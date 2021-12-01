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В Белоруссии ответили на сообщения Польши о стрельбе на границе
В Белоруссии ответили на сообщения Польши о стрельбе на границе - РИА Новости, 01.12.2021
В Белоруссии ответили на сообщения Польши о стрельбе на границе
Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что сообщение Польши о стрельбе с белорусской территории из пневматического оружия на границе является фейком и провокацией. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:30
2021-12-01T15:01
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что сообщение Польши о стрельбе с белорусской территории из пневматического оружия на границе является фейком и провокацией.Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил ранее в Twitter, что с территории Белоруссии из пневматического оружия были обстреляны осветительные мачты на границе. Польский министр считает, что за обстрел несут ответственность белорусские силовики."Сообщение, размещенное 1 декабря в Twitter министерства обороны Польши, является не более чем провокацией. Вероятно, польскую сторону не устраивает относительное затишье, и сейчас она нацелена на дальнейшую эскалацию напряженности на границе", - говорится в сообщении белорусского ведомства в его Telegram-канале. Отмечается, что Twitter министерства обороны Польши "продолжает плодить фейки".В сообщении подчеркивается, что лучшие образцы пневматического оружия обеспечивают точность максимум на дистанциях до 70 метров. Исходя из этого, большинство спортивных соревнований по стрельбе из пневматического оружия проводятся на дистанциях 25-50 метров. "На указанном Польшей участке расстояние от границы до польских осветительных мачт превышает дистанцию, на которой можно произвести прицельный выстрел из пневматического оружия, что наряду с бессмысленностью подобных действий делает невозможным их повреждение с территории Беларуси", - заявили в белорусском погранкомитете. Там также обратили внимание, что белорусские пограничные наряды несут службу на границе только с боевым оружием."В последнее время польские службы и официальные лица все чаще становятся авторами подобных провокационных заявлений, не имеющих ничего общего с реальностью, выдумывая обвинения в адрес белорусской стороны. Чего стоят только заявления о звуковой трансляции с территории Беларуси плача детей, обнаружении несуразных "взрывных устройств" на границе, постановки помех в радиосвязи польских служб, то закидывании польских солдат петардами, то стрельбе по ним холостыми патронами", - говорится в сообщении. Там обращается внимание, что "польская сторона после опубликования подобных сообщений сразу забывает о них, также не утруждая себя предоставлением каких-либо реальных доказательств".В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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белоруссия
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:30 01.12.2021 (обновлено: 15:01 01.12.2021)
 
В Белоруссии ответили на сообщения Польши о стрельбе на границе

Погранкомитет Белоруссии назвал сообщения Польши о стрельбе на границе провокацией

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
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МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что сообщение Польши о стрельбе с белорусской территории из пневматического оружия на границе является фейком и провокацией.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил ранее в Twitter, что с территории Белоруссии из пневматического оружия были обстреляны осветительные мачты на границе. Польский министр считает, что за обстрел несут ответственность белорусские силовики.
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"Сообщение, размещенное 1 декабря в Twitter министерства обороны Польши, является не более чем провокацией. Вероятно, польскую сторону не устраивает относительное затишье, и сейчас она нацелена на дальнейшую эскалацию напряженности на границе", - говорится в сообщении белорусского ведомства в его Telegram-канале. Отмечается, что Twitter министерства обороны Польши "продолжает плодить фейки".
В сообщении подчеркивается, что лучшие образцы пневматического оружия обеспечивают точность максимум на дистанциях до 70 метров. Исходя из этого, большинство спортивных соревнований по стрельбе из пневматического оружия проводятся на дистанциях 25-50 метров. "На указанном Польшей участке расстояние от границы до польских осветительных мачт превышает дистанцию, на которой можно произвести прицельный выстрел из пневматического оружия, что наряду с бессмысленностью подобных действий делает невозможным их повреждение с территории Беларуси", - заявили в белорусском погранкомитете. Там также обратили внимание, что белорусские пограничные наряды несут службу на границе только с боевым оружием.
"В последнее время польские службы и официальные лица все чаще становятся авторами подобных провокационных заявлений, не имеющих ничего общего с реальностью, выдумывая обвинения в адрес белорусской стороны. Чего стоят только заявления о звуковой трансляции с территории Беларуси плача детей, обнаружении несуразных "взрывных устройств" на границе, постановки помех в радиосвязи польских служб, то закидывании польских солдат петардами, то стрельбе по ним холостыми патронами", - говорится в сообщении. Там обращается внимание, что "польская сторона после опубликования подобных сообщений сразу забывает о них, также не утруждая себя предоставлением каких-либо реальных доказательств".
"Польша целенаправленно распространяет фейковую информацию, чтобы скрыть от общественности реальную картину происходящих на границе событий и оправдать свои незаконные действия. При этом, напоминаем, что Польша запрещает работать журналистам в приграничных с Беларусью районах, а пытающихся это сделать отправляет под суд", - добавили в погранкомитете.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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