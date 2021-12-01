https://ria.ru/20211201/kamchtaka-1761563431.html

На Камчатке напавшую с ножом на брата девушку признали вменяемой

На Камчатке напавшую с ножом на брата девушку признали вменяемой - РИА Новости, 01.12.2021

На Камчатке напавшую с ножом на брата девушку признали вменяемой

Шестнадцатилетнюю жительницу Камчатки, которая напала с ножом на 9-летнего брата из-за его шумного поведения, признали вменяемой, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T01:48

2021-12-01T01:48

2021-12-01T01:48

происшествия

камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 дек - РИА Новости. Шестнадцатилетнюю жительницу Камчатки, которая напала с ножом на 9-летнего брата из-за его шумного поведения, признали вменяемой, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.Ранее сообщалось, что 31 мая 16-летняя девушка, находившаяся дома, нанесла несколько ударов ножом своему брату из-за того, что ей не нравилось его поведение. Ребенок попал в реанимацию. Мать в тот момент уехала с третьим ребенком на конкурс в другой регион, а отец находился на работе."По результатам проведенной стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы несовершеннолетняя признана вменяемой", – говорится в сообщении следственного управления.В ведомстве добавили, что девушка активно сотрудничала со следствием, дала признательные показания."Учитывая тяжесть совершенного деяния, несовершеннолетняя до настоящего времени продолжает содержаться под стражей", – уточнили в пресс-службе, отметив, что расследование завершено, дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения.

https://ria.ru/20210602/proisshestvie-1735179512.html

камчатский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), россия