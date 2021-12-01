За экзотикой — в Камбоджу. Страна открыла границы для иностранных туристов
Главная достопримечательность столицы Камбоджи Пномпеня — королевский дворец. Действующая резиденция — это несколько богато украшенных зданий с характерными крышами в "завитушках", окруженные садом.
Неподалеку Национальный музей. В экспозиции произведения искусства VII-XIII веков, народные костюмы, статуи богов — Вишну и Шивы.
А вечером туристы приходят туда, чтобы увидеть большую колонию летучих мышей. Зрелище жутковатое, но эффектное.
Главная достопримечательность столицы Камбоджи Пномпеня — королевский дворец. Действующая резиденция — это несколько богато украшенных зданий с характерными крышами в "завитушках", окруженные садом.
Неподалеку Национальный музей. В экспозиции произведения искусства VII-XIII веков, народные костюмы, статуи богов — Вишну и Шивы.
А вечером туристы приходят туда, чтобы увидеть большую колонию летучих мышей. Зрелище жутковатое, но эффектное.
Интересен и храм Ват Пном — что-то вроде местного кремля. В жару обойти его огромную территорию тяжело — лучше верхом на слоне.
По соседству — одно из самых приятных мест для прогулок по городу: набережная Сисоват. У реки Тонлесап — множество баров и ресторанов в колониальных зданиях XIX века.
Интересен и храм Ват Пном — что-то вроде местного кремля. В жару обойти его огромную территорию тяжело — лучше верхом на слоне.
По соседству — одно из самых приятных мест для прогулок по городу: набережная Сисоват. У реки Тонлесап — множество баров и ресторанов в колониальных зданиях XIX века.
Музей геноцида когда-то был обычной школой, но красные кхмеры, пришедшие к власти в 1975-м, превратили его в тюрьму. Здесь применяли жесточайшие пытки. Из 17 тысяч заключенных в живых остались только семеро.
В экспозиции — фотографии и записки узников, а также сохранившиеся на стенах рисунки. Это место оставляет тяжелое впечатление, но все же посетить его стоит.
Музей геноцида когда-то был обычной школой, но красные кхмеры, пришедшие к власти в 1975-м, превратили его в тюрьму. Здесь применяли жесточайшие пытки. Из 17 тысяч заключенных в живых остались только семеро.
В экспозиции — фотографии и записки узников, а также сохранившиеся на стенах рисунки. Это место оставляет тяжелое впечатление, но все же посетить его стоит.
Впрочем, в столице туристы обычно не задерживаются, едут дальше. Самое популярное экскурсионное направление — Сиемреап, куда отправляются, чтобы посмотреть знаменитый храмовый комплекс Ангкор-Ват.
За время пандемии Сиемреап преобразился, говорит гид Юлия Лепихова: отремонтировали дороги, открыли новые рестораны, а в конце декабря должен заработать аэропорт.
Вечером туристам советуют посетить улицу баров (Pub Street) и ночной рынок (Night Market). Там можно попробовать экзотику: лягушатину или стейк из крокодила. А еще — сделать массаж, купить шарфы из шелка или керамику.
Впрочем, в столице туристы обычно не задерживаются, едут дальше. Самое популярное экскурсионное направление — Сиемреап, куда отправляются, чтобы посмотреть знаменитый храмовый комплекс Ангкор-Ват.
За время пандемии Сиемреап преобразился, говорит гид Юлия Лепихова: отремонтировали дороги, открыли новые рестораны, а в конце декабря должен заработать аэропорт.
Вечером туристам советуют посетить улицу баров (Pub Street) и ночной рынок (Night Market). Там можно попробовать экзотику: лягушатину или стейк из крокодила. А еще — сделать массаж, купить шарфы из шелка или керамику.
Обойти пешком даже за пару дней огромный комплекс невозможно: расстояния гигантские. Так что берите в аренду велосипед либо обращайтесь к местным рикшам.
Ангкор-Том в XII-XV веках был столицей Кхмерской империи. Самая известная достопримечательность — буддийский храм Байон. Его легко узнать по башням с высеченными на них лицами.
Обойти пешком даже за пару дней огромный комплекс невозможно: расстояния гигантские. Так что берите в аренду велосипед либо обращайтесь к местным рикшам.
Ангкор-Том в XII-XV веках был столицей Кхмерской империи. Самая известная достопримечательность — буддийский храм Байон. Его легко узнать по башням с высеченными на них лицами.
Ангкор-Ват построили за 30 лет в XII веке и назвали "Небесным дворцом на земле".
В Камбодже очень им гордятся: он даже изображен на государственном флаге. А еще там в храмах живут обезьяны, которых можно покормить.
Ангкор-Ват построили за 30 лет в XII веке и назвали "Небесным дворцом на земле".
В Камбодже очень им гордятся: он даже изображен на государственном флаге. А еще там в храмах живут обезьяны, которых можно покормить.
Любителям морского отдыха понравится Сиануквиль — главный курорт страны, он в двухстах километрах от Пномпеня. Там семь чистейших пляжей.
Также, советует гид Юлия Лепихова, оттуда стоит отправиться на острова, где пейзажи еще более райские. Ближе всего — Кох Крабей, Бамбу и Кох Ронг.
Любителям морского отдыха понравится Сиануквиль — главный курорт страны, он в двухстах километрах от Пномпеня. Там семь чистейших пляжей.
Также, советует гид Юлия Лепихова, оттуда стоит отправиться на острова, где пейзажи еще более райские. Ближе всего — Кох Крабей, Бамбу и Кох Ронг.
Для россиян сейчас открыто мало теплых стран, так что Камбоджа — неплохой вариант, если хочется чего-то небанального.
С 15 ноября власти Камбоджи разрешили въезд иностранцам, привитым любой вакциной. Так что подойдет и "Спутник V", и "Спутник Лайт", и "ЭпикВакКорона".
Правда, улететь туда по путевке еще нельзя — туроператоры не сформировали программы.
Для россиян сейчас открыто мало теплых стран, так что Камбоджа — неплохой вариант, если хочется чего-то небанального.
С 15 ноября власти Камбоджи разрешили въезд иностранцам, привитым любой вакциной. Так что подойдет и "Спутник V", и "Спутник Лайт", и "ЭпикВакКорона".
Правда, улететь туда по путевке еще нельзя — туроператоры не сформировали программы.
В Камбоджу из России можно добраться лишь на стыковочных рейсах через Сингапур, Южную Корею или Таиланд.
Средняя стоимость перелета из Москвы в Пномпень в декабре — 34,7 тысячи рублей, указала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.
Билет с двумя пересадками, например, в Стамбуле и Сингапуре, стоит дешевле — от 26 тысяч рублей.
Самый бюджетный вариант — с остановками в Стамбуле и Куала-Лумпуре. Вылет в Пномпень — 29 декабря, дорога займет 37 часов и обойдется в 36,5 тысячи рублей в одну сторону, рассказали в Туту.ру.
В Камбоджу из России можно добраться лишь на стыковочных рейсах через Сингапур, Южную Корею или Таиланд.
Средняя стоимость перелета из Москвы в Пномпень в декабре — 34,7 тысячи рублей, указала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.
Билет с двумя пересадками, например, в Стамбуле и Сингапуре, стоит дешевле — от 26 тысяч рублей.
Самый бюджетный вариант — с остановками в Стамбуле и Куала-Лумпуре. Вылет в Пномпень — 29 декабря, дорога займет 37 часов и обойдется в 36,5 тысячи рублей в одну сторону, рассказали в Туту.ру.
Для привитых карантин отменили. А вот невакцинированные после пересечения границы должны самоизолироваться на 14 дней.
Это вполне обоснованно, ведь 88 процентов из 16,7 миллиона камбоджийцев привились.
Также туристам необходимо представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета, и пройти бесплатный экспресс-анализ на антигены. Результат — через 15-20 минут.
Если все в порядке, можно свободно передвигаться по стране.
Для привитых карантин отменили. А вот невакцинированные после пересечения границы должны самоизолироваться на 14 дней.
Это вполне обоснованно, ведь 88 процентов из 16,7 миллиона камбоджийцев привились.
Также туристам необходимо представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета, и пройти бесплатный экспресс-анализ на антигены. Результат — через 15-20 минут.
Если все в порядке, можно свободно передвигаться по стране.
Открыты музеи, рестораны, парки, храмовые комплексы, разрешена уличная еда, рассказывает гид Дмитрий Щербаков.
Сертификат вакцинации в кафе, торговых центрах и музеях не требуют.
"Маски нужны только в закрытых помещениях", — пояснил собеседник.
Открыты музеи, рестораны, парки, храмовые комплексы, разрешена уличная еда, рассказывает гид Дмитрий Щербаков.
Сертификат вакцинации в кафе, торговых центрах и музеях не требуют.
"Маски нужны только в закрытых помещениях", — пояснил собеседник.
Зима — хорошее время для посещения Камбоджи. Обычно сухо, днем — около 30 градусов. Вода — 26 градусов.
Зима — хорошее время для посещения Камбоджи. Обычно сухо, днем — около 30 градусов. Вода — 26 градусов.