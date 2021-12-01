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В СПЧ призвали чтить в школах память жертв Холокоста
В СПЧ призвали чтить в школах память жертв Холокоста - РИА Новости, 01.12.2021
В СПЧ призвали чтить в школах память жертв Холокоста
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества (СПЧ) Александр Брод направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо с просьбой вернуть... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:29
2021-12-01T10:42
общество
оон
александр брод
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества (СПЧ) Александр Брод направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо с просьбой вернуть дату Международного Дня памяти жертв Холокоста и в календарь образовательных событий, и в календарный план воспитательной работы.​"С удивлением узнал о решении министерства просвещения Российской Федерации не включать дату Международного Дня памяти жертв Холокоста в календарь образовательных событий на 2021/2022 учебный год", - говорится в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Эта скорбная дата была внесена в календарь приказом министра образования и науки в 2016 году, после чего мемориальные мероприятия проходили в образовательных учреждениях подавляющего большинства регионов России, отметил Брод.Он напомнил, что День памяти жертв Холокоста установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году. Дата 27 января была выбрана потому, что в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Аушвиц. В этот день ежегодно проводятся мемориальные мероприятия в десятках стран мира."Решение министерства просвещения РФ мне представляется ошибочным. Оно необоснованно сужает для российских школьников и педагогов понимание исторического пространства, снижает значимость одной из печальных страниц событий ХХ века, лишает возможности подрастающему поколению в полной мере осознать произошедшую трагедию и извлечь из нее уроки непримиримости к расизму, национальной розни. Это решение будет невольно играть на руку ревизионистам, отрицающим и преуменьшающим трагедию Холокоста", - полагает Брод.Член СПЧ считает необходимым вернуть дату Международного Дня памяти жертв Холокоста не только в Календарь образовательных событий, но и в календарный план воспитательной работы, утверждаемый министерством просвещения РФ на 2021/2022 учебный год."Возвращение этой даты будет иметь большое гуманистическое, воспитательное и просветительское значение", - резюмировал Брод.
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общество, оон, александр брод, россия
10:29 01.12.2021 (обновлено: 10:42 01.12.2021)
 
В СПЧ призвали чтить в школах память жертв Холокоста

Член СПЧ Брод призвал вернуть День памяти жертв Холокоста в план школьных мероприятий

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВидеомост на тему "Украина: остановить преступления против мирных граждан"
Видеомост на тему Украина: остановить преступления против мирных граждан - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества (СПЧ) Александр Брод направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо с просьбой вернуть дату Международного Дня памяти жертв Холокоста и в календарь образовательных событий, и в календарный план воспитательной работы.
​"С удивлением узнал о решении министерства просвещения Российской Федерации не включать дату Международного Дня памяти жертв Холокоста в календарь образовательных событий на 2021/2022 учебный год", - говорится в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Эта скорбная дата была внесена в календарь приказом министра образования и науки в 2016 году, после чего мемориальные мероприятия проходили в образовательных учреждениях подавляющего большинства регионов России, отметил Брод.
Он напомнил, что День памяти жертв Холокоста установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году. Дата 27 января была выбрана потому, что в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Аушвиц. В этот день ежегодно проводятся мемориальные мероприятия в десятках стран мира.
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"Решение министерства просвещения РФ мне представляется ошибочным. Оно необоснованно сужает для российских школьников и педагогов понимание исторического пространства, снижает значимость одной из печальных страниц событий ХХ века, лишает возможности подрастающему поколению в полной мере осознать произошедшую трагедию и извлечь из нее уроки непримиримости к расизму, национальной розни. Это решение будет невольно играть на руку ревизионистам, отрицающим и преуменьшающим трагедию Холокоста", - полагает Брод.
Член СПЧ считает необходимым вернуть дату Международного Дня памяти жертв Холокоста не только в Календарь образовательных событий, но и в календарный план воспитательной работы, утверждаемый министерством просвещения РФ на 2021/2022 учебный год.
"Возвращение этой даты будет иметь большое гуманистическое, воспитательное и просветительское значение", - резюмировал Брод.
 
ОбществоООНАлександр БродРоссия
 
 
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