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Три российских самолета прибыли в Кабул для эвакуации россиян

Три российских самолета прибыли в Кабул для эвакуации россиян - РИА Новости, 01.12.2021

Три российских самолета прибыли в Кабул для эвакуации россиян

В Афганистан для вывоза людей прибыли российские военно-транспортные самолеты, рассказали в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T06:58

2021-12-01T06:58

2021-12-01T09:14

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Афганистан для вывоза людей прибыли российские военно-транспортные самолеты, рассказали в пресс-службе Минобороны."Три <...> Ил-76 <...> доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана. <...> Всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза", — сказано в сообщении.Каждый самолет оснащен медицинским оборудованием, на борту находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков, рейсы обеспечены лекарствами и одеялами, запасами питьевой воды и еды.Третью эвакуацию с территории Афганистана более 380 граждан России, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах, организовал по поручению Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу. Две предыдущие были в августе и ноябре. В конце лета на фоне вывода американского контингента талибы захватили власть в республике и объявили окончание двадцатилетней войны, через месяц под их контроль перешла последняя мятежная провинция Панджшер.В первые дни в Кабуле царила паника, в попытке покинуть страну люди штурмовали аэропорт. Следом наступил гуманитарный и экономический кризис.В сентябре "Талибан"* назначил временное правительство, куда вошли члены движения и дружественных ему группировок, некоторые из которых включены в санкционные списки ООН и США.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, в мире, афганистан