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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/irlandiya-1761658592.html
В Ирландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Ирландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021
В Ирландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Один случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Ирландии, сообщает ирландская группа по чрезвычайным ситуациям в области национального... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:30
2021-12-01T15:50
распространение коронавируса
в мире
ирландия
коронавирус covid-19
юар
воз
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ЛОНДОН, 1 дек - РИА Новости. Один случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Ирландии, сообщает ирландская группа по чрезвычайным ситуациям в области национального здравоохранения в составе минздрава страны."Центру наблюдения за охраной здоровья сегодня сообщили об одном случае варианта SARS-CoV-2 B.1.1.529 (омикрон)", - говорится в заявлении.Отмечается, что заражение штаммом "омикрон" было выявлено у человека, недавно побывавшего в одной из африканских стран, на авиасообщение с которыми в Ирландии ввели ограничения из-за нового варианта COVID-19.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html
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в мире, ирландия, коронавирус covid-19, юар, воз
15:30 01.12.2021 (обновлено: 15:50 01.12.2021)
 
В Ирландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Ирландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Дублина
Вид Дублина - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЛОНДОН, 1 дек - РИА Новости. Один случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Ирландии, сообщает ирландская группа по чрезвычайным ситуациям в области национального здравоохранения в составе минздрава страны.
"Центру наблюдения за охраной здоровья сегодня сообщили об одном случае варианта SARS-CoV-2 B.1.1.529 (омикрон)", - говорится в заявлении.
Женщина во время вакцинации против COVID-19 в ЮАР - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
08:00Наука
Локдаун не спасет. Чем опасен омикрон-штамм COVID-19
Отмечается, что заражение штаммом "омикрон" было выявлено у человека, недавно побывавшего в одной из африканских стран, на авиасообщение с которыми в Ирландии ввели ограничения из-за нового варианта COVID-19.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
 
Распространение коронавирусаВ миреИрландияКоронавирус COVID-19ЮАРВОЗ
 
 
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