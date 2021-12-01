https://ria.ru/20211201/kiev-1761722033.html
Противники Зеленского вышли на митинг в центре Киева
Противники Зеленского вышли на митинг в центре Киева - РИА Новости, 02.12.2021
Противники Зеленского вышли на митинг в центре Киева
В Киеве на площади Независимости собрались около тысячи человек, недовольных политикой украинских властей, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-01T20:41
2021-12-01T20:41
2021-12-02T01:20
в мире
украина
киев
петр порошенко
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КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. В Киеве на площади Независимости собрались около тысячи человек, недовольных политикой украинских властей, сообщил корреспондент РИА Новости.Люди принесли флаги националистических партий — "Национального корпуса"* (создан на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело) и "Свободы". Видна символика партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".На площади установили сцену с надписью "Защити Украину — останови переворот".По словам ведущего, "действия властей расцениваются как государственный переворот, попирается конституция, сдаются интересы страны", а участники акции собрались, чтобы этому помешать.Кроме того, колонна из нескольких сотен человек направилась от площади Независимости по улице Героев Небесной сотни в сторону офиса президента.Они скандировали "Зелю — геть" ("Зеленского — прочь"), "власть — геть" ("власть — прочь"). Подойдя к офису Зеленского, активисты забросали здание мелочью. При этом они кричали "на билет на Ростов" и "импичмент". Колонна, не останавливаясь, пошла дальше по правительственному кварталу в сторону Верховной рады.В центре украинской столицы дежурит большое количество силовиков. Рядом с площадью Независимости и на улице Банковой, где находится офис главы государства, стоят полицейские автомобили, автобусы, несколько десятков автозаков. Движение транспорта на центральных улицах перекрыли.* Запрещенная на территории России экстремистская организация.
https://ria.ru/20211130/predprinimateli-1761426163.html
https://ria.ru/20211130/zelenskiy-1761431321.html
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Недовольные политикой Зеленского митингуют в центре Киева
Недовольные политикой Зеленского вышли на митинг в центре Киева, а затем направились в сторону президентского офиса.
2021-12-01T20:41
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РИА Новости
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в мире, украина, киев, петр порошенко
20:41 01.12.2021 (обновлено: 01:20 02.12.2021)
Противники Зеленского вышли на митинг в центре Киева
Митинг противников президента Украины Зеленского начался на площади Независимости в Киеве
КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. В Киеве на площади Независимости собрались около тысячи человек, недовольных политикой украинских властей, сообщил корреспондент РИА Новости.
Люди принесли флаги националистических партий — "Национального корпуса"* (создан на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России
возбуждено уголовное дело) и "Свободы". Видна символика партии бывшего президента Петра Порошенко
"Европейская солидарность
".
На площади установили сцену с надписью "Защити Украину
— останови переворот".
По словам ведущего, "действия властей расцениваются как государственный переворот, попирается конституция, сдаются интересы страны", а участники акции собрались, чтобы этому помешать.
Кроме того, колонна из нескольких сотен человек направилась от площади Независимости по улице Героев Небесной сотни в сторону офиса президента.
Они скандировали "Зелю — геть" ("Зеленского — прочь"), "власть — геть" ("власть — прочь"). Подойдя к офису Зеленского, активисты забросали здание мелочью. При этом они кричали "на билет на Ростов" и "импичмент". Колонна, не останавливаясь, пошла дальше по правительственному кварталу в сторону Верховной рады.
В центре украинской столицы дежурит большое количество силовиков. Рядом с площадью Независимости и на улице Банковой, где находится офис главы государства, стоят полицейские автомобили, автобусы, несколько десятков автозаков. Движение транспорта на центральных улицах перекрыли.
* Запрещенная на территории России экстремистская организация.