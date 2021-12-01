https://ria.ru/20211201/kiev-1761601067.html

Киев становится все наглее, заявил Лавров

Киев становится все наглее, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2021

Киев становится все наглее, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия Киева все более наглыми. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:37

2021-12-01T11:37

2021-12-01T15:08

москва

россия

в мире

украина

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

минские соглашения

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия Киева все более наглыми. В середине ноября МИД обнародовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы, как объяснили в ведомстве, избежать искажения позиции Москвы по Донбассу. Министр отметил, что Москве пришлось пойти на этот шаг. "Они обиделись, но ничего по существу не могли сказать", — сказал он во время "правительственного часа" в Совете Федерации.По его словам, Париж и Берлин "уже многие годы" обещают "вразумить" Киев, но "ничего не происходит".Пусть все знают, что на деле получается в результате обещаний "так называемых партнеров", добавил он. "Но мы никогда не будем срываться и никогда не скажем: "Ну все, умерла так умерла". Пусть они это скажут, а мы будем требовать выполнения резолюции Совета безопасности ООН", — подчеркнул Лавров.Обнародованная Москвой переписка касалась возможности проведения новой встречи "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и ФРГ). Как заявил глава российской дипломатии, Париж и Берлин, "когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления" о том, что "вот все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет", что извращает смысл.Говоря о содержании писем, он пояснил, что их суть не в том, "кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать", а в "саботаже, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей".

https://ria.ru/20211125/mid-1760704938.html

https://ria.ru/20211124/peregovory-1760469291.html

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"Киев становится все более наглым" – Лавров об отношении украинских властей к России Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на все более наглое поведение Киева. В середине ноября МИД обнародовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы, как объяснили в ведомстве, избежать искажения позиции Москвы по Донбассу. Министр отметил, что Москве пришлось пойти на этот шаг. 2021-12-01T11:37 true PT0M40S

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москва, россия, в мире, украина, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, минские соглашения