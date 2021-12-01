За экзотикой — в Камбоджу. Страна открыла границы для иностранных туристов

Музей геноцида когда-то был обычной школой, но красные кхмеры, пришедшие к власти в 1975-м, превратили его в тюрьму. Здесь применяли жесточайшие пытки. Из 17 тысяч заключенных в живых остались только семеро.

В экспозиции — фотографии и записки узников, а также сохранившиеся на стенах рисунки. Это место оставляет тяжелое впечатление, но все же посетить его стоит.