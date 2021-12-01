20:52 01.12.2021 (обновлено: 21:58 01.12.2021)
МИД рассказал о желании ряда государств восстановить посольства в Кабуле
МИД России: Германия думает над возобновлением работы посольства в Афганистане
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ФРГ думает над возобновлением работы посольства в Кабуле, на подходе ряд других государств, это правильно, нужен прямой диалог с новыми властями Афганистана, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Мы слышим, что Германия, назначившая посла туда уже, тоже смотрит на то, как бы возобновить работу своего диппредставительства. Эмираты объявили официально о возобновлении деятельности", - сказал Кабулов в эфире "России 24", отметив, что ожидается "открытие посольств еще ряда стран".
По его словам, все страны, которые озабочены ситуацией в Афганистане, "должны иметь представительства на месте, чтобы напрямую разговаривать с руководством Афганистана".
В начале августа талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность