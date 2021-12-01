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Туризм
https://ria.ru/20211201/kambodzha-1759814131.html
За экзотикой — в Камбоджу. Страна открыла границы для иностранных туристов
За экзотикой — в Камбоджу. Страна открыла границы для иностранных туристов - РИА Новости, 01.12.2021
За экзотикой — в Камбоджу. Страна открыла границы для иностранных туристов
"Любопытное, но пока еще очень экзотическое для наших туристов направление", — говорят о Камбодже эксперты. Попасть в эту страну Юго-Восточной Азии привитые... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T08:00
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туризм
туризм
коронавирус covid-19
достопримечательности
камбоджа
таиланд
пномпень
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. "Любопытное, но пока еще очень экзотическое для наших туристов направление", — говорят о Камбодже эксперты. Попасть в эту страну Юго-Восточной Азии привитые россияне могут уже сейчас — там признают отечественные вакцины. Правда, организованных туров пока нет, придется ехать самостоятельно. Но, значит, и толп отдыхающих тоже не будет. Как увидеть знаменитый Ангкор-Ват, где в столице покататься на слонах и куда отправиться в поисках лучших пляжей — в фотоленте РИА Новости.
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туризм, коронавирус covid-19, достопримечательности, камбоджа, фото, таиланд, пномпень, авиабилеты, куда сходить , что посмотреть , куда поехать, куда можно лететь, маршруты - туризм, впечатления - туризм
08:00 01.12.2021 (обновлено: 08:16 01.12.2021)
 

За экзотикой — в Камбоджу. Страна открыла границы для иностранных туристов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. "Любопытное, но пока еще очень экзотическое для наших туристов направление", — говорят о Камбодже эксперты. Попасть в эту страну Юго-Восточной Азии привитые россияне могут уже сейчас — там признают отечественные вакцины. Правда, организованных туров пока нет, придется ехать самостоятельно. Но, значит, и толп отдыхающих тоже не будет. Как увидеть знаменитый Ангкор-Ват, где в столице покататься на слонах и куда отправиться в поисках лучших пляжей — в фотоленте РИА Новости.
© Pixabay / dMz

Главная достопримечательность столицы Камбоджи Пномпеня — королевский дворец. Действующая резиденция — это несколько богато украшенных зданий с характерными крышами в "завитушках", окруженные садом.

Неподалеку Национальный музей. В экспозиции произведения искусства VII-XIII веков, народные костюмы, статуи богов — Вишну и Шивы.

А вечером туристы приходят туда, чтобы увидеть большую колонию летучих мышей. Зрелище жутковатое, но эффектное.

Королевский замок в Пномпене
1 из 12

Главная достопримечательность столицы Камбоджи Пномпеня — королевский дворец. Действующая резиденция — это несколько богато украшенных зданий с характерными крышами в "завитушках", окруженные садом.

Неподалеку Национальный музей. В экспозиции произведения искусства VII-XIII веков, народные костюмы, статуи богов — Вишну и Шивы.

А вечером туристы приходят туда, чтобы увидеть большую колонию летучих мышей. Зрелище жутковатое, но эффектное.

© Pixabay / dMz
© Depositphotos / CezaryWojtkowski

Интересен и храм Ват Пном — что-то вроде местного кремля. В жару обойти его огромную территорию тяжело — лучше верхом на слоне.

По соседству — одно из самых приятных мест для прогулок по городу: набережная Сисоват. У реки Тонлесап — множество баров и ресторанов в колониальных зданиях XIX века.

Катание на слонах в Камбодже
2 из 12

Интересен и храм Ват Пном — что-то вроде местного кремля. В жару обойти его огромную территорию тяжело — лучше верхом на слоне.

По соседству — одно из самых приятных мест для прогулок по городу: набережная Сисоват. У реки Тонлесап — множество баров и ресторанов в колониальных зданиях XIX века.

© Depositphotos / CezaryWojtkowski
© Pixabay / MarcinCzerniawski

Музей геноцида когда-то был обычной школой, но красные кхмеры, пришедшие к власти в 1975-м, превратили его в тюрьму. Здесь применяли жесточайшие пытки. Из 17 тысяч заключенных в живых остались только семеро.

В экспозиции — фотографии и записки узников, а также сохранившиеся на стенах рисунки. Это место оставляет тяжелое впечатление, но все же посетить его стоит.

Музей геноцида Туольсленг в городе Пномпень
3 из 12

Музей геноцида когда-то был обычной школой, но красные кхмеры, пришедшие к власти в 1975-м, превратили его в тюрьму. Здесь применяли жесточайшие пытки. Из 17 тысяч заключенных в живых остались только семеро.

В экспозиции — фотографии и записки узников, а также сохранившиеся на стенах рисунки. Это место оставляет тяжелое впечатление, но все же посетить его стоит.

© Pixabay / MarcinCzerniawski
CC BY-SA 4.0 / Dmitry A. Mottl / Siem Reap city and Siem Reap river

Впрочем, в столице туристы обычно не задерживаются, едут дальше. Самое популярное экскурсионное направление — Сиемреап, куда отправляются, чтобы посмотреть знаменитый храмовый комплекс Ангкор-Ват.

За время пандемии Сиемреап преобразился, говорит гид Юлия Лепихова: отремонтировали дороги, открыли новые рестораны, а в конце декабря должен заработать аэропорт.

Вечером туристам советуют посетить улицу баров (Pub Street) и ночной рынок (Night Market). Там можно попробовать экзотику: лягушатину или стейк из крокодила. А еще — сделать массаж, купить шарфы из шелка или керамику.

Город Сиемреап в Камбодже
4 из 12

Впрочем, в столице туристы обычно не задерживаются, едут дальше. Самое популярное экскурсионное направление — Сиемреап, куда отправляются, чтобы посмотреть знаменитый храмовый комплекс Ангкор-Ват.

За время пандемии Сиемреап преобразился, говорит гид Юлия Лепихова: отремонтировали дороги, открыли новые рестораны, а в конце декабря должен заработать аэропорт.

Вечером туристам советуют посетить улицу баров (Pub Street) и ночной рынок (Night Market). Там можно попробовать экзотику: лягушатину или стейк из крокодила. А еще — сделать массаж, купить шарфы из шелка или керамику.

CC BY-SA 4.0 / Dmitry A. Mottl / Siem Reap city and Siem Reap river
© Fotolia / siraanamwong

Обойти пешком даже за пару дней огромный комплекс невозможно: расстояния гигантские. Так что берите в аренду велосипед либо обращайтесь к местным рикшам.

Ангкор-Том в XII-XV веках был столицей Кхмерской империи. Самая известная достопримечательность — буддийский храм Байон. Его легко узнать по башням с высеченными на них лицами.

Лики храма Байон в Ангкор-Тхом, Камбоджа
5 из 12

Обойти пешком даже за пару дней огромный комплекс невозможно: расстояния гигантские. Так что берите в аренду велосипед либо обращайтесь к местным рикшам.

Ангкор-Том в XII-XV веках был столицей Кхмерской империи. Самая известная достопримечательность — буддийский храм Байон. Его легко узнать по башням с высеченными на них лицами.

© Fotolia / siraanamwong
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Ангкор-Ват построили за 30 лет в XII веке и назвали "Небесным дворцом на земле".

В Камбодже очень им гордятся: он даже изображен на государственном флаге. А еще там в храмах живут обезьяны, которых можно покормить.

Индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват в провинции Сиемреап в Камбодже
6 из 12

Ангкор-Ват построили за 30 лет в XII веке и назвали "Небесным дворцом на земле".

В Камбодже очень им гордятся: он даже изображен на государственном флаге. А еще там в храмах живут обезьяны, которых можно покормить.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / Iryna Rasko

Любителям морского отдыха понравится Сиануквиль — главный курорт страны, он в двухстах километрах от Пномпеня. Там семь чистейших пляжей.

Также, советует гид Юлия Лепихова, оттуда стоит отправиться на острова, где пейзажи еще более райские. Ближе всего — Кох Крабей, Бамбу и Кох Ронг.

Отдых на побережье Сиануквиля
7 из 12

Любителям морского отдыха понравится Сиануквиль — главный курорт страны, он в двухстах километрах от Пномпеня. Там семь чистейших пляжей.

Также, советует гид Юлия Лепихова, оттуда стоит отправиться на острова, где пейзажи еще более райские. Ближе всего — Кох Крабей, Бамбу и Кох Ронг.

© Depositphotos / Iryna Rasko
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

Для россиян сейчас открыто мало теплых стран, так что Камбоджа — неплохой вариант, если хочется чего-то небанального.

С 15 ноября власти Камбоджи разрешили въезд иностранцам, привитым любой вакциной. Так что подойдет и "Спутник V", и "Спутник Лайт", и "ЭпикВакКорона".

Правда, улететь туда по путевке еще нельзя — туроператоры не сформировали программы.

Камбоджа
8 из 12

Для россиян сейчас открыто мало теплых стран, так что Камбоджа — неплохой вариант, если хочется чего-то небанального.

С 15 ноября власти Камбоджи разрешили въезд иностранцам, привитым любой вакциной. Так что подойдет и "Спутник V", и "Спутник Лайт", и "ЭпикВакКорона".

Правда, улететь туда по путевке еще нельзя — туроператоры не сформировали программы.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© Depositphotos / saiko3p

В Камбоджу из России можно добраться лишь на стыковочных рейсах через Сингапур, Южную Корею или Таиланд.

Средняя стоимость перелета из Москвы в Пномпень в декабре — 34,7 тысячи рублей, указала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Билет с двумя пересадками, например, в Стамбуле и Сингапуре, стоит дешевле — от 26 тысяч рублей.

Самый бюджетный вариант — с остановками в Стамбуле и Куала-Лумпуре. Вылет в Пномпень — 29 декабря, дорога займет 37 часов и обойдется в 36,5 тысячи рублей в одну сторону, рассказали в Туту.ру.

Храм Пном Бакхенг в Камбодже
9 из 12

В Камбоджу из России можно добраться лишь на стыковочных рейсах через Сингапур, Южную Корею или Таиланд.

Средняя стоимость перелета из Москвы в Пномпень в декабре — 34,7 тысячи рублей, указала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Билет с двумя пересадками, например, в Стамбуле и Сингапуре, стоит дешевле — от 26 тысяч рублей.

Самый бюджетный вариант — с остановками в Стамбуле и Куала-Лумпуре. Вылет в Пномпень — 29 декабря, дорога займет 37 часов и обойдется в 36,5 тысячи рублей в одну сторону, рассказали в Туту.ру.

© Depositphotos / saiko3p
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

Для привитых карантин отменили. А вот невакцинированные после пересечения границы должны самоизолироваться на 14 дней.

Это вполне обоснованно, ведь 88 процентов из 16,7 миллиона камбоджийцев привились.

Также туристам необходимо представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета, и пройти бесплатный экспресс-анализ на антигены. Результат — через 15-20 минут.

Если все в порядке, можно свободно передвигаться по стране.

Девушка позирует для фото в храме Анкор Ват, Камбоджа
10 из 12

Для привитых карантин отменили. А вот невакцинированные после пересечения границы должны самоизолироваться на 14 дней.

Это вполне обоснованно, ведь 88 процентов из 16,7 миллиона камбоджийцев привились.

Также туристам необходимо представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета, и пройти бесплатный экспресс-анализ на антигены. Результат — через 15-20 минут.

Если все в порядке, можно свободно передвигаться по стране.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© AFP 2021 / Tang Chhin Sothy

Открыты музеи, рестораны, парки, храмовые комплексы, разрешена уличная еда, рассказывает гид Дмитрий Щербаков.

Сертификат вакцинации в кафе, торговых центрах и музеях не требуют.

"Маски нужны только в закрытых помещениях", — пояснил собеседник.

Люди покупают еду в Пномпене
11 из 12

Открыты музеи, рестораны, парки, храмовые комплексы, разрешена уличная еда, рассказывает гид Дмитрий Щербаков.

Сертификат вакцинации в кафе, торговых центрах и музеях не требуют.

"Маски нужны только в закрытых помещениях", — пояснил собеседник.

© AFP 2021 / Tang Chhin Sothy
CC BY 2.0 / Damien / Sihanoukville

Зима — хорошее время для посещения Камбоджи. Обычно сухо, днем — около 30 градусов. Вода — 26 градусов.

Город Сиануквиль
12 из 12

Зима — хорошее время для посещения Камбоджи. Обычно сухо, днем — около 30 градусов. Вода — 26 градусов.

CC BY 2.0 / Damien / Sihanoukville
 
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