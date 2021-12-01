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На Камчатке напавшую с ножом на брата девушку признали вменяемой
На Камчатке напавшую с ножом на брата девушку признали вменяемой - РИА Новости, 01.12.2021
На Камчатке напавшую с ножом на брата девушку признали вменяемой
Шестнадцатилетнюю жительницу Камчатки, которая напала с ножом на 9-летнего брата из-за его шумного поведения, признали вменяемой, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T01:48
2021-12-01T01:48
2021-12-01T01:48
происшествия
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 дек - РИА Новости. Шестнадцатилетнюю жительницу Камчатки, которая напала с ножом на 9-летнего брата из-за его шумного поведения, признали вменяемой, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.Ранее сообщалось, что 31 мая 16-летняя девушка, находившаяся дома, нанесла несколько ударов ножом своему брату из-за того, что ей не нравилось его поведение. Ребенок попал в реанимацию. Мать в тот момент уехала с третьим ребенком на конкурс в другой регион, а отец находился на работе."По результатам проведенной стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы несовершеннолетняя признана вменяемой", – говорится в сообщении следственного управления.В ведомстве добавили, что девушка активно сотрудничала со следствием, дала признательные показания."Учитывая тяжесть совершенного деяния, несовершеннолетняя до настоящего времени продолжает содержаться под стражей", – уточнили в пресс-службе, отметив, что расследование завершено, дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения.
https://ria.ru/20210602/proisshestvie-1735179512.html
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РИА Новости
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происшествия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
На Камчатке напавшую с ножом на брата девушку признали вменяемой
На Камчатке напавшую с ножом на девятилетнего брата девушку признали вменяемой
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 дек - РИА Новости.
Шестнадцатилетнюю жительницу Камчатки, которая напала с ножом на 9-летнего брата из-за его шумного поведения, признали вменяемой, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ
по Камчатскому краю
.
Ранее сообщалось, что 31 мая 16-летняя девушка, находившаяся дома, нанесла несколько ударов ножом своему брату из-за того, что ей не нравилось его поведение. Ребенок попал в реанимацию. Мать в тот момент уехала с третьим ребенком на конкурс в другой регион, а отец находился на работе.
"По результатам проведенной стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы несовершеннолетняя признана вменяемой", – говорится в сообщении следственного управления.
В ведомстве добавили, что девушка активно сотрудничала со следствием, дала признательные показания.
"Учитывая тяжесть совершенного деяния, несовершеннолетняя до настоящего времени продолжает содержаться под стражей", – уточнили в пресс-службе, отметив, что расследование завершено, дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения.