские автомобили, автобусы, несколько десятков автозаков. Движение транспорта на центральных улицах перекрыли.* Запрещенная на территории России экстремистская организация.

https://ria.ru/20211130/predprinimateli-1761426163.html

https://ria.ru/20211130/zelenskiy-1761431321.html

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Недовольные политикой Зеленского митингуют в центре Киева Недовольные политикой Зеленского вышли на митинг в центре Киева, а затем направились в сторону президентского офиса. 2021-12-01T20:41 true PT0M37S

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в мире, украина, киев, петр порошенко