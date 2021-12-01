https://ria.ru/20211201/irlandiya-1761658592.html

В Ирландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Ирландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021

В Ирландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Один случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Ирландии, сообщает ирландская группа по чрезвычайным ситуациям в области национального... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:30

2021-12-01T15:30

2021-12-01T15:50

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ирландия

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ЛОНДОН, 1 дек - РИА Новости. Один случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Ирландии, сообщает ирландская группа по чрезвычайным ситуациям в области национального здравоохранения в составе минздрава страны."Центру наблюдения за охраной здоровья сегодня сообщили об одном случае варианта SARS-CoV-2 B.1.1.529 (омикрон)", - говорится в заявлении.Отмечается, что заражение штаммом "омикрон" было выявлено у человека, недавно побывавшего в одной из африканских стран, на авиасообщение с которыми в Ирландии ввели ограничения из-за нового варианта COVID-19.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

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в мире, ирландия, коронавирус covid-19, юар, воз