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Три российских самолета прибыли в Кабул для эвакуации россиян
Три российских самолета прибыли в Кабул для эвакуации россиян - РИА Новости, 01.12.2021
Три российских самолета прибыли в Кабул для эвакуации россиян
В Афганистан для вывоза людей прибыли российские военно-транспортные самолеты, рассказали в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T06:58
2021-12-01T09:14
россия
в мире
афганистан
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Афганистан для вывоза людей прибыли российские военно-транспортные самолеты, рассказали в пресс-службе Минобороны."Три &lt;...&gt; Ил-76 &lt;...&gt; доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана. &lt;...&gt; Всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза", — сказано в сообщении.Каждый самолет оснащен медицинским оборудованием, на борту находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков, рейсы обеспечены лекарствами и одеялами, запасами питьевой воды и еды.Третью эвакуацию с территории Афганистана более 380 граждан России, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах, организовал по поручению Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу. Две предыдущие были в августе и ноябре. В конце лета на фоне вывода американского контингента талибы захватили власть в республике и объявили окончание двадцатилетней войны, через месяц под их контроль перешла последняя мятежная провинция Панджшер.В первые дни в Кабуле царила паника, в попытке покинуть страну люди штурмовали аэропорт. Следом наступил гуманитарный и экономический кризис.В сентябре "Талибан"* назначил временное правительство, куда вошли члены движения и дружественных ему группировок, некоторые из которых включены в санкционные списки ООН и США.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм.
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россия, в мире, афганистан
06:58 01.12.2021 (обновлено: 09:14 01.12.2021)
 
Три российских самолета прибыли в Кабул для эвакуации россиян

Три российских самолета прибыли в Кабул для эвакуации россиян и доставки гумпомощи

© РИА Новости / Валерий МельниковПассажиры во время эвакуации граждан РФ и других стран из Афганистана в аэропорту "Чкаловский" в Московской области
Пассажиры во время эвакуации граждан РФ и других стран из Афганистана в аэропорту Чкаловский в Московской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Афганистан для вывоза людей прибыли российские военно-транспортные самолеты, рассказали в пресс-службе Минобороны.
"Три <...> Ил-76 <...> доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана. <...> Всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза", — сказано в сообщении.
Каждый самолет оснащен медицинским оборудованием, на борту находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков, рейсы обеспечены лекарствами и одеялами, запасами питьевой воды и еды.
Третью эвакуацию с территории Афганистана более 380 граждан России, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах, организовал по поручению Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу. Две предыдущие были в августе и ноябре.
В конце лета на фоне вывода американского контингента талибы захватили власть в республике и объявили окончание двадцатилетней войны, через месяц под их контроль перешла последняя мятежная провинция Панджшер.
В первые дни в Кабуле царила паника, в попытке покинуть страну люди штурмовали аэропорт. Следом наступил гуманитарный и экономический кризис.
В сентябре "Талибан"* назначил временное правительство, куда вошли члены движения и дружественных ему группировок, некоторые из которых включены в санкционные списки ООН и США.
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* Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм.
 
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