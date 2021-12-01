ЕК предложила ввести упрощенную процедуру рассмотрения заявок от мигрантов
ЕК предложила ввести упрощенную процедуру рассмотрения заявок на убежище от мигрантов
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина с детьми в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Еврокомиссия предлагает разрешить Польше, Литве и Латвии рассматривать заявки на убежище от мигрантов на границе с Белоруссией по облегченной и сокращенной процедуре, говорится в распространенном в среду заявлении ЕК.
Еврокомиссия в среду обнародовала предложения по оказанию поддержки странам, затронутым миграционным кризисом на границах с Белоруссией. Экстренные меры в случае согласования странами-членами будут введены на срок в шесть месяцев.
"Сроки регистрации заявок на убежище могут быть увеличены до четырех недель вместо действующих 3-10 дней. При этом вся процедура рассмотрения заявки на получение убежища, включая рассмотрение апелляции, может проходить на границе и занимать до 16 недель. Приоритет должен отдаваться запросам от мигрантов с проблемами со здоровьем, а также заявкам от семей и детей", - указывается в документе.
В ЕК подчеркивают, что облегченный и упрощенный механизм возможен также и для процедур по выдворению с европейской территории тех мигрантов, кто получит отказ в предоставлении убежища.
"Заинтересованные государства-члены ЕС смогут применять упрощенную процедуру, включая возвращение лиц, чьи заявки на получение международной защиты были отклонены", - говорится в документе.
Чтобы вступить в действие, предложения Еврокомиссии теперь должны пройти консультацию в Европарламенте, а также получить большинство голосов в поддержку со стороны стран-членов союза. Они будут введены в действие на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС.