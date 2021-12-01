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Киев становится все наглее, заявил Лавров
Киев становится все наглее, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2021
Киев становится все наглее, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия Киева все более наглыми. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:37
2021-12-01T15:08
москва
россия
в мире
украина
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
минские соглашения
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия Киева все более наглыми. В середине ноября МИД обнародовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы, как объяснили в ведомстве, избежать искажения позиции Москвы по Донбассу. Министр отметил, что Москве пришлось пойти на этот шаг. "Они обиделись, но ничего по существу не могли сказать", — сказал он во время "правительственного часа" в Совете Федерации.По его словам, Париж и Берлин "уже многие годы" обещают "вразумить" Киев, но "ничего не происходит".Пусть все знают, что на деле получается в результате обещаний "так называемых партнеров", добавил он. "Но мы никогда не будем срываться и никогда не скажем: "Ну все, умерла так умерла". Пусть они это скажут, а мы будем требовать выполнения резолюции Совета безопасности ООН", — подчеркнул Лавров.Обнародованная Москвой переписка касалась возможности проведения новой встречи "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и ФРГ). Как заявил глава российской дипломатии, Париж и Берлин, "когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления" о том, что "вот все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет", что извращает смысл.Говоря о содержании писем, он пояснил, что их суть не в том, "кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать", а в "саботаже, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей".
https://ria.ru/20211125/mid-1760704938.html
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"Киев становится все более наглым" – Лавров об отношении украинских властей к России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на все более наглое поведение Киева. В середине ноября МИД обнародовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы, как объяснили в ведомстве, избежать искажения позиции Москвы по Донбассу. Министр отметил, что Москве пришлось пойти на этот шаг.
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москва, россия, в мире, украина, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, минские соглашения
11:37 01.12.2021 (обновлено: 15:08 01.12.2021)
 
Киев становится все наглее, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Киев становится все более наглым по отношению к Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия Киева все более наглыми.
В середине ноября МИД обнародовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы, как объяснили в ведомстве, избежать искажения позиции Москвы по Донбассу. Министр отметил, что Москве пришлось пойти на этот шаг.
"Они обиделись, но ничего по существу не могли сказать", — сказал он во время "правительственного часа" в Совете Федерации.
По его словам, Париж и Берлин "уже многие годы" обещают "вразумить" Киев, но "ничего не происходит".
"Наоборот, Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений", — указал глава МИД.
Пусть все знают, что на деле получается в результате обещаний "так называемых партнеров", добавил он.
"Но мы никогда не будем срываться и никогда не скажем: "Ну все, умерла так умерла". Пусть они это скажут, а мы будем требовать выполнения резолюции Совета безопасности ООН", — подчеркнул Лавров.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 13:51
Москва призвала Париж и Берлин побудить Киев выполнять Минские соглашения
Обнародованная Москвой переписка касалась возможности проведения новой встречи "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и ФРГ). Как заявил глава российской дипломатии, Париж и Берлин, "когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления" о том, что "вот все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет", что извращает смысл.
Говоря о содержании писем, он пояснил, что их суть не в том, "кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать", а в "саботаже, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 10:33
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