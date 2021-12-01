https://ria.ru/20211201/granitsa-1761664583.html

ЕК предложила ввести упрощенную процедуру рассмотрения заявок от мигрантов

ЕК предложила ввести упрощенную процедуру рассмотрения заявок от мигрантов - РИА Новости, 01.12.2021

ЕК предложила ввести упрощенную процедуру рассмотрения заявок от мигрантов

Еврокомиссия предлагает разрешить Польше, Литве и Латвии рассматривать заявки на убежище от мигрантов на границе с Белоруссией по облегченной и сокращенной... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:57

2021-12-01T15:57

2021-12-01T15:57

в мире

белоруссия

латвия

польша

еврокомиссия

европол

европарламент

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Еврокомиссия предлагает разрешить Польше, Литве и Латвии рассматривать заявки на убежище от мигрантов на границе с Белоруссией по облегченной и сокращенной процедуре, говорится в распространенном в среду заявлении ЕК.Еврокомиссия в среду обнародовала предложения по оказанию поддержки странам, затронутым миграционным кризисом на границах с Белоруссией. Экстренные меры в случае согласования странами-членами будут введены на срок в шесть месяцев.В ЕК подчеркивают, что облегченный и упрощенный механизм возможен также и для процедур по выдворению с европейской территории тех мигрантов, кто получит отказ в предоставлении убежища."Заинтересованные государства-члены ЕС смогут применять упрощенную процедуру, включая возвращение лиц, чьи заявки на получение международной защиты были отклонены", - говорится в документе.Со стороны институтов ЕС помощь странам может быть оказана в рамках пограничного агентства Frontex и через Европол по обработке заявок и проверке заявителей, а также для оказания помощи в организации пребывания мигрантов на границе, ожидающих решения по запросам на убежище.Чтобы вступить в действие, предложения Еврокомиссии теперь должны пройти консультацию в Европарламенте, а также получить большинство голосов в поддержку со стороны стран-членов союза. Они будут введены в действие на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС.

https://ria.ru/20211130/bezhentsy-1761504453.html

https://ria.ru/20211201/litva-1761663095.html

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в мире, белоруссия, латвия, польша, еврокомиссия, европол, европарламент, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии