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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211201/honor-1761684996.html
Представлены смартфоны Honor 60 и Honor 60 Pro с поддержкой Google-сервисов
Представлены смартфоны Honor 60 и Honor 60 Pro с поддержкой Google-сервисов - РИА Новости, 01.12.2021
Представлены смартфоны Honor 60 и Honor 60 Pro с поддержкой Google-сервисов
Компания Honor показала новую серию смартфонов, которые поддерживают сервисы Google. Серия Honor 60 включает две модели, сообщает GSMArena. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:16
2021-12-01T17:16
наука
технологии
google
qualcomm
honor
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Компания Honor показала новую серию смартфонов, которые поддерживают сервисы Google. Серия Honor 60 включает две модели, сообщает GSMArena.Honor 60 и Honor 60 Pro построены на платформе от Qualcomm. Pro-версия получила обновленный чип Snapdragon 778G+ . Он основан на 6-нм техпроцессе, но с увеличенной частотой основного ядра Kryo 670 до 2,5 ГГц и разогнанным графическим ускорителем Adreno 642L. Honor 60 довольствуется Snapdragon 778G, который устанавливается на младшую 50-ю модель.Отличаются у смартфонов и экраны, но скорее не характеристиками, а геометрией стеклянной панели. Honor 60 Pro получил 6,78-дюймовый дисплей со всеми изогнутыми краями. У 6,67-дюймового Honor 60 изгибы только сбоку. Нестандартное решение в компании объясняют желанием сделать смартфон более гладким. В остальном это OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц.Основная камера в смартфонах одинаковая — это 108-мегапиксельный сенсор, объединяющий девять пикселей в один. Но у Pro-версии есть сверхширокоугольный датчик с разрешением 50 Мп, тогда как базовая модель довольствуется "шириком" на 8 Мп. Вне зависимости от версии, третьим датчиком выступает боке на 2 Мп. А вот фронталка разная — 50 против 32 Мп.Модели получили аккумуляторы одинаковой емкости на 4800 мАч. Есть быстрая зарядка на 66 Вт, а вот беспроводной нет. Смартфоны получили россыпь беспроводных интерфейсов и вернувшуюся поддержку сервисов Google, благодаря которой проблем с установкой приложений не будет.Пока Honor 60 и Honor 60 Pro будут эксклюзивом для китайского рынка. Цена базовой версии стартует с отметки 2700 юаней (31 000 рублей по текущему курсу), а за максимальный вариант Pro попросят 4000 юаней (46 000 рублей).
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Новости
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РИА Новости
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96
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технологии, google, qualcomm, honor
17:16 01.12.2021
 

Представлены смартфоны Honor 60 и Honor 60 Pro с поддержкой Google-сервисов

© HonorHonor 60
Honor 60
© Honor
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Компания Honor показала новую серию смартфонов, которые поддерживают сервисы Google. Серия Honor 60 включает две модели, сообщает GSMArena.
Honor 60 и Honor 60 Pro построены на платформе от Qualcomm. Pro-версия получила обновленный чип Snapdragon 778G+ . Он основан на 6-нм техпроцессе, но с увеличенной частотой основного ядра Kryo 670 до 2,5 ГГц и разогнанным графическим ускорителем Adreno 642L. Honor 60 довольствуется Snapdragon 778G, который устанавливается на младшую 50-ю модель.
Отличаются у смартфонов и экраны, но скорее не характеристиками, а геометрией стеклянной панели. Honor 60 Pro получил 6,78-дюймовый дисплей со всеми изогнутыми краями. У 6,67-дюймового Honor 60 изгибы только сбоку. Нестандартное решение в компании объясняют желанием сделать смартфон более гладким. В остальном это OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц.
Основная камера в смартфонах одинаковая — это 108-мегапиксельный сенсор, объединяющий девять пикселей в один. Но у Pro-версии есть сверхширокоугольный датчик с разрешением 50 Мп, тогда как базовая модель довольствуется "шириком" на 8 Мп. Вне зависимости от версии, третьим датчиком выступает боке на 2 Мп. А вот фронталка разная — 50 против 32 Мп.
Модели получили аккумуляторы одинаковой емкости на 4800 мАч. Есть быстрая зарядка на 66 Вт, а вот беспроводной нет. Смартфоны получили россыпь беспроводных интерфейсов и вернувшуюся поддержку сервисов Google, благодаря которой проблем с установкой приложений не будет.
Пока Honor 60 и Honor 60 Pro будут эксклюзивом для китайского рынка. Цена базовой версии стартует с отметки 2700 юаней (31 000 рублей по текущему курсу), а за максимальный вариант Pro попросят 4000 юаней (46 000 рублей).
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