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ЕК предложила ввести упрощенную процедуру рассмотрения заявок от мигрантов
ЕК предложила ввести упрощенную процедуру рассмотрения заявок от мигрантов - РИА Новости, 01.12.2021
ЕК предложила ввести упрощенную процедуру рассмотрения заявок от мигрантов
Еврокомиссия предлагает разрешить Польше, Литве и Латвии рассматривать заявки на убежище от мигрантов на границе с Белоруссией по облегченной и сокращенной... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:57
2021-12-01T15:57
в мире
белоруссия
латвия
польша
еврокомиссия
европол
европарламент
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Еврокомиссия предлагает разрешить Польше, Литве и Латвии рассматривать заявки на убежище от мигрантов на границе с Белоруссией по облегченной и сокращенной процедуре, говорится в распространенном в среду заявлении ЕК.Еврокомиссия в среду обнародовала предложения по оказанию поддержки странам, затронутым миграционным кризисом на границах с Белоруссией. Экстренные меры в случае согласования странами-членами будут введены на срок в шесть месяцев.В ЕК подчеркивают, что облегченный и упрощенный механизм возможен также и для процедур по выдворению с европейской территории тех мигрантов, кто получит отказ в предоставлении убежища."Заинтересованные государства-члены ЕС смогут применять упрощенную процедуру, включая возвращение лиц, чьи заявки на получение международной защиты были отклонены", - говорится в документе.Со стороны институтов ЕС помощь странам может быть оказана в рамках пограничного агентства Frontex и через Европол по обработке заявок и проверке заявителей, а также для оказания помощи в организации пребывания мигрантов на границе, ожидающих решения по запросам на убежище.Чтобы вступить в действие, предложения Еврокомиссии теперь должны пройти консультацию в Европарламенте, а также получить большинство голосов в поддержку со стороны стран-членов союза. Они будут введены в действие на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС.
https://ria.ru/20211130/bezhentsy-1761504453.html
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в мире, белоруссия, латвия, польша, еврокомиссия, европол, европарламент, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:57 01.12.2021
 
ЕК предложила ввести упрощенную процедуру рассмотрения заявок от мигрантов

ЕК предложила ввести упрощенную процедуру рассмотрения заявок на убежище от мигрантов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина с детьми в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
Женщина с детьми в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Еврокомиссия предлагает разрешить Польше, Литве и Латвии рассматривать заявки на убежище от мигрантов на границе с Белоруссией по облегченной и сокращенной процедуре, говорится в распространенном в среду заявлении ЕК.
Еврокомиссия в среду обнародовала предложения по оказанию поддержки странам, затронутым миграционным кризисом на границах с Белоруссией. Экстренные меры в случае согласования странами-членами будут введены на срок в шесть месяцев.
"Сроки регистрации заявок на убежище могут быть увеличены до четырех недель вместо действующих 3-10 дней. При этом вся процедура рассмотрения заявки на получение убежища, включая рассмотрение апелляции, может проходить на границе и занимать до 16 недель. Приоритет должен отдаваться запросам от мигрантов с проблемами со здоровьем, а также заявкам от семей и детей", - указывается в документе.
В ЕК подчеркивают, что облегченный и упрощенный механизм возможен также и для процедур по выдворению с европейской территории тех мигрантов, кто получит отказ в предоставлении убежища.
"Заинтересованные государства-члены ЕС смогут применять упрощенную процедуру, включая возвращение лиц, чьи заявки на получение международной защиты были отклонены", - говорится в документе.
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Со стороны институтов ЕС помощь странам может быть оказана в рамках пограничного агентства Frontex и через Европол по обработке заявок и проверке заявителей, а также для оказания помощи в организации пребывания мигрантов на границе, ожидающих решения по запросам на убежище.
Чтобы вступить в действие, предложения Еврокомиссии теперь должны пройти консультацию в Европарламенте, а также получить большинство голосов в поддержку со стороны стран-членов союза. Они будут введены в действие на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС.
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В миреБелоруссияЛатвияПольшаЕврокомиссияЕврополЕвропарламентСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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